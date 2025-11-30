Nový magazín právě vychází!

Letos „letěly" byty, starší rodinné domy se prodávají pomalu, tvrdí Jelínek ze Century 21

Tomáš Jelínek, Century 21
Dalibor Martínek
Realitní společnost Century 21 má za sebou úspěšný rok, čeká meziroční růst okolo čtyřiceti procent. „Neříkal bych, že jde o rekordní rok. Jde o návrat do rozumné trajektorie, která byla narušena covidem,“ říká Tomáš Jelínek, generální ředitel české Century 21. Brzdou rozvoje trhu s nemovitostmi byla také makroekonomická situace a začátek války na Ukrajině.

Rychlé tempo růstu je podle Jelínka do značné míry dáno také „malinkou“ změnou strategie jeho firmy. Jedním z prvků změny bylo větší soustředění se na vzdělávání makléřů. „Soustředili jsme se na nováčky, aby byli co nejdříve fungovat v praxi,“ uvádí šéf společnosti. Změnil se například trénink nováčků. Zatímco v posledních letech byl zaměřen na složení nově zákonem stanovené makléřské zkoušky, nyní jsme k tomu firma přidala větší porci praxe.

„Víc jsme se v rámci tréninku věnovali schopnosti nabrat zakázku nebo uzavřít smlouvu,“ popisuje Jelínek. Century 21 se jednoduše řečeno mnohem více zaměřuje na praxi. Cílem pro příští rok je, aby čtyřicet procent nováčků zůstávalo ve firmě. Jelínkovým krédem je, že pokud chce firma být zdravá a prosperovat, musí přijímat nové lidi.

Silný personální růst

Nováčci „dávají“ novou krev jak stávajícím členům týmu, tak přinášejí nové návyky. „Nyní máme asi 450 aktivních makléřů. V letošním roce jsme přijali téměř dvě stě nováčků.“

Specifikem letošního roku je, že největší poptávka je po bytech. V Praze nebo v Brně jde převážně o malometrážní byty. „2+kk je žádáno kdekoliv.“ Zároveň se mezi investory objevuje velký zájem o vybrané lokality, jako je třeba Ústí nad Labem, kde ceny bytů meziročně stouply o pětadvacet procent. V Praze je růst cen bytů kolem dvanácti až třinácti procent.

 „Co roste pomalu nebo stagnuje je prodej starších rodinných domů,“ tvrdí Jelínek a vysvětluje to faktem, že lidé se i v důsledku energetické krize více zamýšlejí nad náklady. Vzhledem k nákladnosti rekonstrukcí starších domů říká Jelínek s nadsázkou, že někdy by bylo efektivnější místo dotace Oprav dům po babičce zavést dotaci Zbourej dům po babičce. Domů, které by potřebovaly rekonstrukci, jsou přitom v republice statisíce.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Vítkova CPI Property hlásí pokles tržeb i hrubého zisku

Realitní společnosti CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka klesl od ledna do konce září po úpravě konsolidovaný hrubý provozní zisk (EBITDA) o 9,2 procenta na 540 milionů eur, tedy přes 13 miliard korun. Celkové tržby se snížily o 14 procent na 1,04 miliardy eur. Firma také dál prodává majetek.

„Obsazenost ve skupině se prakticky nezměnila a zůstala na 92 procentech. Obsazenost kanceláří se mírně zlepšila, zejména v Berlíně a ve Vídni, což kompenzovala mírně nižší obsazenost maloobchodních prostor v důsledku rozsáhlých rekonstrukcí zaměřených na zvýšení hodnoty, především v Rumunsku,“ uvedl podnik.

Čistý zisk skupina meziročně zvýšila o 972 procent na 186 milionů eur. Čistý příjem z pronájmů ale o více než šest procent klesl a dosáhl 588 milionů eur. Hodnota realitního portfolia ke konci září činila 18 miliard eur, zatímco na konci loňského roku to bylo 18,2 miliardy eur.

Skupina zatím letos uzavřela smlouvy o prodeji majetku v hodnotě více než 875 milionů eur, s výjimkou prodeje, za který byly přijaty zálohy v loňském roce. Firma očekává, že smlouvy za dalších 100 až 200 milionů eur uzavře v příštích dvou měsících. Podnik prodává majetek, aby snížil zadlužení. Čistý dluh byl ke konci září v ročním vyjádření dvanáctinásobkem EBITDA.

CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a v dalších zemích střední a východní Evropy. Společnost má sídlo v Lucembursku a její akcie se obchodují na burze ve Frankfurtu nad Mohanem.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

