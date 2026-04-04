Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Velikonoční rozhovor s Markem Ebenem: Víru je důležitější žít než o ní mluvit

Velikonoční rozhovor s Markem Ebenem: Víru je důležitější žít než o ní mluvit

Michal Nosek
nos

Víra jako tichá jistota, která se nevnucuje, ale žije. Moderátor Marek Eben v otevřeném rozhovoru s moderátorkou Evou Čerešňákovou přibližuje, proč se obrací k Bohu ve stresu, jak vnímá manželství po desítkách let i proč by náboženství nikdy nemělo být nátlakem.

Hostem velikonočního Arcipodcastu byl Marek Eben, který dlouhodobě patří mezi klidné a vyrovnané osobnosti české veřejné scény. Jak sám přiznává, za tímto vystupováním stojí i víra, která je pro něj přirozenou součástí života i práce.

„Víra je obrovská pomoc, protože například na koho jiného se obrátit, když ubíhají poslední vteřiny před přímým přenosem. To nepomůže žádné ezo zaříkávání, ale každý řekne: Pane Bože, zachraň mě,“ popisuje.

Právě ve vypjatých situacích se podle něj ukazuje, jak hluboko je víra v člověku zakořeněná. Eben říká, že modlitba je pro něj zcela přirozená a často i velmi osobní. „Modlitba vlastními slovy se mi mnohokrát osvědčila a předchází prakticky i každé důležité pracovní aktivitě.“

Jeho víra přitom není okázalá ani demonstrativní. Naopak zdůrazňuje, že důležitější než o víře mluvit je víru žít. „Je lepší tak žít a příliš to nepropagovat. Modlitba nemá nikoho obtěžovat. Má být nenásilná a hluboká,“ říká. Podle něj by náboženství nikdy nemělo působit jako tlak. Víra má být svobodná a autentická.

Velký vliv na jeho přístup měla rodina, kde víru vnímal jako přirozenou součást každodenního života. Právě tato zkušenost mu pomáhá zvládat i těžké situace, jako jsou nemoci nebo nečekané životní zkoušky.

„Já bych sám se sebou žít nedokázal“

Otevřeně mluví také o svém dlouholetém manželství. Bez idealizace, ale s pokorou. „I naše manželství si prošlo nelehkými zkouškami, ale trvá. Rozhodující je míra tolerance. Každý máme své nesnesitelné koutky. Já bych sám se sebou žít nedokázal,“ říká. S nadhledem dodává, že velký podíl na fungování vztahu má jeho žena Markéta. „Větší podíl na spokojenosti vztahu má manželka. Že se to daří, je dar.“

Zároveň připomíná, že žádný vztah není dokonalý. „I v našem manželství jsou střety, hlavně ať si nás nikdo neidealizuje. Dokonalost neexistuje a tolerance je nezbytná.“

Pokud jde o samotnou víru, Eben nepopisuje žádné dramatické zvraty. Jeho víra je spíše tichá a stabilní. „Žádné velké skoky nepociťuji, ale určitě je stále mou nedílnou součástí.“

Střízlivě se dívá i na církev jako instituci. „Církev je instituce se vším dobrým i špatným. Jsou v ní lidé s chybami i přednostmi. Lidé chybující jsou.“

Připomíná také význam Desatera jako základního životního kompasu. A i když se víra v prostředí showbyznysu příliš „nenosí“, jeho zkušenost je jiná. „Mně to život nikdy nekomplikovalo.“

Z jeho slov tak vystupuje obraz víry, která není okázalá ani hlasitá, ale pevná, klidná a hluboká – víry, která se nevnucuje, ale v pravý moment dokáže být oporou.

ilustrační foto

Biohacking: Když stres vyhraje, aneb proč vás ani zdravý životní styl nezachrání

Enjoy

Stres patří k nejčastěji používaným pojmům v souvislosti se zdravím, zároveň však k těm, jejichž skutečný dopad a mechanismy bývají zjednodušovány. Často je vnímán jako něco, co je třeba eliminovat nebo snížit, či alespoň kontrolovat. Z biologického hlediska je stres základním adaptačním mechanismem, bez kterého by organismus nebyl schopen přežít. Problémem je jeho chronická, špatně regulovaná forma a prostředí, ve kterém se z krátkodobé adaptační reakce stává trvalý stav.

