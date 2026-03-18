Zapomeňte na exotiku. Hitem léta bude Polsko

Gdaňsk
Gdaňsk
ČTK

Nejistota ve světě přepisuje mapu letních dovolených. Turisté opouštějí rizikové regiony a míří do Polska.

Proti loňsku vzrostl počet rezervací dovolených v Polsku, které je v době geopolitické nejistoty vnímáno jako bezpečná destinace. S odvoláním na analýzu rezervačního systému Profitroom to napsala polská tisková agentura PAP. Rezervace hotelů podle ní vzrostly o 7,4 procenta ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

„V době rostoucí nejistoty v oblíbených prázdninových destinacích, jako je Blízký východ a části Asie, mnoho turistů hledá místa, která zaručují stabilitu a předvídatelnost jejich cest,“ uvedla regionální ředitelka společnosti Profitroom Agata Pielachová-Janiecová.

„Naše data ukazují, že Polsko se v plánech na dovolenou objevuje stále častěji,“ dodala.

Nejistota ve světě žene turisty do Evropy

Naposledy světovou leteckou dopravu na konci února narušil americko-izraelský útok na Írán a odvetné akce Teheránu, kvůli čemuž aerolinie zrušily řadu letů na Blízký východ, a evropské země se následně snažily přepravit své občany domů repatriačními lety. Boje přitom pokračují.

Němci vedou, Češi míří do hor

Počet Němců, kteří plánují strávit dovolenou v Polsku, se meziročně zvýšil o 6,9 procenta. Stále tak tvoří největší skupinu zahraničních turistů v Polsku, ale narůstá i počet cestovatelů ze Spojených států, Slovenska a Ukrajiny, píše PAP.

Němečtí turisté si nejčastěji vybírají letoviska u Baltského moře, zatímco Češi spíše pobyty v horských oblastech – především v Sudetech, napsal v této souvislosti polský server Dziennik.

Delší pobyty a více all-inclusive

Nejčastěji nyní turisté podle Profitroomu plánují přijet ve druhé polovině července nebo na začátku srpna a častěji si letos také volí dovolenkové balíčky all inclusive. Průměrná délka pobytu u Baltského moře je více než šest dní, zatímco v horských střediscích činí 4,5 až 5 dní, píše PAP.

Nejoblíbenějšími destinacemi v Polsku zůstávají pobřežní města jako Gdaňsk, Kolobřeh (Kołobrzeg) nebo Svinoústí (Świnoujście) a horská střediska jako Zakopané a Karpacz. Nárůst v počtu rezervací ale zaznamenávají i méně známá místa, jako je lázeňský Nałęczów, historický Kazimierz Dolny či beskydská Jistebná (Istebna).

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Hotel Mearl

Bude nejlepší v Polsku, pyšní se investor. U Baltu postaví další pětihvězdičkový hotel

Reality

nst

Přečíst článek
Glosa Zdeňka Pečeného: Chorvatsko už není pro každého. Bohužel je moc dobré

Názory

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
V Chorvatsku je draho. Na bezkonkurenční zvyšování cen upozorňuje tamní centrální banka

Microsoft zvažuje žalobu na OpenAI. Přitom ve startupu drží největší podíl

Zakladatel OpenAI Sam Altman
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Na OpenAI se řítí další soudní spor. Podobné problémy přitom oddalují potenciální vstup na burzu, k němuž mohlo dojít již letos.

V sektoru AI se denně odehrává řada důležitých událostí. Vedle těch technických a technologických také právní. A k jedné z takových se nyní schyluje. Microsoft totiž podle listu Financial Times zvažuje žalobu na startup OpenAI, který je tvůrcem a provozovatelem modelu GPT. Důvodem jsou smlouvy mezi OpenAI a Amazonem a Microsoft se obává, že přijde o část exkluzivity, kterou na využívání modelu GPT drží. Paradoxně Microsoft v této firmě drží 27procentní podíl a je největším investorem.

