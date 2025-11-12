Nový magazín právě vychází!

Padesát tisíc za vytápění? Energetická chudoba ohrožuje nejen venkovany. Dohání i nájemníky z Prahy

Padesát tisíc za vytápění? Energetická chudoba ohrožuje nejen venkovany. Dohání i nájemníky z Prahy

Chudší lidé biologicky stárnou rychleji, ukázala studie
Energetická chudoba postihuje hlavně seniory žijící ve starých domech. Ale týká se i nájemníků: 86 procent nájemních bytů je energeticky náročných. Platby za energie a nájem tak mohou tvořit více než polovinu všech měsíčních výdajů domácnosti. 

Energetická chudoba se v Česku týká více než 1,3 milionu lidí, bez ohledu na to, zda bydlí v rodinných či bytových domech. Český bytový fond totiž patří k energeticky nejhorším v Evropě. Z analýzy TOP 15 procent energeticky nejúspornějších budov vyplývá, že dvě třetiny rodinných domů (66 procent) spadají do energeticky nevyhovujících tříd E, F a G. Alarmujících 40 procent z nich se nachází v úplně nejhorší třídě G.

Podobně špatně jsou na tom i bytové domy, téměř polovina z nich spadá do tříd E až G. V nezateplených a nerekonstruovaných domech přitom velmi často žijí lidé ohrožení energetickou chudobou. „Energetické ztráty v těchto kategoriích představují 60 až 80 procent celkové spotřeby energie. V Česku se přitom renovuje pouze tempem 1–1,2 procenta budov ročně. Tempo je třeba zdvojnásobit až ztrojnásobit, aby se statisíce lidí nepropadly do energetické chudoby,“ říká architektka Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace. 

Podle analytičky Kristiny Zindulkové, která se dlouhodobě zabývá problematikou energetické chudoby, jsou právě nerenovované bytové a rodinné domy většinově obývány nízkopříjmovými obyvateli. Ti jsou vůči růstu cen energií nejzranitelnější, protože za energie vydávají 15 až 25 procent svých příjmů, což už​ často​ spadá do kategorie energetické chudoby. 

„Nejohroženější skupiny představují samoživitelky, nízkopříjmové rodiny s dětmi, domácnosti s invalidním důchodem a osamělé seniorky. Z analýz nové dávkové reformy vyplývá, že fixní energetický paušál, tedy část superdávky týkající se bydlení, je nedostatečný pro 43 procent osamělých seniorek. U těch žijících v rodinných domech dokonce pro 67 procent. Pokud by však žily v zateplených a renovovaných domech, jejich výdaje na energie by mohly být až o dvě třetiny nižší,“ upozorňuje analytička.

Domy z éry socialismu

Z hlediska výdajů na energie jsou největším „žroutem“ rodinné domy postavené před rokem 1989. 75 procent z nich neprošlo zásadní renovací ani zateplením. To je asi 955 tisíc rodinných domů, většinou na venkově a v nízkopříjmových regionech. Ať už se v nich topí plynem, tepelným čerpadlem nebo uhlím, představují doslova energetickou černou díru. 

 „Při roční spotřebě kolem 30 MWh plynu nebo 9 MWh elektřiny (tepelné čerpadlo) to znamená náklady na vytápění okolo 40 tisíc korun ročně. V případě vytápění uhlím pak dokonce okolo 50 tisíc korun, a to bez započtení očekávaného zdražení v důsledku emisních povolenek na plyn a uhlí,“ říká Kubů. 

I pokud by senior pobíral průměrný starobní důchod ve výši 21 080 korun měsíčně – na což řada těch nejohroženějších ani zdaleka nedosáhne – spadal by do kategorie energetické chudoby. V nezatepleném domě zaplatí za plyn včetně ohřevu vody a vaření přibližně 3800 korun měsíčně, a pokud topí uhlím, dokonce téměř 5000 korun.  

Podobná situace je i u nájemníků. Téměř polovina bytového fondu se nachází v nevyhovujících třídách E až G. Do nejhorší energetické třídy G spadá přibližně 18 procent bytových domů. „Mají vysokou spotřebu tepla nejen kvůli chybějící izolaci, ale také zastaralému systému vytápění a netěsnícím oknům. Často už jsou celkově za hranicí své životnosti. Kromě vysokých nákladů na provoz pak hrozí i vlhkost, plísně a celkově nezdravé vnitřní prostředí,“ říká architektka Marcela Kubů. 

