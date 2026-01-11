Nový magazín právě vychází!

Recenze: Čaj o páté v Mandarin Oriental - Londýnská klasika, která se neptá

Večerní pohled na fasádu Mandarin Oriental Hyde Park. Vlajky, světla a Londýn
Afternoontea v MandarinOriental Hyde Park není jen stylová zastávka u čaje. Je to poctivý více než dvouhodinový rituál britské pohostinnosti se sendviči, scones a dezerty. Zážitek, který může strávníka porazit dřív, než dojde na poslední sladkou tečku.

Klid uprostřed Knightsbridge

Londýnská čtvrť Knightsbridge je domovem obchodních domů Harrods a Harvey Nichols, kde se nikdo nezastavuje a tempo pádí. O to větší kontrast nabízí restaurace The Rosebery v hotelu Mandarin Oriental Hyde Park. Čas tu plyne přirozeně a klidně a než se člověk naděje, sedí u afternoon tea přes dvě hodiny. Zde strávené odpoledne na mě tentokrát působí jako zpomalení vražedného londýnského rytmu.

Sendviče

De Beers Winter Afternoon Tea začíná slanou sekcí, která rozhodně nepatří mezi drobné „otevíráky“. Sendviče nabízejí vrstvy chutí – od jemnějších kombinací až po výraznější spojení masa a koření – a fungují jako plnohodnotný úvod celého zážitku.

první chod: výběr slaných sendvičů

Obsluha pak nabídne druhé kolo sendvičů. Přiznám se, že jsem kývl – a později trochu litoval. Ne proto, že by nebyly skvělé, ale proto, že následovalo tolik jídla, že s plným žaludkem bylo čím dál těžší ochutnat všechno, co přišlo dál.

Součástí afternoon tea je také velký výběr výběrových čajů a káv v neomezeném množství. A právě tady se otevírá prostor k experimentování. Během odpoledne tak není problém střídat klasiku s méně obvyklými volbami – od jemného milk oolongu přes matcha latte až po překvapivě povedené pistáciové latte.

Scones a vyšperkované dezerty

Poté přichází klasika: čerstvě pečené scones – s rozinkami i bez – servírované se smetanovým krémem a jahodovým i zázvorovým džemem. Jednoduchý, a přesto dokonalý kousek britské tradice.

Po malé pauze následuje pre-dessert a pak slavná dezertní etáž inspirovaná pokračující spoluprací s výrobcem diamantových šperků De Beers. Jemné textury, kontrasty chutí, moderní estetika – dezerty jsou malá umělecká díla, která zároveň chutnají tak dobře, jak vypadají.

Dětské tea menu a ceny

Standardní afternoon tea přijde na 79 liber (zhruba 2 200 korun) na osobu bez šampaňského. Pro nejmenší hosty mají dětský afternoontea za 49 liber (1 370 korun) s vlastní sekcí sendvičů, scones a dezertů podle dětských chutí (např. arašídové máslo, Nutella či horká čokoláda na zapití). 

Sklenka šampaňského stojí od 31 liber (860 korun), což je oblíbenou volbou těch, kdo si chtějí na afternoon tea ještě víc „připít“. Ke všem cenám se obvykle ještě přidává 15 procent servisní poplatek, jak je v britské metropoli zvykem.

Verdikt

Afteroon tea v Mandarin Oriental Hyde Park není pouze o jídle, ale o celém rytmu: od prvního slaného sousta přes teplé scones až po sladké umění dezertů. Je to dvouhodinový rituál britské pohostinnosti, který si zaslouží být vychutnán pomalu – a klidně s trochou bublinkové společnosti. Je ale třeba počítat s tím, že za dva dospělé a dvě děti takové odpoledne vyjde na bezmála devět tisíc korun.

AI mění hru. Útoky kyberšmejdů jsou méně časté, zato účinnější

ilustrační foto
iStock
ČTK
ČTK

Na české uživatele internetu mířilo v loňském roce více než 100 milionů kybernetických útoků. Počet útoků byl přibližně o polovinu nižší než v předchozím roce, byly ale sofistikovanější a nebezpečnější. Hackeři do jejich tvorby více zapojovali umělou inteligenci. Vyplývá to z údajů společnosti Gen, která poskytuje bezpečnostní produkty pod značkami Avast, AVG, Norton nebo CCleaner.

Míra rizika, že se uživatel v Česku setká s nějakou hrozbou, klesla z 28,8 procenta na 25,6 procenta. Celosvětově míra rizika klesla z 28,99 procenta na 25,54 procenta. "Pokud bychom uvažovali pouze mobilní zařízení, míra rizika mezi 2024 a 2025 se prakticky nezměnila," uvedl mluvčí Genu v ČR Pavel Klimeš.

Mezi nejčastější typy hrozeb patřily v roce 2025 útoky zneužívající metody sociálního inženýrství, čili psychologickou a emoční manipulaci oběti. Těmi jsou například podvody (takzvaný scam), jejichž cílem je z uživatele vylákat peníze a osobní údaje nebo získat přístup k zařízení. Dalšími příklady jsou takzvaný malvertising neboli škodlivé reklamy nebo útoky, kde je uživatel aktivně zapojen – jako ClickFix, kdy má udělat určitou akci pod záminkou opravy chyby na svém počítači, nebo FakeCaptcha, tedy falešné ověření, že dotyčný není robot.

Falšení ajťáci

V Česku se hojně vyskytovaly i podvody s falešnou technickou podporou, při nichž se útočníci snaží obětem vnutit řešení na neexistující technický problém. Pravým účelem je však opět získání osobních údajů, hesel nebo přímo přístupu k zařízení oběti.

