Letos „letěly“ byty, starší rodinné domy se prodávají pomalu, tvrdí Jelínek ze Century 21
Realitní společnost Century 21 má za sebou úspěšný rok, čeká meziroční růst okolo čtyřiceti procent. „Neříkal bych, že jde o rekordní rok. Jde o návrat do rozumné trajektorie, která byla narušena covidem,“ říká Tomáš Jelínek, generální ředitel české Century 21. Brzdou rozvoje trhu s nemovitostmi byla také makroekonomická situace a začátek války na Ukrajině.
Rychlé tempo růstu je podle Jelínka do značné míry dáno také „malinkou“ změnou strategie jeho firmy. Jedním z prvků změny bylo větší soustředění se na vzdělávání makléřů. „Soustředili jsme se na nováčky, aby byli co nejdříve fungovat v praxi,“ uvádí šéf společnosti. Změnil se například trénink nováčků. Zatímco v posledních letech byl zaměřen na složení nově zákonem stanovené makléřské zkoušky, nyní jsme k tomu firma přidala větší porci praxe.
„Víc jsme se v rámci tréninku věnovali schopnosti nabrat zakázku nebo uzavřít smlouvu,“ popisuje Jelínek. Century 21 se jednoduše řečeno mnohem více zaměřuje na praxi. Cílem pro příští rok je, aby čtyřicet procent nováčků zůstávalo ve firmě. Jelínkovým krédem je, že pokud chce firma být zdravá a prosperovat, musí přijímat nové lidi.
Silný personální růst
Nováčci „dávají“ novou krev jak stávajícím členům týmu, tak přinášejí nové návyky. „Nyní máme asi 450 aktivních makléřů. V letošním roce jsme přijali téměř dvě stě nováčků.“
Specifikem letošního roku je, že největší poptávka je po bytech. V Praze nebo v Brně jde převážně o malometrážní byty. „2+kk je žádáno kdekoliv.“ Zároveň se mezi investory objevuje velký zájem o vybrané lokality, jako je třeba Ústí nad Labem, kde ceny bytů meziročně stouply o pětadvacet procent. V Praze je růst cen bytů kolem dvanácti až třinácti procent.
„Co roste pomalu nebo stagnuje je prodej starších rodinných domů,“ tvrdí Jelínek a vysvětluje to faktem, že lidé se i v důsledku energetické krize více zamýšlejí nad náklady. Vzhledem k nákladnosti rekonstrukcí starších domů říká Jelínek s nadsázkou, že někdy by bylo efektivnější místo dotace Oprav dům po babičce zavést dotaci Zbourej dům po babičce. Domů, které by potřebovaly rekonstrukci, jsou přitom v republice statisíce.
