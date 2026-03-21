Fico: Brusel nestihne zasáhnout proti dražší naftě pro cizince. Opatření ale může narazit na právo EU

Fico: Brusel nestihne zasáhnout proti dražší naftě pro cizince. Opatření ale může narazit na právo EU

Robert Fico
Slovensko zavádí dvojí ceny nafty, které zvýhodní domácí řidiče a zdraží palivo vozidlům se zahraniční SPZ. Premiér Robert Fico tvrdí, že Evropská komise kvůli krátkému, třicetidennímu trvání nestihne podniknout právní kroky. Opatření však může být v rozporu s pravidly jednotného trhu EU.

Slovenský premiér Robert Fico nepředpokládá, že by Evropská komise stihla zasáhnout proti zavedení dvojích cen nafty na Slovensku. V rozhlasové diskusi veřejnoprávní stanice STVR uvedl, že opatření bude platit pouze 30 dnů, což podle něj není dostatečná doba pro zahájení takzvaného infringementu, tedy řízení pro porušení unijního práva.

Je to na 30 dnů. To je příliš krátká doba na to, aby bylo možné spustit nějaké řízení. Nemyslím si, že by Komise byla schopna přijmout vůči nám represivní opatření,“ uvedl Fico. Podle něj chce vláda dočasně „chránit trh“, protože ceny nafty na Slovensku patří k nejnižším v regionu.

Právě nízké ceny podle premiéra vedly k takzvané palivové turistice. Řidiči z okolních zemí, zejména z Polska, začali podle vlády ve větší míře tankovat na Slovensku, což zvyšovalo tlak na domácí zásobování.

První analýza údajů od prodejců pohonných hmot neukazuje, že by čerpací stanice po začátku konfliktu v Íránu radikálně měnily své marže. Uvedlo to ministerstvo financí, které údaje o maržích od pondělí monitoruje. Podrobnější data bude mít úřad ve čtvrtek.

Nové opatření proto zavádí dvojí ceny. Řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou od pondělí platit za litr nafty 1,826 eura, tedy zhruba o pětinu více než dosud. Cena odpovídá průměru v Česku, Polsku a Rakousku. Regulace zároveň umožňuje čerpacím stanicím omezit množství i celkovou útratu při tankování.

Krok slovenské vlády ale vyvolává pochybnosti o souladu s právem Evropské unie. Slovenská asociace palivového průmyslu a obchodu upozornila, že rozdílné ceny podle státní příslušnosti či registrační značky mohou představovat diskriminaci a narušení pravidel jednotného trhu.

Podobný případ řešila Evropská komise už v roce 2022 v Maďarsku. Tamní vláda tehdy zvýhodňovala domácí řidiče výrazně levnějším palivem, zatímco zahraniční motoristé platili plnou cenu. Komise následně zahájila řízení pro porušení unijního práva s tím, že takové opatření představuje nepřímou diskriminaci.

Nejen dražší notebooky, nafta či auta. Válka v Perském zálivu může za jistých okolností dokonce vést i ke zdražení hypoték, vysvětluje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Jak by takový scénář vypadal? Podívejte se na video.

Analytici proto upozorňují, že i když je slovenské opatření časově omezené, může se dostat do rozporu s evropskými pravidly. Rozhodující nebude jen délka jeho platnosti, ale samotný princip rozlišování mezi domácími a zahraničními zákazníky.

Do vývoje cen paliv na Slovensku navíc zasahují i mimořádné okolnosti. Největší domácí producent, rafinerie Slovnaft ze skupiny MOL, využívá při výrobě pohonných hmot ropu ze státních rezerv. Vláda k tomu přistoupila po přerušení dodávek ropovodem Družba na začátku roku.

Zda Evropská komise skutečně proti Slovensku zakročí, tak zůstává otevřené. I kdyby se tak nestalo okamžitě, spor o dvojí ceny nafty může podle odborníků otevřít širší debatu o hranicích státních zásahů na jednotném evropském trhu.

Benzin je na 40 korunách. Blízkovýchodní konflikt žene ceny paliv v Česku prudce vzhůru

Ceny pohonných hmot v Česku výrazně rostou a po necelých dvou letech se benzin znovu dostal na hranici 40 korun za litr. Hlavním důvodem je eskalace konfliktu na Blízkém východě, která zvyšuje ceny ropy na světových trzích. Zdražování přitom dopadá výrazněji na naftu než na benzin

Průměrná cena benzinu v Česku podle údajů společnosti CCS dosáhla 40 korun za litr, což je nejvyšší hodnota od května 2024. Ještě výrazněji zdražila nafta, která se aktuálně prodává v průměru za 44,62 koruny za litr.

