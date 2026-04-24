newstream.cz Money

České firmy si udržují optimismus. Nálada německých firem spadla na úroveň covidového roku 2020.

Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Celkový index důvěry v další ekonomický vývoj v Česku se v dubnu snížil. Dolů jej stáhla nálada spotřebitelů, a to kvůli Perskému zálivu. České firmy si zatím z většiny zachovávají optimismus. Německé firmy se ale cítí stejně špatně jako v covidovém roce 2020.

„Březnový průzkum nálad odkrývá dva paralelní světy odehrávající se v české ekonomice. V tom prvním je spotřebitel, který vnímá situaci v Zálivu s obavami z růstu cen a částečně také nezaměstnanosti, v tom druhém jsou firmy očekávající další růst poptávky, a tedy pokračování konjunktury,“ hodnotí výsledky březnového průzkumu,“ shrnuje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek výsledky šetření nálady podnikatelského sektoru a sektoru spotřebitelů.

Šetření, které pravidelně provádí Český statistický úřad (ČSÚ), ukázalo, že se celkový indikátor ekonomického sentimentu v dubnu meziměsíčně snížil o 0,8 bodu na hodnotu 101,3 bodu. Zatímco indikátor důvěry podnikatelů zůstal na březnové hodnotě 100,4 bodu, indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 4,4 body na hodnotu 106 bodů.

„Jedná se o mírně nižší hodnotu než o měsíc dříve (102,1) a naopak mírně vyšší, než očekával trh (100,9),“ hodnotí výsledky hlavní ekonom investiční společnosti Investika Vít Hradil.  

Německé firmy upadají do pesimismu

Index podnikatelského klimatu dnes zveřejnil také respektovaný mnichovský institut Ifo. Podle něj se nálada mezi německými podniky v dubnu oproti březnu snížila z 86,3 na 84,4 bodu, což znamená nejnižší hodnotu od května 2020. Jak zhodnotil prezident Ifo Institutu Clement Fuest, iránská krize dopadla na německou ekonomiku tvrdě. Výrazně pesimistická očekávání mají do budoucna zejména podniky chemického průmyslu, které stále častěji upozorňují na problémy v dodávkách meziproduktů. Problémy v logistice trápí i sektor služeb a výrazné zhoršení se projevuje také v obchodě. „Firmy citelně zrevidovaly směrem dolů své hodnocení jak současné situace, tak očekávání. Maloobchodníci se obávají především toho, že se spotřebitelé budou kvůli inflaci více omezovat ve výdajích,“ uvedl Fuest.

Tvrdý zásah podle něj utrpělo také stavebnictví, kde se nálada propadla o deset bodů. Firmy byly výrazně méně spokojené se získáváním nových zakázek.

České firny doufají v brzký konec

Celkový indikátor důvěry podnikatelů zůstal dle konjunkturálního průzkumu ČSÚ zůstal v dubnu na stejné úrovni jako v předchozím měsíci. „Dubnový průzkum ukazuje, že firmy vstupují do druhého čtvrtletí v dobré kondici a s optimismem na tváři. Možná stále převažuje očekávání, že válka v Zálivu se brzy stane minulostí a vše se vrátí do dřívějších kolejí,“ zamýšlí se k celkovému indexu Petr Dufek.

Nárůst optimismu se projevil ve stavebnictví, kde index stoupl o 1,7 bodu a také ve vybraných službách (plus 2,6 bodu).

Optimismus ale neplatí pro všechny. „Mírný pokles důvěry hlásí průmysl, který sice o něco lépe hodnotí současnou poptávku včetně té zahraniční, má však nižší očekávání ohledně budoucího objemu výroby i zaměstnanosti. Očekává také růst cen výstupů,“ říká Vít Hradil. Důvěra v průmyslu se snížila o 2,4 bodu.

Vedoucí oddělení konjunkturálních ČSÚ Jiří Obst upozorňuje na to, že některá odvětví mají dlouhodobý problém nejen s nedostatečnou poptávkou, ale i nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců a bariérou růstu produkce se stává také zhoršující se geopolitická situace, která má výrazný vliv na růst ceny vstupů.

Spotřebitelé opatrnější

Mezi firmami klesla také důvěra podnikatelů v obchodě (minus 3,2 bodu). Obchodníci už zřejmě vidí, že spotřebitelé začali být opět obezřetnější ve svých nákupech. To ostatně zjistil i indikátor ČSÚ, který se meziměsíčně snížil o 4,4 bodu na hodnotu 106 bodů. „Podíl spotřebitelů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace v Česku se výrazně zvýšil. Podíl respondentů, kteří hodnotí svou současnou finanční situaci hůře, než tomu bylo v předchozích dvanácti měsících, se téměř nezměnil. Meziměsíčně se snížil podíl domácností očekávajících zlepšení své finanční situace v příštích dvanácti měsících. Počet respondentů, kteří neplánují v příštích dvanácti měsících pořizovat velké nákupy, se téměř nezměnil,“ uvedl ČSÚ.

