Glosa Zdeňka Pečeného: Chorvatsko už není pro každého. Bohužel je moc dobré

Čeští turisté se pomalu otáčejí zády k Chorvatsku. Začalo se tam totiž vařit z čerstvých surovin a postele už nemají deky z osmdesátek.

Dlouhá léta byla jadranská klasika sázkou na jistotu: dojet autem, zaparkovat pod olivovník, vytáhnout řízky z kufru a celý týden žít jako král za dvě tisícovky. Jenže Chorvatsko se „zbláznilo“. Začalo modernizovat. Místo oblíbených apartmánů s výhledem na satelit sousedova baráku najednou vyrůstají designové hotely.

Na Istrii mám osobně rád Hilton Costabella, který má dokonce českého majitele, nebo hotely skupiny Maistra v romantické Rovinji. Chápu ale, že nerušený výhled na moře a kvalitní jídlo není pro každého. A když už jsme u toho jídla – i to jde od desíti k pěti. Stánky s gumovým langošem a mastnými hranolkami ustupují kvalitním restauracím. A aby toho nebylo málo – někde dokonce nabídnou degustační menu. A za peníze!

To že jde kvalita restaurací nahoru potvrdil i poslední Michelinský průvodce. V Chorvastku je aktuálně deset restaurací s jednou hvězdou a jeden podnik se dvěma hvězdami. Chcete srovnání? Pak vězte, že v Praze jsou v současné chvíli jen dvě oceněné restaurace, každá má po jedné hvězdě.

Kam se podělo Chorvatsko?

Těch pozitivních změn je najednou mnoho a Češi začínají couvat. Tohle už není to Chorvatsko, kam se jezdilo s vlastními utěrkami a čtvrtkou másla v igelitce. To je najednou nějak moc… kvalitní. Pláže čisté, služby profesionální, personál – často z Latinské Ameriky či Asie – mluví anglicky a očekává totéž od nás.

A co teď? Žebříček oblíbenosti mezi českými turisty ovládla Itálie a Španělsko, následované Slovenskem. První dvě jsou dost velké na to, aby se v nich pořád našly chudinské části připomínající staré dobré Chorvatsko. Komu by pak Slovensko přišlo jako příliš velký návrat do minulosti, může obnovit staré dobré tradice: kemp na Mácháči nebo bungalov v Pasohlávkách. Vlastní spacák, utopence k večeři a žádné michelinské manýry. Dovolená má přece chutnat po domově – ne po čerstvých mořských plodech a rybách.

A co tedy to Chorvatsko? Ať si tam klidně vaří z bio ryb a budují pětihvězdy. Češi spíš pojedou raději tam, kde se jídlo ještě smaží.

