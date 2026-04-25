Církev nemá být úřad, ale milé společenství lidí, říká nový pražský arcibiskup
Nový pražský arcibiskup Mons. Stanislav Přibyl vstupuje do úřadu s nadhledem, intelektuální zvídavostí i smyslem pro humor. V Arcipodcastu mluví s Evou Čerešňákovou o prvních dnech po jmenování, o víře, umění i YouTube jako nové kazatelně. „Uvědomuji si, že mě čeká maraton,“ říká muž, který chce církev posouvat méně směrem k instituci a více ke společenství.
Stěhování do nové role nový pražský arcibiskup vnímá jako novou etapu. S lehkostí přiznává, že významným milníkem prvních dní bylo prosté zjištění: „Dneska jsem zjistil, kde budu spát.“ V jeho podání ale nejde o banalitu, nýbrž symbol začátku.
Papež Lev XIV. jmenoval Mons. ThLic. Ing. Stanislava Přibyla, Th.D., Ph.D., CSsR novým pražským arcibiskupem a metropolitou české církevní provincie. Informaci zveřejnil Svatý stolec a poté ji v kapli pražského arcibiskupského paláce oznámil také apoštolský nuncius v České republice Jude Thaddeus Okolo.
Papež jmenoval nového pražského arcibiskupa. Do čela arcidiecéze míří Stanislav Přibyl
Změny bere jako prostor něco nově uspořádat. Možná i proto, že, jak s úsměvem vypráví, už od dětství ho víc než hračkářství přitahovalo papírnictví. Tužky, ořezávátka a dokonce psací stroj na splátky v třinácti letech předznamenávaly člověka, kterého těší řád, struktura i tvoření.
Arcibiskupem s pokorou i humorem
Jmenování do čela pražské arcidiecéze pro něj nebylo triumfálním momentem, ale spíše chvílí úžasu. Když si napsal seznam svých předchůdců a pod něj připojil své jméno, připadalo mu „nepatřičné“. A nové oslovení? „Sousloví arcibiskup Stanislav Přibyl mi přišlo velmi divné,“ přiznává.
Právě tato kombinace pokory a sebeironie prostupuje celým rozhovorem. Přibyl nevystupuje jako muž velkých gest, ale jako někdo, kdo si vážnost úřadu uvědomuje právě tím víc, čím méně se jí nechává svazovat.
Víra jako tichá jistota, která se nevnucuje, ale žije. Moderátor Marek Eben v otevřeném rozhovoru s moderátorkou Evou Čerešňákovou přibližuje, proč se obrací k Bohu ve stresu, jak vnímá manželství po desítkách let i proč by náboženství nikdy nemělo být nátlakem.
Velikonoční rozhovor s Markem Ebenem: Víru je důležitější žít než o ní mluvit
Za řadou titulů nehledá kariérní plán, ale sled „náhod“, které se proměnily v cestu. Od teologie přes ekonomii po dějiny umění. Všechno podle něj vznikalo spíš z potřeby než ambice.
S pobavením vzpomíná na školní začátky i boj s matematikou, která ho kdysi „vyhodila ze sedla“. O to silněji dnes hájí hluboké vzdělání: „Formální vzdělání má něco do sebe.“ U něj není prestiží, ale nástrojem služby.
Silnou linkou rozhovoru je umění. Hudba, architektura, příběhy ukryté v sochách. Přibyl ukazuje, že pro něj víra nežije jen v teologii, ale i v estetice.
Arcibiskupství pražské bude letos poprvé hradit mzdy kněží a dalších pracovníků diecéze z výnosů nájemního bydlení. Nyní převzalo jeden bytový dům s 57 byty v pražské Ruzyni od společnosti Finep. Pod značkou XPlace tak arcibiskupství vlastní již 460 bytů, do roku 2027 jich chce mít šest set.
Církev se už dokáže uživit sama, pomocí nájemního bydlení
Když mluví o své knize o Karlově mostě, nejde mu jen o památky, ale o příběhy za nimi. „Když je zatím ten příběh, najednou to dostává nové kontury,“ říká. Stejně hovoří i o katedrále sv. Víta, kterou vnímá jako prostor stovek dosud nevyprávěných příběhů.
YouTube jako kazatelna pro digitální dobu
Na arcibiskupský stolec přichází i jako nečekaný „boží influencer“, jak zazní v rozhovoru s nadsázkou. Sám své působení na YouTube chápe prostě: „Je to kazatelna.“
Právě online prostor mu umožňuje otevírat otázky, které lidi skutečně trápí. Nemoc, naději, smrt, odpustky, víru v běžném životě. A oslovit tisíce lidí místo stovek. Ostatně, jak poznamenává, proč to nezkusit, když to funguje.
Do nové služby vstupuje bez velkých manifestů. Spíš s vědomím, že vedení církve je běh na dlouhou trať. „Člověk se nemůže utavit v první zatáčce,“ říká. Nechce jen reagovat a mluvit, ale také „nabírat“ — mít čas studovat, přemýšlet a neztratit hloubku. Program shrnuje prostě: „Být biskupem znamená vést lidi ke Kristu.“
Církev ne jako úřad, ale jako domov
Nejsilněji zaznívá jeho vize církve. Ne jako instituce s razítky a strukturami, ale jako vztahový prostor. „Církev je jakési my,“ říká. A dodává větu, která může být programem jeho služby: církev má být „milé společenství lidí“. Možná právě tady se ukazuje těžiště jeho uvažování, méně důraz na správu, více na blízkost; méně aparát, více přátelství.
Lev XIV. by mi měl být vděčný za zvolení papežem, vzkázal americký prezident Donald Trump do Vatikánu. Papež má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě. Papeže, který pochází z Chicaga, na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Novinářům pak Trump řekl, že není jeho velkým fanouškem, napsala agentura AFP. Papež v reakci na Trumpovu kritiku řekl, že i nadále bude vystupovat proti válce.
Trump se pustil do papeže. Tvrdí, že souhlasí s íránskými jadernými zbraněmi
A když přijde řeč na radost, odpoví svým odzbrojujícím způsobem: „Rád si večer lehnu a zapraskají ty kosti.“ Pak ale jmenuje výšlapy, knihy, dobré jídlo a především setkávání s lidmi.
Nakonec se kruh uzavírá tam, kde začal: u povolání. Protože, jak říká, jeho největší radostí je, že právě to, k čemu je povolán, ho těší. A možná i proto působí nový pražský arcibiskup jako člověk, který do úřadu nevstupuje s patosem, ale s klidem. A s chutí jít dál.
A co také zazní v podcastu? Třeba:
S jakou vizí vstupuje Stanislav Přibyl do čela pražské arcidiecéze?
Jak chce uchopit službu arcibiskupa, co znamená jeho „maraton“ a jaké priority si pro nové působení stanovuje.
Jakou roli hrají ve víře vzdělání, umění a kultura?
Rozhovor ukazuje, jak se u něj propojují teologie, historie, hudba i cit pro krásu jako součást duchovní služby.
Může být YouTube novodobou kazatelnou?
Jak využívá digitální prostor pro evangelizaci a proč vidí online svět jako přirozené místo pro dialog o víře.
Co dnešní společnost často nechápe o církvi?
Přibyl nabízí pohled na církev nikoli jako instituci, ale jako živé společenství vztahů a sdílené víry.
Kde hledá nový arcibiskup radost a vnitřní rovnováhu?
Od humoru a obyčejných radostí přes přátele až po samotné kněžské povolání jako zdroj životní energie.
Více se dozvíte v rozhovoru Arcipodcast s Evou Čerešňákovou:
