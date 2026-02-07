Valentýn v Praze: od komorních večeří po velké brunche. Kam letos vyrazit za romantikou?
Polovina února patří v gastronomii i hotelnictví k nejsilnějším víkendům zimní sezony. Restaurace a hotely proto připravují speciální menu, šampaňské párování či brunche. Valentýn tak není jen svátkem zamilovaných, ale také důležitým impulzem pro tržby v jinak klidnějším období. Vybrali jsme několik míst, kde se dá letošní svátek oslavit stylově – od komorních večeří až po luxusní degustační zážitky.
Mandarin Oriental Prague: tichá romantika v klášterních zdech
Hotel v bývalém klášteře na Malé Straně sází na komorní atmosféru a klasickou romantiku. Restaurace Monastiq připravila tříchodové valentýnské menu za 2 tisíce korun na osobu.
Na úvod se podává rybí předkrm s kaviárem, hlavním chodem je tournedos Rossini s foie gras a lanýži. Večer zakončí dezert s fialkami a černorybízovým sorbetem. Alternativou je také výběr z à la carte nabídky.
FOTOGALERIE: Projížďka po Vltavě s Mandarin Oriental
Kampa Park: lanýže a svatojakubské mušle u Vltavy
Restaurace s jedním z nejhezčích výhledů na Karlův most připravila třídenní valentýnské menu. Hosté mohou ochutnat například carpaccio ze svatojakubských mušlí s černým lanýžem, langustýna s celerovým pyré nebo telecí svíčkovou se smržovou omáčkou.
Vícechodové menu vyjde na 3 150 korun, vinné párování stojí dalších 1 695 korun.
Prague Marriott Hotel: večeře i víkendový brunch
Hotel v centru Prahy letos sází na dostupnější variantu oslavy. Valentýnská večeře nabízí tříchodové menu za 790 korun na osobu, doplněné signature koktejly a živou hudbou.
Během víkendu se pak koná valentýnský brunch, a to výjimečně v sobotu i v neděli. Cena je 1 545 korun bez alkoholu, respektive 1 745 korun s alkoholem.
FOTOGALERIE: Prague Marriott Brunch
Vinograf: láska ve skleničce vína
Pražský Vinograf tradičně staví valentýnský večer na kombinaci vína a sdílení. Hosté se mohou těšit na speciální degustační menu doplněné párováním vín z evropských vinařství.
Atmosféra je spíše uvolněná než formální, což z Vinografu dělá dobrou volbu pro páry, které chtějí romantiku bez okázalého fine-diningu.
Andaz Prague: designový brunch se sklenkou prosecca
Moderní hotel Andaz připravil valentýnský brunch i večeři v restauraci ZEM. Uvolněnější forma oslavy se sklenkou prosecca a výběrem brunchových specialit vyjde na 1 595 korun na osobu. Večer pak doplní vícechodové valentýnské menu v moderním fine-diningovém stylu.
Hliněná bašta: čtyři chody za necelou tisícovku
Pro ty, kdo hledají příjemnou valentýnskou večeři bez luxusní cenovky, připravila Hliněná bašta čtyřchodové menu za 965 korun. Na talíři se objeví například ceviche z lososa s avokádovou majonézou, francouzské baby kuřátko s celerovým pyré nebo malinový dezert s pistáciemi.
FOTOGALERIE: Hliněná bašta dá zapomenout, že jste kousek za Prahou
W Prague: steak, koktejly a noční program
Hotel na Václavském náměstí pojal Valentýna ve svém stylu. Restaurace Le Petit Beefbar nabízí à la carte menu s valentýnskými specialitami a minimální útratou 1 500 korun na osobu. Večer může pokračovat tarotovým výkladem nebo DJ setem.
Fairmont Golden Prague: luxus bez kompromisů
Vloni otevřený hotel na břehu Vltavy připravil hned několik valentýnských scénářů a cenově míří na samotný vrchol nabídky.
Ve střešní restauraci Zlatá Praha se podává degustační menu s wagyu a kaviárem za 4 990 korun na osobu, šampaňské párování vyjde na dalších 2 990 korun. Alternativou je večer v baru Golden Eye se sdíleným menu a DJ setem za 3 tisíce korun.