Alžběta Shejbalová

Marek Eben
video

Vánoce bez nánosu tradic, s vděčností a nadějí. Marek Eben hovoří o víře, práci i odpočinku

Enjoy

Hostem vánočního vydání Arci podcastu Evy Čerešňákové byl Marek Eben, který v otevřeném a osobním rozhovoru mluvil o Vánocích, víře, rodině i o tom, proč se snaží žít bez zbytečného stresu a okázalých předsevzetí.

nst

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Rozlobený Trump chystá další čistky ve svém kabinetu. Koho čeká vyhazov?

Donald Trump
ČTK
nst
nst

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa může projít dalšími personálními změnami. Šéf Bílého domu je podle zdrojů nespokojený s výkonem některých členů vlády a zvažuje jejich odvolání.

„Je velmi rozzlobený a bude dělat personální změny,“ uvedl pro Politico představitel administrativy obeznámený se situací. Podle něj i dalších zdrojů, které hovořily anonymně, Trump zvažuje zásahy především u ministryně práce Lori Chavez-DeRemerové a ministra obchodu Howarda Lutnicka.

Konečné rozhodnutí zatím nepadlo. Prezident už v minulosti podobné kroky zvažoval, ale nakonec od nich ustoupil. Pokud by se však nyní rozhodl pro širší obměnu kabinetu, šlo by o výrazný pokus o restart administrativy v době složité politické situace.

Nedostatečný výkon

Podle zdrojů se změny zaměřují na členy vlády, kteří podle Trumpa „nepodávají dostatečný výkon nebo na sebe strhávají příliš negativní pozornost“. Bílý dům ale oficiálně tvrdí opak. Mluvčí Taylor Rogersová uvedla, že oba zmínění ministři „odvádějí skvělou práci při obhajobě amerických pracovníků a nadále mají plnou podporu prezidenta“.

Zákulisní informace jsou však méně jednoznačné. Podle jednoho z představitelů je Lutnick „na tenkém ledě“, i když prezident už dříve od jeho odvolání ustoupil. Diskuse se vedou také o budoucnosti Chavez-DeRemerové.

Americký ministr obchodu Howard Lutnick ČTK

Možné změny přicházejí krátce po odvolání ministryně spravedlnosti Pam Bondiové a nedávném odchodu ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemové. Další případné odchody by znamenaly nejvýraznější zásah do složení kabinetu za posledních 15 měsíců, který byl dosud relativně stabilní.

Ministr Igor Červený a zmocněnec Filip Turek

Dalibor Martínek: Hnutí Duha chce čistý vzduch a zdravé lesy. Chce Turek spálenou zemi?

Názory

Enfant terrible vládní koalice Filip Turek sice prohrál boj o ministerské křeslo, nůše jeho poťouchlostí však zdaleka není prázdná. Ministerstvo životního prostředí fakticky řídí a vypadá to, že z této vysoké pozice svádí svůj boj za likvidaci planety Země. Ve skutečnosti bojuje sám se sebou.

Dalibor Martínek

Politická příležitost

Bílý dům zároveň vidí v personálních změnách i politickou příležitost. Odvolání ministra obchodu by podle jednoho ze zdrojů umožnilo prezidentovi vyslat signál, že „dělá změny v ekonomice“.

Do úvah vstupují i obavy z budoucího vývoje v Kongresu. Pokud by demokraté posílili po listopadových volbách, mohlo by být podle zdrojů obtížnější prosazovat nové nominace. I proto Trump zvažuje možné „vyčištění“ týmu už nyní.

Pozici Lori Chavez-DeRemerové navíc komplikuje vyšetřování inspektora ministerstva práce kvůli podezřením z nevhodného chování, včetně konzumace alkoholu během práce či možného zneužívání služebních akcí pro soukromé účely. Ministryně obvinění odmítá a Bílý dům ji dříve hájil.

Vladimir Putin

Podpora Putina klesla nejvíce za sedm let. Ve společnosti roste protestní potenciál

Politika

V Rusku se snížila podpora prezidenta Vladimira Putina nejvíce za posledních sedm let. Podle deníku Kommersant to vyplývá z průzkumu společnosti FOM ze 27. až 29. března. Server The Moscow Times pokles důvěry ze 76 na 71 procent spojuje s blokováním komunikační aplikace Telegram a služeb vzdáleného připojení (VPN) v Rusku.

ČTK

Howard Lutnick čelí dlouhodobé kritice a spekulacím o možném odvolání. Kritici ho označují za konfliktní osobnost, která předkládá prezidentovi nepromyšlené návrhy. Trump navíc podle dřívějších informací vyjádřil nespokojenost s tím, že Lutnickova rodina profituje z vazeb na administrativu. Společnost Cantor Fitzgerald jakýkoli střet zájmů odmítá.

