Michelin bude i v Česku. Desítky milionů za pozice ve slavném gastroprůvodci zaplatí stát

Vláda se rozhodla zaplatit poplatek společnosti Michelin za zařazení do prestižního gastronomického průvodce. Je to nástroj, jak Česko propagovat v zahraničí, řekl po jednání kabinetu ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

V lednu server Seznam Zprávy uvedl, že firma požaduje za tři roky deset milionů korun. Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) v úterý sdělil, že jde o výrazně vyšší částku, než se objevuje v médiích. Podle Hospodářských novin by se mělo jednat o 54 milionů za pět let.

Některé restaurace v Česku sbírají podpisy pod otevřený dopis pro premiéra Petra Fialu (ODS) a celou vládu s výzvou, aby stát poplatek zaplatil. Akci podporují špičky českého gastrobyznysu včetně Zdeňka Pohlreicha, Jana Punčocháře nebo Jana Knedly, napsal oborový on-line magazín VisitChef. Autoři dopisu míní, že zařazení ČR do průvodce podporuje gastroturismus, je marketingovou podporou pro Česko po celém světě a má reálný potenciál přivést turisty do regionů.

Investice se rychle vrátí, míní ministr

Vláda se podle Kupky do projektu rozhodla vstoupit. Bartoš dnes představil analýzu toho, jak zahraniční turisté v Česku utrácejí peníze. „Útrata za gastronomické služby představuje v mnoha případech více než 30 procent z jejich celkové útraty," poznamenal Kupka.

Zařazení do průvodce považuje za jeden z nástrojů, jak lze přispět k návratu turistů do Česka po koronavirové krizi. Finance do toho vložené se podle Kupky velmi rychle Česku vrátí.

Společnost Michelin loni změnila koncepci svého průvodce a restaurace hodnotí jen v zemích, jejichž národní agentury pro cestovní ruch přispějí. Michelinskou hvězdu dostala před 15 lety jako první gastronomický podnik v postkomunistických zemích pražská restaurace Allegro v hotelu Four Seasons, předloni jednu hvězdu obhájily pražské restaurace Field a La Degustation Bohême Bourgeois. V loňském roce Michelin doporučení pro Česko nevydal.