Předmětem případné soudní pře je novinka Amazon Web Services nazvaná Frontier, na níž AWS spolupracuje právě s OpenAI díky investici ve výši 50 miliard dolarů, kterou AWS OpenAI poskytla. Služba má umožňovat fungování takzvaných AI agentů na produktech a službách využívajících AWS.

Elon Musk

Musk přestavuje xAI od základů. Po další vlně odchodů zůstali z jedenácti spoluzakladatelů jen dva

Leaders

Start-up xAI Elona Muska prochází zásadní restrukturalizací. Po nespokojenosti s vývojem nástrojů pro programování pomocí umělé inteligence firmu opustila další skupina klíčových lidí včetně spoluzakladatelů. Musk zároveň posílá do firmy krizové manažery ze svých společností a snaží se přilákat nové talenty.

nst

Přečíst článek

Exkluzivita do roku 2032

To přitom teoreticky naráží na loňské ujednání mezi OpenAI a Microsoftem, který za snížení podílu ve firmě z původních 49 procent na aktuálních zhruba 27 procent získal exkluzivitu na to, že veškeré AI cloudové služby, které OpenAI bude v budoucnu nabízet, pojedou na řešení Microsoftu Azure. A to až do roku 2032.

„Jde o mimořádně výhodné ujednání pro Microsoft, kterému cloudové AI služby OpenAI pomohly dosáhnout rekordních tržeb,“ uvádí server FT.com. „Známe naši smlouvu. Pokud ji poruší, zažalujeme je. Pokud Amazon a OpenAI chtějí vsadit na kreativitu svých smluvních právníků, vsadil bych na nás, ne na ně,“ cituje server zdroj obeznámený s kauzou.

Jenomže podle druhé strany nemusí jít o tak jasný případ, jak si Microsoft v tuto chvíli myslí. Microsoft totiž údajně může čelit antimonopolnímu řízení právě kvůli svému cloudovému byznysu, a to nejen v USA, ale také v Evropské unii a ve Velké Británii.

SpaceX

Musk urychluje IPO: SpaceX podá žádost už v březnu

Money

Společnost SpaceX podnikatele Elona Muska plánuje podat v březnu důvěrnou žádost o vstup na burzu ke Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Takzvaná primární veřejná nabídka akcií by společnost mohla ocenit na více než 1,75 bilionu dolarů (zhruba 36 bilionů korun), uvádějí zdroje agentury Bloomberg. Byla by to tak jedna z největších IPO v historii.

ČTK

Přečíst článek

Jde o slovíčka. Za miliardy

Jednou ze strategií, jak Amazon a OpenAI chtějí obejít licence Microsoftu, je používání správných slov. Microsoft totiž má licencovaný přístup prostřednictvím API, Amazon tak musí celý systém stavět jinak. A také jej jinak marketovat.

„Aby se Amazon vyhnul problémům s Microsoftem, vydal interní nařízení, jak celý systém nazvaný Stateful Runtime Environment (SRE) popisovat,“ uvádí FT.com. „Zaměstnanci AWS mohou klientům říkat, že SRE je poháněno, propojeno nebo umožněno OpenAI. Ale mají zakázáno tvrdit, že SRE umožňuje přístup do ChatuGPT, nebo si jej ‚volá‘ prostřednictvím API,“ stojí podle FT.com v dokumentu. Zároveň je prý zásadní, aby zaměstnanci netvrdili, že AWS má přístup k nenovějším modelům OpenAI.

Problém pro IPO

Pokud by pře skutečně skončila u soudu, bude to podle Financial Times další zásadní rána pro případný vstup OpenAI na burzu, k němuž podle různých indicií mohlo dojít již letos. Valuace jednoho z nejhodnotnějších startupů světa po nejnovějším a velmi úspěšném kole financování narostla na zhruba 850 miliard dolarů a hodnota firmy po IPO by téměř jistě překročila hranici bilionu dolarů.

Vedle tohoto případného soudu ale OpenAI čelí ještě sledované žalobě ze strany Elona Muska, který patřil ke spoluzakladatelům OpenAI, ale po několika letech se s hlavní figurou startupu Samem Altmanem rozešli ve zlém.

