Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Trump se navezl do Newsoma: Má nízké IQ, neměl by kandidovat na prezidenta USA

Trump se navezl do Newsoma: Má nízké IQ, neměl by kandidovat na prezidenta USA

Kalifornský guvernér Gavin Newsom
Kalifornský guvernér Gavin Newsom by se neměl stát americkým prezidentem, protože má dyslexii, řekl podle stanice CNN v pondělí šéf Bílého domu Donald Trump. Republikánský prezident demokratického politika označil za člověka s nízkou inteligencí. Newsom, o němž se spekuluje jako o možném prezidentském kandidátovi ve volbách v roce 2028, otevřeně hovoří o svém boji s dyslexií, poruchou učení, která ovlivňuje schopnost čtení, psaní, hláskování a mluvení.

Dyslexie je běžná celoživotní porucha, kterou trpí přibližně 20 procent populace a která nemá vliv na celkovou inteligenci člověka, uvádí středisko pro dyslexii a kreativitu Yaleovy univerzity.

„Víte, jde o osobu s nízkým IQ, protože Gavin Newscum přiznal, že má poruchy učení,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně, přičemž jméno kalifornského guvernéra zkomolil tak, aby do něj zapracoval anglický výraz „špína“.

„Děda zase mluví o sobě“

„Popravdě, nemám nic proti lidem s poruchami učení, ale nechci, aby jeden z nich byl mým prezidentem,“ řekl Trump. Dodal, že vše na Newsomovi je podle něj hloupé. Bylo to počtvrté během jednoho týdne, co Trump učinil narážku na Newsomovu poruchu učení, poznamenala CNN.

Americký prezident Donald Trump

Trump: Na ostrov Charg možná ještě párkát udeříme jen tak pro zábavu

Politika

Írán je ochoten jednat o příměří v současném konfliktu, řekl v telefonickém rozhovoru se zpravodajskou televizí NBC News americký prezident Donald Trump. Dodal ale, že on zatím není připraven dohodu s Íránem uzavřít. Podmínky navrhované Íránem zatím nejsou dost dobré. Jaké konkrétní podmínky by měla případná dohoda splňovat, však neupřesnil.

ČTK

Přečíst článek

Republikán poprvé zmínil Newsomovu poruchu učení minulý týden na mítinku v Kentucky. Svým příznivcům řekl, že Newsom „přiznal, že má duševní problémy“. Prezident následně naznačil, že dyslexie kalifornského guvernéra diskvalifikuje z kandidatury na prezidenta. Newsomova tisková kancelář rychle odpověděla s tím, že „děda zase mluví o sobě“ a doporučila Trumpovi, aby vyhledal psychologickou pomoc.

Trump od té doby podobné komentáře učinil také na své sociální síti Truth Social či v rozhovoru s rádiem Fox News.

Newsom na Trumpův příspěvek na sociální síti minulý týden odpověděl na síti X. „Mluvil jsem o své dyslexii. Vím, že pro hlupáka bez mozku, který bombarduje děti a chrání pedofily, je těžké to pochopit,“ napsal guvernér Kalifornie.

Trump s Newsomem se střetávají opakovaně. V minulosti se tak dělo mimo jiné kvůli Trumpově rozhodnutí vyslat Národní gardu do Los Angeles v souvislosti s protiimigračními raziemi či způsobu, jakým se Newsom vypořádal s lesními požáry v Kalifornii.

Související

Kamala Harrisová zvažuje návrat do boje o Bílý dům
Aktualizováno

„Ještě jsem neskončila." Kamala Harrisová zvažuje návrat do boje o Bílý dům

Politika

ČTK

Přečíst článek

Slovensko zvažuje dvojí ceny paliv. Cizinci by platili víc, říká Fico

Slovensko zvažuje dvojí ceny paliv
Slovenská vláda zvažuje přijmout nařízení, na jehož základě by řidiči ze zahraničí platili u čerpacích stanic na Slovensku za naftu více než domácí motoristé. Po jednání se zástupci bratislavské rafinerie Slovnaft to řekl předseda slovenské vlády Robert Fico.

Podle Fica je nafta po nedávném zdražování kvůli výrazně rostoucím cenám ropy při porovnání cen v zemích Visegrádské skupiny (V4-Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) nejlevnější právě na Slovensku. Dodal, že cílem kabinetu je, aby ceny pohonných hmot na Slovensku byly srovnatelné se zeměmi V4 a nižší než v Rakousku.