Ministr obchodu se letos dostal pod tlak i kvůli svému jménu ve spisech spojených s Jeffreym Epsteinem. Nebyl však v souvislosti s jeho zločiny z ničeho obviněn.

Trump mezitím jednal i s šéfem Agentury pro ochranu životního prostředí Leem Zeldinem, mimo jiné o možnosti jeho přesunu na post ministra spravedlnosti. Dočasným šéfem resortu se ve čtvrtek stal Todd Blanche, kterého jeden ze zdrojů označil za „hlavního favorita“ na tuto funkci.

Související

Gymnázia táhnou, řemesla chybí. Proč deváťáci ignorují lépe placenou práci?

Šikovný řemeslník dnes vydělává více než průměrný vysokoškolák
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Zatímco se v hospodách stále mluví o „zlatých českých ručičkách“, realita letošních přijímaček na střední školy ukazuje pravý opak. Nastupující generace sází na úplně jinou kartu: místo úzké specializace volí otevřené dveře.

Data Cermatu jsou v tomto ohledu jednoznačná. Do prvního kola se přihlásilo přes 156 tisíc uchazečů a tři čtvrtiny z nich dávají v první prioritě přednost maturitním oborům. Zatímco zájem o lycea raketově roste a gymnázia si drží své, učiliště zůstávají spíše „druhou volbou“.

Tržní paradox

Vzniká tu tak tržní paradox. Firmy zoufale volají po lidech, kteří umí vzít do ruky nářadí. Podle Asociace malých a středních podniků v Česku chybí zhruba 100 tisíc řemeslníků. Trh práce by je okamžitě pohltil a nadprůměrně je zaplatil. Přesto se do těchto oborů mladí nehrnou.

Tento nesoulad mezi potřebami ekonomiky a rozhodováním deváťáků má však svou logiku. Podle analýz může umělá inteligence v příští dekádě ovlivnit až 40 procent pracovních pozic v Česku. Pokud více než polovina generace Alfa bude vykonávat profese, které dnes ještě ani neexistují, dává smysl neuzavírat si kariérní cestu příliš brzy. Rodiče tak kupují svým dětem „čas na rozmyšlenou“.

Bankovka v hodnotě 2000 korun

Studovat se vyplatí. Vysokoškoláci berou průměrně o 26 tisíc víc než lidé s maturitou

Money

Vysokoškolák s delší praxí má o polovinu vyšší příjem než středoškolák. Absolventi vysokých škol magisterského a inženýrského stupně mají průměrný plat po více než deseti letech praxe 76 360 korun, což je o 25 900 korun více než středoškoláci s maturitou, vyplývá z analýzy Platy.cz.

ČTK

Jenže tím nafukujeme jinou bublinu. Český vzdělávací systém produkuje stále více maturantů, kteří automaticky míří na vysoké školy – v roce 2023 to bylo 64 procent z nich. Tuhle zdánlivě dobrou zprávu ale kazí realita: až 60 procent vysokoškoláků nedokončí zvolený obor a fakt, že čtvrtina absolventů odborných škol nakonec studuje jiný obor, než který se vystudovali.

Jinými slovy: vzděláváme se hodně, ale často neefektivně.

Lukáš Kovanda: Dva dny volna navíc vyjdou Česko draho

Názory

Na první pohled drobná změna v kalendáři může mít překvapivě velké důsledky. Kratší školní rok může podle analýzy českou ekonomiku připravit o miliardy.

Lukáš Kovanda

Budoucnost tak nebude patřit „držitelům diplomů“, ale lidem, kteří dokážou kombinovat znalosti s dovednostmi: kriticky myslet, rychle se učit, komunikovat a přizpůsobovat se. Právě to jsou kompetence, které formální vzdělání samo o sobě negarantuje.

Zatímco část společnosti stále věří, že titul je jistota, trh práce už tuto logiku opustil. Šikovný řemeslník dnes může vydělávat více než průměrný vysokoškolák. Manuální práce se kvůli nedostatku lidí stává vzácným, a tedy drahým, statkem.

Deváťáci nevolí „snadnější cestu“, jak se často říká. Volí si co nejširší manévrovací prostor v době, kdy jistoty mizí rychleji než kdy dřív.

Související

Lukáš Kovanda: V Česku teď pracuje nejvíce žen v historii. Nutí je k tomu i rapidní inflace

Názory

Lukáš Kovanda

Doporučujeme