„Zatímco v březnových datech se válka v Iránu projevovala jen velmi omezeně, pokud vůbec, v dubnu již její dozvuky jsou zřetelné. Průmysl i stavebnictví předpokládají, že budou nuceni zdražovat svoji produkci, což zní jako realistický důsledek omezeného vývozu energetických a jiných surovin z Perského zálivu. Tlak na vyšší ceny vnímají i spotřebitelé, kteří nemohli přehlédnout vyšší ceny pohonných hmot a předpokládají, že tím problém ještě nekončí,“ sumarizuje hlavní ekonom Investiky Vít Hradil s tím, že navzdory zhoršení však důvěra spotřebitelů zůstává relativně vysoko nad svým dlouhodobým průměrem a o všeobecné skepsi zatím nelze hovořit.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Lukáš Kovanda: Neděle „zdarma“ v muzeích nejsou bez nákladů. Účet za bezplatnou kulturu může přijít později

Šok na pumpách. Ceny benzinu a nafty na Slovensku vystřelily na rekordy. Řidiči se bojí dalšího zdražování

Ceny pohonných hmot kolísají na maximech
ČTK
nst
nst

Slováci za pohonné hmoty platí nejvíc za poslední roky. Běžná nafta je nejdražší od listopadu 2022, benzin Natural 95 na maximu od předloňského dubna. Vláda navíc kvůli „palivové turistice“ zavedla dvojí ceny nafty, cizinci platí výrazně víc.

Průměrná cena litru nafty minulý týden na Slovensku stoupla o 2,2 eurocentu na 1,772 eura (43,15 koruny), což je nejvyšší hodnota od listopadu 2022. Ještě výrazněji zdražení pocítí zahraniční řidiči. Slovensko totiž v reakci na prudký růst cen ropy a zvýšený zájem motoristů ze zahraničí zavedlo dvojí ceny běžné nafty.

Podle rozhodnutí slovenského ministerstva financí činí cena nafty pro auta se zahraniční poznávací značkou 1,905 eura (46,39 Kč) za litr. Opatření má zabránit takzvané palivové turistice, kdy řidiči z okolních zemí jezdí tankovat levněji na Slovensko.

Slovensko začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

Růst cen se nevyhnul ani benzinu. Litr Naturalu 95 zdražil na 1,694 eura (41,25 koruny), nejvýš od dubna 2022. Zvedly se také ceny prémiových benzinů. Zajímavostí je, že prémiová nafta šla opačným směrem a o 2,2 eurocentu zlevnila na 1,929 eura (46,98 koruny) za litr.

Dvojí ceny kvůli palivové turistice

K zavedení dvojích cen přistoupila Bratislava letos v březnu po prudkém růstu cen ropy. Podle vlády tento vývoj vedl k masivnějšímu přílivu zahraničních motoristů, kteří využívali nižších cen na slovenských pumpách.

Opatření je v evropském kontextu neobvyklé a vyvolává debaty o jeho dopadech na trh i cestování.

Levněji než v Evropské unii

Přes rekordní zdražení zůstávají slovenské ceny paliv pod unijním průměrem. Podle statistiků byla minulý týden cena nafty na Slovensku o 11,7 procenta nižší než průměr EU, u benzinu činil rozdíl 7,3 procenta.

V meziročním srovnání ale ceny jednotlivých druhů paliv vzrostly o deset až 25 procent, což dál zvyšuje tlak na domácnosti i dopravce.

Česko pod cenovým stropem

V Česku ministerstvo financí od předminulého týdne stanovuje maximální povolené ceny pohonných hmot. Ve středu se litr Naturalu 95 prodával v průměru za 40,46 koruny, litr nafty za 40,82 koruny, tedy pod slovenskými cenami.

Michal Nosek: Když se Turkova „deratizace“ stane politickým jazykem

Filip Turek
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Když politik začne o lidech mluvit jako o „parazitech“, „škodné“ nebo „chátře“, nejde o nadsázku ani nešťastný bonmot z uvolněné debaty. Je to jazyk dehumanizace. A ten má v evropské politické zkušenosti až příliš konkrétní význam.

Filip Turek tvrdí, že mluvil o aktivistech, nikoli o úřednících. Petr Macinka to označuje za nepochopený humor. Jenže slovo „deratizace“ v politickém slovníku není neutrální metafora. Neznamená personální audit, reformu institucí ani konec klientelismu. Znamená hubení škůdců. A kdo takto mluví o lidech, neposouvá veřejnou debatu. Kontaminuje ji.

Podstatné přitom není jen samotné slovo, ale i způsob, jakým je hájeno. Když po podobném výroku nepřijde omluva, nýbrž řeč o „Hilsneriádě“ a spiknutí proti údajnému pronásledovanému, nejde o obranu, ale o klasický únik od odpovědnosti. Kritika se promění v hysterii, autor výroku v oběť. Učebnicový populistický obrat.

Na celé věci je navíc pozoruhodná ironie. Politici, kteří rádi varují před údajnými totalitními sklony Bruselu, sami bez rozpaků sahají po rétorice s nápadně autoritářskou tradicí. Ne proto, že by každá hrubost vedla k diktatuře, ale protože právě takový jazyk vždy začíná stejným gestem: protivník přestává být partnerem ve sporu a stává se problémem k odstranění. To je okamžik, kdy politika přestává být soutěží argumentů a mění se v morální hygienu.

Fanoušcci tleskají

Ještě znepokojivější než samotný výrok je ovšem reakce publika. Potlesk v sále. Smích. Souhlas. Jako by „deratizace“ byla jen odvážně pojmenovaná autenticita. Jenže vulgarita není autenticita a jazyk nenávisti není odvaha.

Podobné výroky se často bagatelizují jako přepjaté metafory, které se nemají brát doslova. Jenže dějiny učí opak. Politické násilí nezačíná činem, ale jazykem, který některé lidi postupně vyřadí ze společenství těch, s nimiž se vede spor, a přesune je mezi ty, s nimiž se „zakročí“.

Nestačí proto říkat, že je to nepřijatelné. Nepřijatelné se nemá jen komentovat. Má se odmítat. Protože když dnes někdo mluví o „parazitech“ ve státní správě, zítra mohou být „škodnou“ novináři, pozítří soudci a nakonec kdokoli, kdo překáží.

 

