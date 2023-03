FOTOGALERIE: Ukrajina opravuje zničený obří letoun Mrija. Nutnost, symbol, nebo pošetilost? ptají se kritici

Dělníci na letišti Hostomel nedaleko Kyjeva kousek po kousku rozebírají trosky dřívější národní chlouby, největšího dopravního letadla na světě se šesti motory Antonov AN-225 Mrija. V ruce mají plány na opravu letounu zničeného Rusy hned po začátku invaze na Ukrajině loni v únoru. Nákladná a gargantuovská rekonstrukce letadla ale Ukrajince dělí. Pro mnohé je to naděje, že když se podaří opravit jejich „Sen", jak zní v překladu název Mrija, podaří se obnovit i celou zemi. Kritici ale namítají, že peníze jsou potřeba jinde, napsal deník The New York Times.

Z trosek letounu s délkou 84 metrů a rozpětím křídel 88,4 metru již zmizely gigantické dvojité ocasní ploutve, které kdysi sahaly do výšky šestipatrové budovy. Stejně tak ocasní plochy, vztlakové klapky, hydraulické systémy, palivová čerpadla a tři ze šesti motorů letounu, který byl zničen v bojích v prvních dnech ruské invaze na Ukrajinu.

Podívejte se ve fotogalerii, jak Mrija vypadala po ruském útoku a před ním:

Ovšem válka už přes rok stále zuří, Ukrajince čeká nekonečná práce na obnově země, vždyť zničeny byly tisíce domů, nemocnic, škol a mostů. V porovnání s tím je práce na letadle stěží hlavní prioritou.

Mrija jako symbol naděje na obnovu celé země

Podle vedoucích pracovníků letecké společnosti Antonov, která Mriju vlastní, je to ale myšleno částečně jako inspirace. Říkají se, že pokud se podaří obnovit něco tak gargantuovského a složitého, jako je toto letadlo, bude to možné i se zbytkem země, napsal The New York Times.

„Lidé by měli mít naději," řekl Vladyslav Valsyk, zástupce ředitele a hlavní inženýr státního podniku Antonov. „Musí vědět, že Mrija není opuštěná. Ano, je před námi spousta práce, ale pracujeme na tom,“ podotkl.

Kritici však tvrdí, že věnovat peníze a energii na opravu letadla teď není priorita. Valerij Romaněnko, letecký analytik, řekl ukrajinským médiím, že společnost Antonov by se měla během války soustředit pouze na „něco naléhavého pro ozbrojené síly“, jako je výroba dronů. „Jsou to jen slova,” řekl o plánu na záchranu Mriji.

Zájem projevil i Richard Branson

Prezident Volodymyr Zelenskyj loni v květnu oznámil, že Ukrajina přebuduje Mriju, jediný exemplář, který byl kdy dokončen. A zájem jeví i v zahraničí. Během léta navštívil vrak britský podnikatel a letecký nadšenec Richard Branson a vyjádřil nadšení z pomoci při jeho obnově, až přijde čas. Antonov minulý týden oznámil zahájení záchranné operace a konstrukčních prací, ale uvedl, že sestavení nového funkčního letounu si počká až na dobu po válce.

Antonov říká, že letadlo má komerční potenciál – když si ho pronajmou společnosti v energetickém průmyslu, například k přepravě obrovských kusů zařízení pro elektrárny na celém světě, hodinová cena je asi 32 tisíc dolarů (asi 705 tisíc korun). Společnost také uvedla, že letadlo je neocenitelné i jako symbol Ukrajiny.

Ale bývalý inženýr ve společnosti Antonov, Anatolij Vovnyanko, řekl ukrajinským médiím, že nevěří, že společnost někdy získá zpět své peníze prostřednictvím obchodních smluv. „Nikdo Mriju nepotřebuje. Ty peníze se nikdy nevrátí," tvrdí.

Dokonce i hlavní atraktivita letadla – jeho gigantické rozměry – vyvolala kritiku jako „pozůstatek sovětské mentality“, kterou Ukrajina dnes rozhodně nepotřebuje. „Sověti postavili největší lokomotivu světa, buldozer, cukrovar, huť na železo a tak dále,“ napsal jeden z kritiků přestavby Serhij Marčenko na Facebooku. „Všechny tyto obří věci mají jedno společné: nesmyslnost," míní.

Při opravě by mělo pomoci to, že Mrija v sobě obsahuje některé díly stejně jako jiné letadlo ukrajinské výroby Ruslan, kterých třeba v Německu stále léta šest. Přesné díly se tak dají vyrobit na zakázku podle nich. Kladem také je, že společnost Antonov má ve skladu kompletní a nepoškozený trup Mriji, který je pozůstatkem nakonec před lety opuštěného plánu na stavbu druhého nákladního obra. Na tento trup lze montovat díly zachráněné ze zničeného letounu i ty nové.

Návrat na nebe bude v Evropě i Státech těžký

Dosud se podařilo zachránit tři ze šesti proudových motorů, vztlakové klapky, části hydraulických systémů, některé části podvozku, palivová čerpadla a ocasní plochy, řekl deníku NYT zástupce ředitele společnosti pro dopravu Maksym Sanotskyj. Připustil ale, že certifikace nového letadla jako letuschopného u evropských a amerických regulačních orgánů bude výzvou.

Firma i její lidé ale obnově věří. „Zeptejte se kohokoli na Ukrajině. I dvouleté dítě vám řekne, abychom Mriju znovu postavili,“ prohlásil osmašedesátiletý Valentyn Kostjanov, který má k Mriji opravdu blízko – již v osmdesátých letech totiž pracoval na výrobě původního letounu.

