Zapomeňte na exotiku. Hitem léta bude Polsko
Nejistota ve světě přepisuje mapu letních dovolených. Turisté opouštějí rizikové regiony a míří do Polska.
Proti loňsku vzrostl počet rezervací dovolených v Polsku, které je v době geopolitické nejistoty vnímáno jako bezpečná destinace. S odvoláním na analýzu rezervačního systému Profitroom to napsala polská tisková agentura PAP. Rezervace hotelů podle ní vzrostly o 7,4 procenta ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.
„V době rostoucí nejistoty v oblíbených prázdninových destinacích, jako je Blízký východ a části Asie, mnoho turistů hledá místa, která zaručují stabilitu a předvídatelnost jejich cest,“ uvedla regionální ředitelka společnosti Profitroom Agata Pielachová-Janiecová.
„Naše data ukazují, že Polsko se v plánech na dovolenou objevuje stále častěji,“ dodala.
Nejistota ve světě žene turisty do Evropy
Naposledy světovou leteckou dopravu na konci února narušil americko-izraelský útok na Írán a odvetné akce Teheránu, kvůli čemuž aerolinie zrušily řadu letů na Blízký východ, a evropské země se následně snažily přepravit své občany domů repatriačními lety. Boje přitom pokračují.
Němci vedou, Češi míří do hor
Počet Němců, kteří plánují strávit dovolenou v Polsku, se meziročně zvýšil o 6,9 procenta. Stále tak tvoří největší skupinu zahraničních turistů v Polsku, ale narůstá i počet cestovatelů ze Spojených států, Slovenska a Ukrajiny, píše PAP.
Němečtí turisté si nejčastěji vybírají letoviska u Baltského moře, zatímco Češi spíše pobyty v horských oblastech – především v Sudetech, napsal v této souvislosti polský server Dziennik.
Delší pobyty a více all-inclusive
Nejčastěji nyní turisté podle Profitroomu plánují přijet ve druhé polovině července nebo na začátku srpna a častěji si letos také volí dovolenkové balíčky all inclusive. Průměrná délka pobytu u Baltského moře je více než šest dní, zatímco v horských střediscích činí 4,5 až 5 dní, píše PAP.
Nejoblíbenějšími destinacemi v Polsku zůstávají pobřežní města jako Gdaňsk, Kolobřeh (Kołobrzeg) nebo Svinoústí (Świnoujście) a horská střediska jako Zakopané a Karpacz. Nárůst v počtu rezervací ale zaznamenávají i méně známá místa, jako je lázeňský Nałęczów, historický Kazimierz Dolny či beskydská Jistebná (Istebna).