Jen do nádrží

Slovenský premiér zmínil také možnost, že cizinci budou moci tankovat naftu na Slovensku pouze do nádrží svých vozidel. Řekl, že na severu Slovenska se vyskytly případy, že motoristé brali naftu také do různých kanystrů.

Ceny pohonných hmot výrazně rostou

Lukáš Kovanda: Paliva byla v roce 2012 „dražší" než dnes. Přesto vláda daně nesnižovala

Názory

Přestože ceny pohonných hmot v Česku v posledních týdnech rostou a vyvolávají politické debaty, v reálném srovnání s rokem 2012 zůstávají výrazně dostupnější. Tehdy si lidé za průměrnou mzdu koupili zhruba polovinu paliva než dnes – a vláda přesto odmítla snížit spotřební daň s odkazem na stav veřejných financí.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Generální ředitel Slovnaftu Gabriel Szabó doplnil, že mnoho polských řidičů začalo tankovat paliva právě na Slovensku. Uvedl také, že rafinerie bude nadále přistupovat zdrženlivě při změnách cen pohonných hmot. Slovnaft má největší podíl na slovenském trhu s palivy.

Minulý týden maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že jeho země zavede cenové stropy u benzinu a nafty, a to pouze pro automobily s maďarskou poznávací značkou.

Po zdražení ropy kvůli válce na Blízkém východě zdražily benzin i nafta i na Slovensku. Podle dřívějších vyjádření představitelů slovenské vlády se ale země v EU řadila ke státům s nejlevnějšími palivy. Ještě před americko-izraelskými údery na Írán a následnou íránskou odvetou na vojenské a civilní cíle v oblasti Perského zálivu byla paliva na Slovensku dražší než například v Česku.

Ropovod Družba
Aktualizováno

Zelenskyj: Oprava Družby bude hotová za měsíc a půl

Zprávy z firem

Ukrajina přijala od Evropské unie nabídku pomoci a financování při obnově dodávek ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, uvedli dnes šéf summitů EU António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise adresovaném Evropské komisi podle agentury Reuters uvedl, že oprava ropovodu poničeného ruským útokem se chýlí ke konci a hotova má být do měsíce a půl.

ČTK

Přečíst článek

Ještě v pondělí čerpací stanice Slovnaftu na Slovensku mimo dálnic prodávaly litr nafty za 1,534 eura (37,48 koruny). U jiných větších sítí v zemi byla nafta dražší. Slovnaft v současnosti využívá při výrobě paliv také ropu ze státních rezerv, které vláda poskytla firmě kvůli přerušení dodávek suroviny ropovodem Družba přes Ukrajinu. Slovnaft, který patří do maďarské skupiny MOL, pak objednal alternativní ropu s dodávkou přes ropovod Adria. Ten začíná v Chorvatsku.

Chorvatsko podle Fica nadále odmítá přepravovat ropu vytěženou v Rusku. Právě ruskou ropu dlouhodobě využívaly rafinerie skupiny MOL na Slovensku a v Maďarsku. Na její dovoz obě země získaly od EU výjimku ze sankcí, které na Moskvu po ruské vojenské invazi na Ukrajinu uvalila Evropská unie.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho slovenský protějšek Robert Fico

Orbán blokuje prodloužení sankcí EU vůči Rusku. Bojuje tím i za Fica a levné pohonné hmoty v Česku

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Narazily akcie Nvidie na strop? Ani příslib obřích tržeb s nimi nehnul, přitom jsou relativně výhodné

nVidia
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Nejhodnotnější veřejně obchodovaná společnost světa začíná mít problém. Investoři přestávají masivně nakupovat její akcie, což může být dílem vina přílišného nacenění, dílem sentimentem na trhu. S akciemi příliš nedokázaly pohnout ani mimořádně silná očekávání tržeb pro další roky.

Nvidia je prozatím největším vítězem války o dominanci v AI světě. Tvůrce nejvýkonnějších čipů, které jako jediné dokážou zvládat nároky obřích datových center, se stal nejhodnotnější firmou světa. A s aktuální tržní kapitalizací kolem 4,5 bilionu dolarů má před druhým v pořadí, společností Apple, náskok zhruba 800 miliard.