Podle žaloby Muska se Altman zpronevěřil původní neziskové myšlence, s níž OpenAI založili a na níž firma vyrostla a vytvořila úspěšný GPT model. Tomu ostatně odpovídá i loňská zásadní transformace společnosti: vznikla nová entita, v níž původní neziskovka (OpenAI Foundation) získala 26procentní podíl, Microsoft, který v původní entitě držel 49procentní podíl, získal 27 procent a zbývajících 43 procent drží zaměstnanci a ostatní investoři, zejména SoftBank, NVIDIA či Thrive Capital.

David Ondráčka: Komunální volby ve Francii jsou generálkou na klíčové prezidentské volby

Kdo bude starostou Paříže nebo Marseille, nás nemusí zajímat, ale dvoukolové komunální volby ve Francii jsou laboratoří a strategií pro klíčové volby prezidenta příští rok, a to už silně ovlivní Evropu a dopadne i na Česko. Jen s lehkou nadsázkou se dá říct, že hlavní téma voleb na radnice bylo, kdo chce více policistů a kdo naopak více cyklistů.

Lukáš Kovanda: Paliva byla v roce 2012 „dražší" než dnes. Přesto vláda daně nesnižovala

Přestože ceny pohonných hmot v Česku v posledních týdnech rostou a vyvolávají politické debaty, v reálném srovnání s rokem 2012 zůstávají výrazně dostupnější. Tehdy si lidé za průměrnou mzdu koupili zhruba polovinu paliva než dnes – a vláda přesto odmítla snížit spotřební daň s odkazem na stav veřejných financí.

Lukáš Kovanda: Z Evropy se stává ozbrojená bašta. A nejvíc z toho těží USA

Lukáš Kovanda: Z Evropy se stává ozbrojená bašta. A nejvíc z toho těží USA
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Evropa dramaticky zvyšuje dovoz zbraní. Na region, kde žije jen sedm procent světové populace, připadá už třetina globálních dodávek – a nejvíce z toho těží Spojené státy.

Podle nové analýzy Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI) se Evropa v letech 2021–2025 stala největším příjemcem zbraní na světě. Region absorboval 33 procent veškerého globálního dovozu, což představuje masivní, více než trojnásobný nárůst oproti předchozímu pětiletí.

Přitom v Evropě (bez zahrnutí Ruska) žije jen zhruba sedm procent světové populace. Z Evropy se tak stává svého druhu „ozbrojená bašta“: na obranu sedmi procent globální populace míří hned třetina celosvětově obchodovaných zbraní.

Lukáš Kovanda: Dluh není všechno. A možná ani to hlavní

Česko je méně zadlužené než Německo či Polsko, přesto doma propadáme skepsi. Schodek rozpočtu se stal politickým symbolem, který překrývá širší souvislosti. Německo mezitím masivně dotuje svůj průmysl. A česká debata se tváří, jako by šlo jen o číslo na konci tabulky.

Tváří v tvář válce na Ukrajině a rostoucí geopolitické nejistotě zahájily evropské státy rozsáhlou modernizaci armád. Klíčovým hybatelem je ruská invaze z roku 2022 a snaha evropských členů NATO posílit svou obranyschopnost.

Hlavním vítězem této poptávky jsou Spojené státy. Jejich globální export vzrostl o 27 procent a nyní ovládají 42 procent světového trhu.

Do Evropy americké dodávky proudily ještě rychleji – jejich objem se zvýšil o 217 procent a USA se na celkovém evropském importu podílely z 48 procent.

Zbrojení nekončí

Tento trend hned tak neskončí. Evropské státy mají objednány stovky nových letounů i další moderní techniku, která bude do armád přicházet v následujících letech. Přestože objemy transferů rostou, globální hodnoty zatím nedosahují rekordních úrovní z konce studené války.

Lukáš Kovanda: Nenechte se mýlit. V Bruselu se dojednalo zpřísnění Green Dealu, nikoli jeho zmírnění

