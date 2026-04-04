Velikonoční rozhovor s Markem Ebenem: Víru je důležitější žít než o ní mluvit
Víra jako tichá jistota, která se nevnucuje, ale žije. Moderátor Marek Eben v otevřeném rozhovoru s moderátorkou Evou Čerešňákovou přibližuje, proč se obrací k Bohu ve stresu, jak vnímá manželství po desítkách let i proč by náboženství nikdy nemělo být nátlakem.
Hostem velikonočního Arcipodcastu byl Marek Eben, který dlouhodobě patří mezi klidné a vyrovnané osobnosti české veřejné scény. Jak sám přiznává, za tímto vystupováním stojí i víra, která je pro něj přirozenou součástí života i práce.
„Víra je obrovská pomoc, protože například na koho jiného se obrátit, když ubíhají poslední vteřiny před přímým přenosem. To nepomůže žádné ezo zaříkávání, ale každý řekne: Pane Bože, zachraň mě,“ popisuje.
Právě ve vypjatých situacích se podle něj ukazuje, jak hluboko je víra v člověku zakořeněná. Eben říká, že modlitba je pro něj zcela přirozená a často i velmi osobní. „Modlitba vlastními slovy se mi mnohokrát osvědčila a předchází prakticky i každé důležité pracovní aktivitě.“
Jeho víra přitom není okázalá ani demonstrativní. Naopak zdůrazňuje, že důležitější než o víře mluvit je víru žít. „Je lepší tak žít a příliš to nepropagovat. Modlitba nemá nikoho obtěžovat. Má být nenásilná a hluboká,“ říká. Podle něj by náboženství nikdy nemělo působit jako tlak. Víra má být svobodná a autentická.
Velký vliv na jeho přístup měla rodina, kde víru vnímal jako přirozenou součást každodenního života. Právě tato zkušenost mu pomáhá zvládat i těžké situace, jako jsou nemoci nebo nečekané životní zkoušky.
„Já bych sám se sebou žít nedokázal“
Otevřeně mluví také o svém dlouholetém manželství. Bez idealizace, ale s pokorou. „I naše manželství si prošlo nelehkými zkouškami, ale trvá. Rozhodující je míra tolerance. Každý máme své nesnesitelné koutky. Já bych sám se sebou žít nedokázal,“ říká. S nadhledem dodává, že velký podíl na fungování vztahu má jeho žena Markéta. „Větší podíl na spokojenosti vztahu má manželka. Že se to daří, je dar.“
Zároveň připomíná, že žádný vztah není dokonalý. „I v našem manželství jsou střety, hlavně ať si nás nikdo neidealizuje. Dokonalost neexistuje a tolerance je nezbytná.“
Pokud jde o samotnou víru, Eben nepopisuje žádné dramatické zvraty. Jeho víra je spíše tichá a stabilní. „Žádné velké skoky nepociťuji, ale určitě je stále mou nedílnou součástí.“
Střízlivě se dívá i na církev jako instituci. „Církev je instituce se vším dobrým i špatným. Jsou v ní lidé s chybami i přednostmi. Lidé chybující jsou.“
Připomíná také význam Desatera jako základního životního kompasu. A i když se víra v prostředí showbyznysu příliš „nenosí“, jeho zkušenost je jiná. „Mně to život nikdy nekomplikovalo.“
Z jeho slov tak vystupuje obraz víry, která není okázalá ani hlasitá, ale pevná, klidná a hluboká – víry, která se nevnucuje, ale v pravý moment dokáže být oporou.
Stres patří k nejčastěji používaným pojmům v souvislosti se zdravím, zároveň však k těm, jejichž skutečný dopad a mechanismy bývají zjednodušovány. Často je vnímán jako něco, co je třeba eliminovat nebo snížit, či alespoň kontrolovat. Z biologického hlediska je stres základním adaptačním mechanismem, bez kterého by organismus nebyl schopen přežít. Problémem je jeho chronická, špatně regulovaná forma a prostředí, ve kterém se z krátkodobé adaptační reakce stává trvalý stav.
Stres patří k nejčastěji používaným pojmům v souvislosti se zdravím, zároveň však k těm, jejichž skutečný dopad a mechanismy bývají zjednodušovány. Často je vnímán jako něco, co je třeba eliminovat nebo snížit, či alespoň kontrolovat. Z biologického hlediska je stres základním adaptačním mechanismem, bez kterého by organismus nebyl schopen přežít. Problémem je jeho chronická, špatně regulovaná forma a prostředí, ve kterém se z krátkodobé adaptační reakce stává trvalý stav.
Hostem vánočního vydání Arci podcastu Evy Čerešňákové byl Marek Eben, který v otevřeném a osobním rozhovoru mluvil o Vánocích, víře, rodině i o tom, proč se snaží žít bez zbytečného stresu a okázalých předsevzetí.
Hostem vánočního vydání Arci podcastu Evy Čerešňákové byl Marek Eben, který v otevřeném a osobním rozhovoru mluvil o Vánocích, víře, rodině i o tom, proč se snaží žít bez zbytečného stresu a okázalých předsevzetí.