Nezateplené bytové domy navíc výrazně přispívají k prohlubování energetické chudoby: 40 procent domácností, které čelí energetické chodbě, totiž žije v nájmu, zatímco v celé populaci je to pouze 19 procent. „Až 86 procent nájemních bytů spadá do kategorií s velmi vysokou energetickou náročností. U domácností pod hranicí chudoby tak výdaje za energie a nájem mohou tvořit více než polovinu všech měsíčních výdajů,“ upozorňuje analytička Kristina Zindulková. 

Majitelé bytů často zneužívají silnější postavení vůči nájemcům, tvrdí sdružení nájemníků

O nájemní bydlení je v Česku stále větší zájem. Kvůli převisu poptávky jsou majitelé ve výhodnější pozici než nájemník. Této situace podle Lenky Veselé, předsedkyně Sdružení nájemníků ČR, majitelé často zneužívají.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Investice do naší technologie se klientovi vrátí do roka, říká šéf Pocket Virtuality Bohuslav Paule

Bohuslav Paule
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
Michal Nosek

Česká firma Pocket Virtuality se rychle zařadila mezi evropské inovátory v oblasti rozšířené a virtuální reality pro průmysl, servis i obranu. Její platforma Lumnio šetří firmám čas, náklady i lidské zdroje tím, že přenáší odborné znalosti přímo tam, kde jsou potřeba – do reálného provozu. O tom, jak se firmě daří, jak financuje svůj vývoj a kam míří dál, jsme na konferenci Smart Industry hovořili s jejím ředitelem Bohuslavem Paulem. „Druhý ročník konference, kterou spolupořádáme s mateřským koncernem CSG, byl výrazně větší než ten loňský. Měli jsme přes 350 registrovaných účastníků. A Pocket Virtuality na konferenci představilo novinky v systému Lumnio, především v oblasti využití umělé inteligence,” uvedl Paule.

Pocket Virtuality patří se svým produktem Lumnio mezi české lídry v oblasti rozšířené reality. Jak byste popsal současné směřování firmy?

Software Lumnio jsme poprvé představili teprve před rokem na prvním ročníku konference Smart Industry. Za tu dobu si získal řadu významných zákazníků a je oceňován za svůj inovativní přístup a jednoduchost ovládání. Nedávno se na mezinárodním veletrhu EMO Hannover zařadil mezi deset nejvíce inovativních produktů veletrhu.

V současné době intenzivně pracujeme na různých rozšířeních systému s využitím umělé inteligence pro další zjednodušení a urychlení práce. Zde na konferenci jsme například představili AI asistenta, který pomáhá s rychlým nalezením řešení konkrétního problému, komunikuje se s ním v libovolném lidském jazyce - jako když se baví dva kolegové. AI asistent zastává roli umělého seniorního kolegy, který ví, jak se konkrétní věc může řešit. Jakmile nalezne správné řešení, tak se rovnou spustí po jednotlivých krocích pracovní postup, který pracovníka vede k vyřešení situace pomocí chytrých brýlí, tabletu nebo jiného mobilního zařízení.

Čím se technologie Lumnio liší od obdobných konkurenčních systémů?

Zásadní výhodou je to, že řeší přenos know-how komplexně a přitom jednoduše, což dnes žádné jiné aplikace v této podobě nenabízejí. Platforma primárně zaznamená postupy přímo z praxe techniků – formou videí, komentářů nebo fotodokumentace. Vznikají tak přesné pracovní postupy, které zachycují průběh údržby nebo servisních zásahů, krok po kroku. Z těchto dat systém vytváří digitální průvodce, které pak mohou využívat méně zkušení pracovníci pro školení nebo přímo v terénu. A pokud si pracovník přesto neví s něčím rady, může vždy snadno požádat o pomoc zkušenějšího kolegu, který pak na dálku vidí přesně to, co technik dělá a může mu obraz doplňovat – například zvýraznit část stroje, na kterou se má zaměřit.

S jakými konkrétními problémy dnes firmám pomáháte a jakou roli v tom hrají moderní technologie?

Hlavní problém, který pomáháme našim zákazníkům řešit – a který trápí naprostou většinu firem nejen v České republice – je nedostatek kvalifikovaných techniků. Zákazníky přitom primárně nezajímá, zda používáme rozšířenou realitu nebo umělou inteligenci – zajímá je, jak konkrétně jim technologie pomůže. Proto se při vývoji soustředíme především na reálné přínosy pro zákazníky a využití technologií je pro nás prostředkem, nikoli hlavním cílem.

