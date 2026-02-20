Ukrajina chce obnovit export zbrojní výroby, ve hře jsou miliardy dolarů
Ukrajina letos plánuje obnovit vývoz vojenského vybavení a služeb v hodnotě několika miliard dolarů. Příjmy mají podpořit rychle rostoucí domácí obranný průmysl, který se stal jedním z pilířů ekonomiky během války s Ruskem.
Dle agentury Reuters už příslušná státní komise schválila většinu ze zhruba čtyř desítek žádostí obranných firem o povolení exportu. Kyjev přitom po ruské invazi v roce 2022 vývoz zbraní zastavil a soustředil se výhradně na vlastní obranu. Současně však začal masivně investovat do rozvoje domácí výroby, zejména v oblasti dronů, raket a dalších moderních technologií.
Obranný sektor dnes podle ukrajinských představitelů zahrnuje více než tisíc podniků, převážně nových soukromých firem. Prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno uvedl, že samotných výrobců bezpilotních letounů je v zemi zhruba 450. Právě drony se staly klíčovým nástrojem současného bojiště a jejich výroba patří k nejdynamičtěji rostoucím segmentům ekonomiky.
Schválený export se podle ukrajinských představitelů nemá týkat hotových zbraní připravených k okamžitému nasazení. Půjde především o komponenty, náhradní díly, vybrané výrobky určené k další integraci a o technické služby. Vlastní potřeby armády přitom zůstávají prioritou, protože válka s Rusko pokračuje.
Zájem o ukrajinské obranné technologie už projevily mimo jiné Německo, Británie či Spojené státy. Kyjev chce podle svých zástupců upřednostňovat společné podniky a technologickou spolupráci před pouhým prodejem hotových výrobků, aby přilákal kapitál, rozšířil výrobní kapacity a získal přístup k moderním technologiím.
Vláda zároveň zvažuje zavedení vývozní daně na vojenský materiál. Výnosy by směřovaly zpět do financování domácích obranných potřeb. Pokud se plán podaří naplnit, mohl by se zbrojní průmysl stát nejen strategickou součástí obranyschopnosti země, ale i významným zdrojem příjmů ukrajinské ekonomiky v době pokračujícího konfliktu.