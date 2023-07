David Ondráčka: Právní stát stavíme pro špatné časy

Evropská komise zveřejnila svou pravidelnou zprávu o vývoji právního státu, popisuje vývoj ve všech členských zemích. Je dobře, že to dělá. Vláda práva, rovnováha mocí a veřejná kontrola jsou základní principy, na kterém moderní liberální demokracie stojí. Bez právního státu se systém vždy zvrhne v něco nepěkného. Proto ho stavíme hlavně pro špatné časy.

Reklama

Systém pro špatné časy

Za normálních poměrů probíhá střídání vlád, volby, standardní vývoj institucí a pravidel, pak je právní stát víceméně technické téma pro fajnšmekry. Řeší se jednotlivé novely zákonů, financování, ale základní principy nikdo nezpochybňuje. Ale je dnešní Evropa a Česko v takovém poklidu? Myslím, že ne. Proto má smysl stavět systém, který odolá v krizích, které nevyhnutelně přijdou.

Představa, že přijdou autokrati a začnou řádit (třeba hned po dalších volbách), je politicky úplně reálná. V posledních volbách chybělo pár desetin, a premiérem by byl už naprosto odbrzděný Babiš, a na vnitru seděl třeba Okamura. A existují už dobře vyzkoušené postupy, jak rychle demontovat pojistky proti vyvažování mocí, odstranit mechanismy pro kontrolu zneužití pozic, rozebrat instituce na součástky. Maďaři a Poláci (ale nejen oni) by mohli vyprávět, jak snadné je několika kroky jakoukoli instituci vykuchat. Takže řešeno s Cimrmanem, chodí sice dobře, ale neseje.

Aktivisti, elity a společnost

Mnozí aktivisti jsou často vysmívaní, někdy až nenáviděni, někteří asi i oprávněně, když dělají blbosti. No jo, ale v každé zemi pravidelně přichází momenty, kdy je právní stát v ohrožení. Moc korumpuje je provařená stará poučka. Ale nekontrolovaná politická a oligarchická moc má logickou tendenci ke zneužití, omezuje demokracii a osekává práva lidí. Kdo se pak má ozvat a mobilizovat?

Konsolidační balíček ve Sněmovně odolal zamítnutí, míří do dalšího projednávání Politika Sněmovna propustila do dalšího kola projednávání vládní návrh zákona o konsolidaci veřejných financí, který má pomoci zlepšit hospodaření státního rozpočtu. Opozici se nepodařilo předlohu zamítnout ani vrátit vládě k dopracování. Poslanci vládní koalice ji uhájili. Zamítnutí navrhl předseda opoziční SPD Tomio Okamura a hlasovalo pro něj 72 přítomných opozičních poslanců. Naproti tomu 98 koaličních poslanců hlasovalo proti zamítnutí. Stejným poměrem hlasů neprošlo ani vrácení vládě k dopracování. ČTK Přečíst článek

Bez silné a aktivní občanské společnosti a organizací schopné zvednout silně hlas, to nefunguje. Je to vidět dnes a denně v zemích jako je Polsko, Slovensko, Španělsko, nebo třeba aktuálně Izrael. Často naříkáme nad nezájmem lidí o věci veřejné, proč je taková nedůvěra, nebo proč lidi volí voly. A když práva lidí a veřejný zájem nejsou ústředním bodem tvorby politiky, právní stát pro lidi prostě nefunguje. Když se lidé cítí nevyslyšeni, demokracie je přestane zajímat, k čemu jim vlastně je? Pokud si tohle neuvědomují elity, pak jsou hloupé a opakovaně se hrozně diví.

Komise, hlavně nenápadně

Celá Zpráva o právním státu má samozřejmě spoustu problematických míst. Jazyk je strašně opatrný, diplomatický, je to dokument pro pár fajnšmekrů do šuplíku (bohužel). Jak to ale přeložit do pochopitelného jazyka, aby to zajímalo média, veřejnost a tím i politiku, to je složitá věc. Navíc to celé vydává Komise v létě v okurkové sezóně (v Česku navíc zrovna ve dnech státních svátků, kdy jsou všichni ve Varech).

Komise ke své analýze přistupuje dost technokraticky, kdy se vyplňují kolonky a zaškrtávají úkoly. Většinou se opírá o počet přijatých nebo jen navržených norem, které se dostaly do legislativního procesu. V praxi samozřejmě nestačí si odškrtat kolonky, hlavně pokud ty normy mnohdy mají evidentní nedostatky, nejsou vynucovány nebo prostě zatím nelze nijak prokázat, že mění praxi.

Rekordní pokuta. Společnost Illumina musí zaplatit přes deset miliard, uvedla Evropská komise Money Evropská komise vyměřila americké biotechnologické společnosti Illumina maximální možnou pokutu 432 milionů eur, tedy přes deset miliard korun, za to, že dokončila převzetí firmy Grail před získáním souhlasu evropských regulátorů. Podle serveru CNBC jde o dosud největší pokutu, jakou EK za podobné pochybení vyměřila. Illumina pokutu označila za nezákonnou a nepřiměřenou a hodlá se proti ní odvolat. ČTK Přečíst článek