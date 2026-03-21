Fico: Brusel nestihne zasáhnout proti dražší naftě pro cizince. Opatření ale může narazit na právo EU
Slovensko zavádí dvojí ceny nafty, které zvýhodní domácí řidiče a zdraží palivo vozidlům se zahraniční SPZ. Premiér Robert Fico tvrdí, že Evropská komise kvůli krátkému, třicetidennímu trvání nestihne podniknout právní kroky. Opatření však může být v rozporu s pravidly jednotného trhu EU.
Slovenský premiér Robert Fico nepředpokládá, že by Evropská komise stihla zasáhnout proti zavedení dvojích cen nafty na Slovensku. V rozhlasové diskusi veřejnoprávní stanice STVR uvedl, že opatření bude platit pouze 30 dnů, což podle něj není dostatečná doba pro zahájení takzvaného infringementu, tedy řízení pro porušení unijního práva.
„Je to na 30 dnů. To je příliš krátká doba na to, aby bylo možné spustit nějaké řízení. Nemyslím si, že by Komise byla schopna přijmout vůči nám represivní opatření,“ uvedl Fico. Podle něj chce vláda dočasně „chránit trh“, protože ceny nafty na Slovensku patří k nejnižším v regionu.
Právě nízké ceny podle premiéra vedly k takzvané palivové turistice. Řidiči z okolních zemí, zejména z Polska, začali podle vlády ve větší míře tankovat na Slovensku, což zvyšovalo tlak na domácí zásobování.
První analýza údajů od prodejců pohonných hmot neukazuje, že by čerpací stanice po začátku konfliktu v Íránu radikálně měnily své marže. Uvedlo to ministerstvo financí, které údaje o maržích od pondělí monitoruje. Podrobnější data bude mít úřad ve čtvrtek.
Benzinky po konfliktu v Íránu nezvyšují marže, uvádí ministerstvo
Nové opatření proto zavádí dvojí ceny. Řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou od pondělí platit za litr nafty 1,826 eura, tedy zhruba o pětinu více než dosud. Cena odpovídá průměru v Česku, Polsku a Rakousku. Regulace zároveň umožňuje čerpacím stanicím omezit množství i celkovou útratu při tankování.
Krok slovenské vlády ale vyvolává pochybnosti o souladu s právem Evropské unie. Slovenská asociace palivového průmyslu a obchodu upozornila, že rozdílné ceny podle státní příslušnosti či registrační značky mohou představovat diskriminaci a narušení pravidel jednotného trhu.
Podobný případ řešila Evropská komise už v roce 2022 v Maďarsku. Tamní vláda tehdy zvýhodňovala domácí řidiče výrazně levnějším palivem, zatímco zahraniční motoristé platili plnou cenu. Komise následně zahájila řízení pro porušení unijního práva s tím, že takové opatření představuje nepřímou diskriminaci.
Nejen dražší notebooky, nafta či auta. Válka v Perském zálivu může za jistých okolností dokonce vést i ke zdražení hypoték, vysvětluje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Jak by takový scénář vypadal? Podívejte se na video.
VIDEO: Lukáš Kovanda vysvětluje, proč může aktuální válka přinést inflaci, následně zvýšení sazeb ČNB a dražší hypotéky
Analytici proto upozorňují, že i když je slovenské opatření časově omezené, může se dostat do rozporu s evropskými pravidly. Rozhodující nebude jen délka jeho platnosti, ale samotný princip rozlišování mezi domácími a zahraničními zákazníky.
Do vývoje cen paliv na Slovensku navíc zasahují i mimořádné okolnosti. Největší domácí producent, rafinerie Slovnaft ze skupiny MOL, využívá při výrobě pohonných hmot ropu ze státních rezerv. Vláda k tomu přistoupila po přerušení dodávek ropovodem Družba na začátku roku.
Zda Evropská komise skutečně proti Slovensku zakročí, tak zůstává otevřené. I kdyby se tak nestalo okamžitě, spor o dvojí ceny nafty může podle odborníků otevřít širší debatu o hranicích státních zásahů na jednotném evropském trhu.