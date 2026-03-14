Českého lva za nejlepší film získal Karavan
Českého lva za nejlepší celovečerní film získal Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové otevírající téma života lidí s mentálním postižením a autismem. Road movie o svobodě, různých podobách lásky a touze začít žít získalo celkem 11 nominací na Českého lva, z nichž dvě proměnilo. Cenu za nejlepší herečku ve vedlejší roli v tomto snímku ještě získala Juliána Brutovská. Ceny organizátoři předali v pražském Kongresovém centru.
„Film svět nezmění, ale má velkou moc nějak světu porozumět, tak ho prosím braňme,“ sdělila producentka Dagmar Sedláčková.
Ocenění je podle Sedláčkové konec dlouhé cesty, která na začátku nevypadala tak optimisticky. V projevu poděkovala režisérce Zuzaně Kirchnerové za odvahu, stejně jako celému hereckému týmu a štábu za to, že do projektu dali svá srdce.
Celovečerní debut scenáristky a režisérky Kirchnerové loni reprezentoval Českou republiku na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes v sekci Un Certain Regard, která je zaměřena na debutující filmaře a artové snímky. Jednou z hlavních postav je chlapec s mentálním postižením, kterého ztvárnil David Vodstrčil. Sám představitel mužské role, který je úspěšný sportovec, žije s Downovým syndromem. Ve filmu ale hraje chlapce s poruchou autistického spektra.
Již za pár hodin se diváci dozví, který snímek získá Českého lva pro nejlepší film roku 2025. Nejvíce nominací posbíral životopisný snímek o Franzu Kafkovi Franz, k favoritům patří také Sbormistr inspirovaný kauzou zneužívání dívek v dětském sboru. Všechny snímky nominované v hlavních kategoriích jsou již dostupné ke streamování. Kde najdete jednotlivé filmy bojující o titul film roku?
V příběhu pětačtyřicetiletá Ester, kterou ztvárňuje Aňa Geislerová, po letech péče o syna Davida přijímá pozvání přátel přijet za nimi do Itálie. V cizím prostředí je ale David nepředvídatelný a působí problémy. Ester nechce být nikomu na obtíž, nastartuje proto starý karavan a vyrazí sama se synem na cestu napříč Itálií.
Zlaté pravidlo
Kirchnerová uvedla, že u dětských rolí platí zlaté pravidlo, že v castingu se nevybírá jen dítě, ale i rodiče. „Tady to platilo dvojnásob. Potřebovala jsem, aby rodiče cítili Karavan podobně jako já - a Davidova rodina je navíc extrémně milá - a taky, aby se do toho mladému dospělému chtělo. Děti z castingových agentur jsou totiž často nešťastné, protože natáčení je cílem rodičů,“ prohlásila režisérka při loňském uvedení filmu na festivalu v Karlových Varech.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.