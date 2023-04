FOTOGALERIE: Týden ve světě – přípravy a oslavy Velikonoc, Macron v Číně, papež zpět v úřadu

Uplynulý týden se nesl zejména v duchu příprav na největší křesťanský svátek. Velikonoce mají v různých zemích až neobvyklou podobu. Jak viděli hlavní události posledních sedmi dnů, jako například návštěvu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Číně či návrat papeže Františka z nemocnice do úřadu světoví i čeští fotografové? Podívejte se ve fotogalerii na jejich nejlepší snímky.

Jak viděli uplynulý týden profesionální fotografové z celého světa? Podívejte se:

FOTOGALERIE: Ukrajina opravuje zničený obří letoun Mrija. Nutnost, symbol, nebo pošetilost? ptají se kritici Money Dělníci na letišti Hostomel nedaleko Kyjeva kousek po kousku rozebírají trosky dřívější národní chlouby, největšího dopravního letadla na světě se šesti motory Antonov AN-225 Mrija. V ruce mají plány na opravu letounu zničeného Rusy hned po začátku invaze na Ukrajině loni v únoru. Nákladná a gargantuovská rekonstrukce letadla ale Ukrajince dělí. Pro mnohé je to naděje, že když se podaří opravit jejich „Sen", jak zní v překladu název Mrija, podaří se obnovit i celou zemi. Kritici ale namítají, že peníze jsou potřeba jinde, napsal deník The New York Times. duk Přečíst článek

FOTOGALERIE: Astronauti na Měsíci dostanou nové skafandry. Můžou v nich i dělat dřepy Enjoy Objemné bílé skafandry, které před půl stoletím nosil Neil Armstrong a jeho kolegové z programu Apollo, již brzy budou minulostí, napsala dnes agentura Reuters. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ve spolupráci se společností Axiom Space představil nové vesmírné obleky upravené pro přistání na Měsíci, kam by se Američané měli v nadcházejících letech vrátit. Podívejte se níže ve fotogalerii z jejich představení v Houstonu. ČTK Přečíst článek