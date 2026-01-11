Recenze: Čaj o páté v Mandarin Oriental - Londýnská klasika, která se neptá
Afternoontea v MandarinOriental Hyde Park není jen stylová zastávka u čaje. Je to poctivý více než dvouhodinový rituál britské pohostinnosti se sendviči, scones a dezerty. Zážitek, který může strávníka porazit dřív, než dojde na poslední sladkou tečku.
Klid uprostřed Knightsbridge
Londýnská čtvrť Knightsbridge je domovem obchodních domů Harrods a Harvey Nichols, kde se nikdo nezastavuje a tempo pádí. O to větší kontrast nabízí restaurace The Rosebery v hotelu Mandarin Oriental Hyde Park. Čas tu plyne přirozeně a klidně a než se člověk naděje, sedí u afternoon tea přes dvě hodiny. Zde strávené odpoledne na mě tentokrát působí jako zpomalení vražedného londýnského rytmu.
Sendviče
De Beers Winter Afternoon Tea začíná slanou sekcí, která rozhodně nepatří mezi drobné „otevíráky“. Sendviče nabízejí vrstvy chutí – od jemnějších kombinací až po výraznější spojení masa a koření – a fungují jako plnohodnotný úvod celého zážitku.
Obsluha pak nabídne druhé kolo sendvičů. Přiznám se, že jsem kývl – a později trochu litoval. Ne proto, že by nebyly skvělé, ale proto, že následovalo tolik jídla, že s plným žaludkem bylo čím dál těžší ochutnat všechno, co přišlo dál.
Součástí afternoon tea je také velký výběr výběrových čajů a káv v neomezeném množství. A právě tady se otevírá prostor k experimentování. Během odpoledne tak není problém střídat klasiku s méně obvyklými volbami – od jemného milk oolongu přes matcha latte až po překvapivě povedené pistáciové latte.
Scones a vyšperkované dezerty
Poté přichází klasika: čerstvě pečené scones – s rozinkami i bez – servírované se smetanovým krémem a jahodovým i zázvorovým džemem. Jednoduchý, a přesto dokonalý kousek britské tradice.
Po malé pauze následuje pre-dessert a pak slavná dezertní etáž inspirovaná pokračující spoluprací s výrobcem diamantových šperků De Beers. Jemné textury, kontrasty chutí, moderní estetika – dezerty jsou malá umělecká díla, která zároveň chutnají tak dobře, jak vypadají.
Dětské tea menu a ceny
Standardní afternoon tea přijde na 79 liber (zhruba 2 200 korun) na osobu bez šampaňského. Pro nejmenší hosty mají dětský afternoontea za 49 liber (1 370 korun) s vlastní sekcí sendvičů, scones a dezertů podle dětských chutí (např. arašídové máslo, Nutella či horká čokoláda na zapití).
Sklenka šampaňského stojí od 31 liber (860 korun), což je oblíbenou volbou těch, kdo si chtějí na afternoon tea ještě víc „připít“. Ke všem cenám se obvykle ještě přidává 15 procent servisní poplatek, jak je v britské metropoli zvykem.
Verdikt
Afteroon tea v Mandarin Oriental Hyde Park není pouze o jídle, ale o celém rytmu: od prvního slaného sousta přes teplé scones až po sladké umění dezertů. Je to dvouhodinový rituál britské pohostinnosti, který si zaslouží být vychutnán pomalu – a klidně s trochou bublinkové společnosti. Je ale třeba počítat s tím, že za dva dospělé a dvě děti takové odpoledne vyjde na bezmála devět tisíc korun.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.