Jenomže v aktuálním investorském klimatu a rychle se měnícím světě nic nemusí trvat věčně a zdá se, že akcie Nvidie narazily na určitý limit. V reakci na vystoupení CEO Nvidie Jensena Huanga, který nastínil růstový byznys pro další dva roky, totiž akcie krátce posílily o necelá dvě procenta, ale v následném obchodování se dostaly dokonce pod úroveň panující před oznámení výsledků, připomíná list The Financial Times. Přitom Huang prohlásil, že v následujících dvou letech tržby společnosti přesáhnou zcela nepochybně hranici bilionu dolarů a poptávka roste v souvislosti s růstem AI modelů, zejména Claude Code od Anthropiku.

AI horečka v Indii: Světové firmy slibují stovky miliard dolarů

Money

Technologičtí giganti se zavázali investovat stovky miliard dolarů do rozvoje umělé inteligence v Indii. Oznámení padla během velkého summitu Indian AI Impact Summit zaměřeného na AI, který v zemi spojil světové státníky i šéfy nejvýznamnějších technologických firem. Informoval o tom server CNBC.

nst

Přečíst článek

Umí firmy vydělat na AI?

Důvodů zastavení růstu akcií největší firmy světa je hned několik. Tou nejsilnější aktuálně bude vliv probíhajícího konfliktu na Středním východě, který má negativní dopad na trhy obecně. Navíc se zvyšují obavy z prodloužení konfliktu na dobu, s níž izraelská ani americká vláda nepočítaly, což by mohlo mít dopad na návrat inflace a následné oslabení trhů. Investoři, kteří podpořili Nvidii včas, tak aktuálně mohou vybírat část zisků, což by vysvětlovalo propad akcií po velmi krátkodobém posílení.

Druhý vliv hraje celé odvětví AI, které v očích investorů přestává představovat cestu k extrémně rychlému zhodnocení investic. Ačkoli svět zatím stále počítá s dramatickou disrupcí, kterou AI přináší, o tom, jakou monetizaci to přinese jejich konkrétním investicím, ale již investoři tak jasnou představu nemají. Celý ekosystém totiž zatím nedokázal přijít na funkční a udržitelný byznys model, v monetizaci tokenů pak například dochází ke značnému snižování cen.

Čipy pro AI dusí trh. Jejich nedostatek může trvat i roky

Zprávy z firem

Svět technologií čelí nové krizi. Nedostatek paměťových čipů DRAM — základního stavebního kamene téměř veškeré moderní elektroniky — začíná tvrdě dopadat na globální výrobu, zisky firem i koncové ceny produktů. A podle šéfů největších technologických společností bude situace ještě horší.

nst

Přečíst článek

Akcie jsou nyní relativně výhodné

Ačkoli Nvidia zatím je objektivním vítězem a má funkční model, je to do velké míry taženo očekáváním, že AI jako celek poroste. Jen to obhájí budování nových datových center, která potřebují čipy od Nvidie. Ve chvíli, kdy by se celý ekosystém zadrhnul, oslabí to i poptávku po produktech tajwansko-americké společnosti.

FT.com pak upozorňuje, že očekávané tržby, které zveřejnil Huang, jsou výrazně vyšší, než nad čem panuje shoda analytiků. „Pro další dva fiskální roky odhaduje Capital IQ tržby na úrovni 835 miliard dolarů,“ upozorňuje FT.com. To je přitom o téměř 200 miliard méně než optimistická predikce CEO Nvidie.

Jenomže z čistě analytického pohledu jsou akcie Nvidie v posledních týdnech mnohem výhodnější, než by se mohlo zdát. Obří růsty tržeb a zisku na jedné straně, a naopak mírný propad ceny akcií totiž výrazně snižuje ukazatel P/E, který ukazuje nacenění akcie vůči zisku. Aktuálně je P/E na úrovni kolem 37, historicky přitom bylo i na úrovni 80. Dodejme, že dlouhodobý průměr akcií je v pásmu mezi 20 a 25. Nvidia je ale mimořádně rostoucí společnost navíc působící v technologickém odvětví, kde je P/E tradičně vyšší. Nicméně pro srovnání P/E Alphabetu (mateřká firma Googlu) činí 28, Microsoft dokonce 24.

Sam Altman

Největší investice v historii AI? OpenAI je blízko financování za 100 miliard dolarů

Zprávy z firem

Společnost OpenAI je blízko uzavření první fáze nového kola financování, které by mohlo přesáhnout 100 miliard dolarů. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním. Pokud se transakce dokončí, půjde o jednu z největších investičních operací v historii technologického sektoru.

nst

Přečíst článek

Související

CEO Nvidia Jensen Huang

Nvidia porazila další milník. Její hodnota přeskočila hranici pěti bilionů dolarů

Trhy

sta

Přečíst článek
Doporučujeme