Výzkumníci Genu v loňském roce také odhalili síť více než 5000 falešných on-line lékáren, které výrazně zasáhly i Česko. To se umístilo na 13. místě v žebříčku nejvíce ohrožených zemí. Tyto lékárny nabízejí zejména léky na předpis nebo léky, které lidé z různých důvodů nechtějí žádat od svých lékařů či lékárníků, jako jsou léky na erektilní dysfunkci, hubnutí nebo antibiotika.

Největší změnou, kterou rok 2025 přinesl v kyberhrozbách, bylo podstatné rozšíření využívání umělé inteligence útočníky. Ti ji používají nejen pro vytváření realistických phishingových zpráv a falešných obrázků, zvuků nebo videí, ale také pro automatizaci a personalizaci útoků. Kyberzločinci se navíc už nezaměřují primárně na zařízení nebo data, ale především na uživatele. Sociální inženýrství a manipulace se staly hlavními nástroji a útočníci podle odborníků spoléhají na to, že oběť sama provede kroky vedoucí k podvodu.

Podvodů označovaných deepfakes přibývá, firmy už přišly o miliony dolarů

Nastává doba deepfakes. Lidé i firmy nevědomky posílají podvodníkům miliony dolarů. A bude hůř

Money

ČTK

Přečíst článek

První plnohodnotný obchodní týden roku se nesl převážně v růstovém duchu. Americký index S&P 500 posunul svá historická maxima nad hranici 6 900 bodů. Trhy zatím podle všeho dokážou vstřebávat nová geopolitická rizika i vysoké ocenění akcií technologických firem zaměřených na umělou inteligenci.

Akcie i v loňském roce znovu překvapily velmi silným výkonem. Index S&P 500 zhodnotil o 16 procent, tedy výrazně nad svým dlouhodobým historickým průměrem kolem deseti procent. Přesto je namístě opatrnost. Akciové trhy vstupují do letošního roku s relativně vysokými valuacemi, přičemž růst v posledních letech táhly především technologické a na umělou inteligenci zaměřené společnosti. V roce 2026 proto lze očekávat spíše diferencovaný vývoj – investoři budou citlivější na makroekonomická data, vývoj úrokových sazeb i firemní ziskovost.

Na začátku roku se na trzích tradičně projevuje takzvaný „January effect“, tedy příliv nového kapitálu, spolu s prodeji odloženými na nový rok z daňových důvodů a snahou investorů rotovat prostředky do dříve slabších segmentů trhu. Výsledkem je spíše selektivní růst, zatímco část takzvaných megacap technologických titulů se dostává pod tlak.

Walmart vstoupí do indexu Nasdaq

Walmart nahrazuje AstraZenecu v indexu Nasdaq, čeká se příliv 19 miliard dolarů

Trhy

Americký maloobchodní gigant Walmart bude zařazen do prestižního akciového indexu Nasdaq 100, kde nahradí farmaceutickou společnost AstraZeneca. Oznámila to společnost Nasdaq Global Indexes. Změna vstoupí v platnost před otevřením amerických trhů 20. ledna.

„Geopolitická páka“

Z ropy se znovu stává významná „geopolitická páka“. Po měsících narůstajícího napětí provedly o minulém víkendu Spojené státy odvážný a rozsáhlý vojenský zásah ve Venezuele. Během noční operace byl zadržen prezident Nicolás Maduro spolu se svou manželkou a oba byli tajně odvezeni ze země. Podle prezidenta Donalda Trumpa jde zejména o zvýšení exportu ropy. Venezuela předá USA až 50 milionů barelů sankcionované ropy a USA ji odkoupí za tržní cenu, což vytváří krátkodobý tlak na komoditu.

Cena ropy se tak přiblížila letošním minimům kolem 60 dolarů za barel. Z pohledu nabídky by měl být na trh vyvíjen tlak i v průběhu roku, přičemž hlavní analytické domy očekávají pohyb cen směrem k 55 dolarům za barel. Pro spotřebitele, včetně těch v Česku, jde o pozitivní zprávu, stejně jako pro centrální banky, kterým levnější energie mohou pomoci v boji s inflačními tlaky.

Akcie ČEZ na pražské burze se posunuly na nová historická maxima kolem 1 340 korun za akcii. Růst podpořily především zprávy, že v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše je zmíněna možnost odkupu akcií. Osobně bych však byl na těchto cenových úrovních velmi opatrný. V minulosti se totiž opakovaně ukázalo, že řada bodů uvedených v programových prohlášeních nastupujících vlád nebyla během celého čtyřletého volebního období realizována. Navíc politicky viditelný krok v podobě snížení cen elektřiny již byl fakticky dosažen přesunutím plateb za obnovitelné zdroje na stát. Daňový poplatník však těchto zhruba 16 miliard korun pravděpodobně pocítí s odstupem času ve formě vyššího daňového zatížení.

Čínská firma Anta Sports učinila nabídku na podíl ve firmě Puma

Puma z Temu? Číňané chtějí koupit německou legendární značku

Zprávy z firem

Čínská společnost Anta Sports Products učinila nabídku na převzetí 29procentního podílu v německém výrobci sportovního oblečení a obuvi Puma, který vlastní francouzská rodina Pinaultových. S odvoláním na informované zdroje o tom informovala agentura Reuters. Výši nabídky zdroje neupřesnily.

Wall Street

Zlatý rok pro investory? Na burzu se chystají nejzajímavější firmy za dekádu

Trhy

Své akcie v letošním roce pravděpodobně na burzu uvedou firmy jako SpaceX, Anthropic, CSG nebo Revolut. Trh se na takto velké emise těší a podle odborníků mohou při IPO firmy získat opravdu hodně peněz a akcie čekají vysoké nárůsty.