Jiří Rusnok v kongresovém sále v Paláce Pardubice

Smart Industry 2025: Firmy musí investovat do technologií a zapracovat na lidech a procesech

Leaders

V kongresovém sále Paláce Pardubice se konala konference Smart Industry 2025. Druhý ročník akce, která se zaměřuje na digitalizaci výroby, umělou inteligenci, automatizaci i řízení změn v průmyslových firmách, přilákala více než tři sta odborníků a nabídla řadu přednášek, panelových diskuzí a networkingu. Akci za pořadatele zahájil výkonný ředitel průmyslově technologického gigantu Czechoslovak Group David Chour.

Michal Nosek

Přečíst článek

V posledních letech roste poptávka po digitalizaci průmyslu. Které sektory dnes tvoří největší část vašich zakázek a kde vidíte největší potenciál?

Původně jsme mířili především do průmyslových firem, kde jsou různá složitá technologická zařízení, která vyžadují komplexní servis a údržbu. Dostali jsme se ale k tomu, že působíme například i pro národního dopravce České dráhy, který není z této oblasti, ale přesto má s nedostatkem kvalifikovaných techniků a údržbou složitých zařízení úplně stejné problémy jako průmyslové firmy. Naše řešení tak může oslovit ty, koho trápí nedostatek technických pracovníků nebo řeší to, že zkušení lidé jim v blízké době odejdou do důchodu i se svým know-how, které mají v hlavě. Takové podniky jsou naši potenciální zákazníci, a je to v podstatě napříč odvětvími.

Kde se už vaše technologie využívá?

Od doby uvedení na trh byli naším primárním cílem zákazníci z České republiky. Zároveň ale platí, že se náš software již používá i v zahraničí. Naši čeští zákazníci například používají Lumnio pro podporu techniků na Ukrajině, kam do ohrožených zón nechtějí vysílat vlastní techniky. Nebo máme zákazníka, který dodává datová centra mimo jiné na Blízký východ a Lumnio využívá pro podporu a dokumentaci provádění pravidelné údržby. Jiný zákazník zase Lumnio využívá k přenosu výrobního know-how do Spojených států.

Kam se chcete posunout příští rok?

Rok 2026 bych pro nás popsal jako rok praktických aplikací umělé inteligence a expanze do zahraničí. Už nyní máme celou řadu poptávek ze zahraničí, které chceme využít. Cíleně pak míříme primárně na blízké trhy, to znamená Polsko nebo Slovensko. Dále pak do Itálie a na Balkán, tedy Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko. Poptávky máme ale i ze vzdálenějších lokací, jako jsou třeba Mexiko, Jižní Korea, Japonsko nebo Austrálie. A plánujeme některé z těchto zákazníků obsloužit, přestože tam v tuto chvíli primárně nemíříme.

Vývoj technologií obecně je nákladný, z čeho jej financujete?

Financování máme zajištěné díky tomu, že za sebou máme strategického investora, skupinu CSG. Vývoj softwaru je opravdu velmi finančně náročný a bez podpory takového investora bychom si to nemohli v současném rozsahu vůbec dovolit.

Když se zákazník rozhodne vaši technologii koupit, jaká je pro něj doba návratnosti investice?

Méně než rok.

Nová éra CSG. Strnadův holding chce vyrábět vlastní bezpilotní systémy

Zprávy z firem

Průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada uskutečnil první akvizici v rámci expanze do oblasti bezpilotních leteckých systémů (UAS). Prostřednictvím své nové společnosti AviaNera Technologies získal 51procentní podíl ve firmě MUST Solutions, srbském vývojáři a výrobci pokročilých pohonných jednotek pro bezpilotní prostředky. Cena transakce nebyla zveřejněna.

nst

Přečíst článek

Jsou české firmy připravené na příchod technologických novinek – jak rozšířené reality, tak umělé inteligence?

Řekl bych, že většina firem si uvědomuje potřebu zavádět nové technologie a zahrnuje je do svých inovačních plánů. Nicméně, když dojde „na lámání chleba“, tak se české firmy ve velké míře ukazují jako konzervativní – spíše sledují trendy, než aby je samy udávaly. Přesto však vidím pozitivní posun: firmy si stále víc uvědomují rostoucí konkurenci a potřebu držet krok se světovými lídry, jako jsou Spojené státy či Čína. Moderní technologie se tak pro ně stávají nezbytností a jejich otevřenost vůči inovacím zřetelně roste.