Za růstem cen stojí především napětí na Blízkém východě. Od konce února, kdy začaly izraelsko-americké údery v Íránu, zdražil benzin zhruba o 6,40 korun na litr. U nafty je nárůst ještě citelnější – její cena se zvýšila o přibližně 11,50. Před rokem přitom motoristé za oba typy paliv platili kolem 34,50 Kč za litr.

Vývoj ukazuje, že diesel reaguje na situaci na ropném trhu citlivěji než benzin, což se projevuje rychlejším a výraznějším růstem cen.

Slovensko sjednotilo ceny benzínu a nafty

Slovensko zavádí dvojí ceny nafty. Cizinci zaplatí až o pětinu víc, stát reaguje na ropnou krizi

Slovensko poprvé přistupuje k razantní regulaci prodeje pohonných hmot. Kvůli výpadku dodávek ropy a náporu zahraničních řidičů zavádí omezení tankování a od pondělí také dvojí ceny nafty. Opatření ale vyvolává pochybnosti o souladu s právem EU i kritiku dopravců.

Navzdory zdražování se přitom podle ministerstva financí snižují marže čerpacích stanic. U nafty klesly z původních 2,70 až 3,20 koruny na zhruba 1,90 až 2,60 za litr a po zavedení monitoringu se dostaly místy až k jedné koruně. U benzinu se marže pohybovaly kolem 2,35 až 2,60 a následně mírně klesly přibližně ke 2,10 koruny.

Lukáš Kovanda: Nafta v Česku zdražila nejvíc v celé Evropské unii. Rozdíl oproti Slovensku přesáhl pět korun na litr

Michal Nosek: Nafta jen pro vyvolené: Slovensko testuje, kam až sahá jeho loajalita k EU

Dvojí ceny nafty podle poznávací značky nejsou jen krizovým opatřením, ale otevřeným experimentem s diskriminací. Slovensko si v ropné nouzi zkouší, jestli pravidla Evropské unie platí jen tehdy, když se to hodí.

Když stát začne rozlišovat ceny podle toho, odkud přijíždíte, není to technické opatření. Je to politické rozhodnutí, a dost nebezpečný precedent. Slovensko teď řidičům se zahraniční značkou vzkazuje jednoduchou věc. Jste tu vítáni, ale zaplatíte víc. Ne proto, že by náklady byly vyšší. Ale proto, že nejste „naši“.

Zní to jako drobnost? Ve skutečnosti jde o zásah do samotného základu evropského projektu. Vnitřní trh EU stojí na tom, že hranice mezi státy nemají rozhodovat o tom, kolik zaplatíte za stejné zboží. Jakmile se tenhle princip začne ohýbat, otevírá se Pandořina skříňka. Dnes je to nafta, zítra to může být cokoliv.

Slovensko sjednotilo ceny benzínu a nafty

Slovensko zavádí dvojí ceny nafty. Cizinci zaplatí až o pětinu víc, stát reaguje na ropnou krizi

Politika

Slovensko poprvé přistupuje k razantní regulaci prodeje pohonných hmot. Kvůli výpadku dodávek ropy a náporu zahraničních řidičů zavádí omezení tankování a od pondělí také dvojí ceny nafty. Opatření ale vyvolává pochybnosti o souladu s právem EU i kritiku dopravců.

nst

Přečíst článek

Argument „ropné nouze“ přitom neobstojí tak snadno, jak by si vláda přála. Krize může ospravedlnit omezení, ale jen taková, která jsou přiměřená a nediskriminační. Tady je diskriminace přímo vepsaná do systému. Ceník se neřídí spotřebou ani dostupností, ale státní příslušností vozidla. To není vedlejší efekt, to je podstata opatření.

Navíc nejde o neprobádané území. Maďarsko už si podobný experiment vyzkoušelo a skončilo pod tlakem Bruselu. Slovensko se teď tváří, že jeho verze je jiná, sofistikovanější. Sleva pro domácí se „jen“ odečte u pokladny. Formálně možná rozdíl, fakticky stejná věc.

Celé opatření tak působí spíš jako pokus politicky uklidnit domácí publikum než jako promyšlené řešení nedostatku paliva. Vzkaz voličům je jasný. Ochráníme vás před tankovací turistikou. Vzkaz do Bruselu už tak jednoznačný není. Spíš testuje, kolik toho ještě Unie unese, než zasáhne.

Slovensko se ocitlo v nepříjemné situaci, to je bez debat. Ale právě v krizi se ukazuje, jestli stát bere pravidla vážně, nebo je považuje jen za doporučení. Dvojí ceny podle SPZ nejsou jen administrativní trik. Jsou to červené světlo na křižovatce, kterou by evropské právo mělo hlídat velmi pečlivě.

Robert Fico

Fico: Brusel nestihne zasáhnout proti dražší naftě pro cizince. Opatření ale může narazit na právo EU

Politika

nst

Přečíst článek