Apple nabídne své Vision Pro i v dalších zemích mimo USA. Češi si zatím počkají

Apple nabídne své Vision Pro i v dalších zemích mimo USA. Češi si zatím počkají

Enjoy

nst

Přečíst článek

Čeští solárníci dobývají Evropu. Greenbuddies hlásí miliardový obrat

Greenbuddies mění fotovoltaiku v miliardový byznys
Greenbuddies, užito se svolením
ČTK
ČTK

Česká energetická skupina Greenbuddies hlásí rekordní rok. Obrat firmy za tři čtvrtletí překonal miliardu korun, čímž o čtvrtinu převýšil celoroční výsledek z loňska. Firma rozšiřuje své aktivity po celé Evropě. Letos zatím dokončila 180 megawatt solárních instalací.

Česká energetická skupina Greenbuddies, která se zaměřuje na komerční fotovoltaické instalace a bateriová úložiště, zvýšila za první tři čtvrtletí letošního roku svůj obrat na více než miliardu korun. Firma tak o čtvrtinu překonala celoroční výsledek z loňska a dosáhla historického maxima. Celkem letos dokončila solární projekty o výkonu 180 megawattů, uvedla společnost v tiskové zprávě.

Poptávka po velkých solárních parcích roste

„Hlavní část našich letošních realizací tvořily pozemní fotovoltaické elektrárny. Naopak poptávka po střešních instalacích napříč Evropou zpomaluje. Přesto zůstáváme aktivní i v této oblasti,“ uvedl Aleš Spáčil, spolumajitel společnosti Greenbuddies.

V současnosti je Greenbuddies generálním dodavatelem největšího solárního parku s bateriovým úložištěm v České republice. Projekt o výkonu téměř 42 MW a s bateriovým úložištěm o kapacitě 42 MWh vzniká v Modlanech na severu Čech. Investice přesahuje 1,2 miliardy korun.

Bateriovová úložiště, solární střechy i parkoviště

Letos společnost pracuje na bateriových systémech o celkové kapacitě 84 MWh. Nedávno dokončila také projekt v Radvanicích u Trutnova, který zahrnuje fotovoltaickou elektrárnu o výkonu sedm MW a bateriové úložiště s kapacitou 12,1 MWh. Hodnota projektu dosáhla 150 milionů korun.

Z fotovoltaiky firma letos realizovala například střešní solární elektrárnu o výkonu 2,7 MW u německého města Goch nebo instalace na osmi prodejnách řetězce Albert v Česku s celkovým výkonem přes 4,5 MW.

Greenbuddies se specializuje také na agrivoltaické systémy a solární carporty. V Rakousku letos dokončila největší solární parkoviště v zemi, které má výkon 3,35 MW a nachází se u obce Lannach (na úvodním snímku).

Evropský hráč s českými kořeny

Společnost Greenbuddies založili v roce 2017 podnikatelé Ondřej Vodsloň a Aleš Spáčil. Firma dnes působí na 18 evropských trzích a specializuje se na výstavbu průmyslových fotovoltaických elektráren i infrastrukturu pro elektromobilitu.

V Rakousku se Greenbuddies prosadili také díky carportům. Na snímku střešní fotovoltaika a carport u výrobce automobilových komponentů v Lannachu.

ANALÝZA: Češi nemusejí být na evropském trhu otloukánky. Příklady z praxe

Zprávy z firem

Úspěšné působení na západoevropském trhu, zaměstnávání pracovníků z východních členských států EU a vše řídí „mozek“ v Česku. Takhle nevypadá tradiční představa o exportu tuzemských firem do zemí na západ od našich hranic. Ukazuje se ale, že české firmy nemusí být jenom v nezdravě podřízeném postavení dodavatelů součástek (jak to často bývá v autoprůmyslu), ale dokážou se prosadit i díky finálním dodávkám produktů, služeb nebo výsledkům špičkového výzkumu, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie, který vydává ministerstvo zahraničí.

Jan Žižka

Přečíst článek

Společnost Slovenské elektrárne Česká republika se od podzimu pustí do rozšiřování osvědčených řešení pro vysokohorské chaty ve Vysokých Tatrách a Krkonoších, aby je bylo možné uplatnit i na dalších místech.

Slovenské elektrárne Česká republika instalují „Nekonečnou energii“ pro vysokohorské chaty: fotovoltaika s bateriemi nahradí dieselový agregát

Zprávy z firem

Komerční spolupráce

Přečíst článek
