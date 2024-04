Gastronomická událost roku se blíží. Co všechno budete moci ochutnat na MAKRO CZECH GASTRO FESTU 2

Jedinečné setkání špiček české gastronomie a milovníků jídla MAKRO CZECH GASTRO FEST 2 otevře své dveře již tento týden. V pátek 12. dubna a v sobotu 13. dubna budou pro příchozí připraveny nejen jedinečné kuchařské show, ale také rozmanité typy ochutnávek zdarma. Ústřice, ryby, lahodné sýry, maso vlastní výroby makro či degustační porce od nejlepších českých kuchařů.

To vše bude k dispozici po oba dny na všech čtyřech patrech pražského O2 universa. Akce je ideální nejen pro jednotlivce, ale i pro skupiny přátel a rodiny s dětmi, ty mají do 12 let vstup za symbolickou 1 Kč. Vstupenky na oba dny lze zakoupit online i na místě.

Návštěvníci by si neměli nechat ujít otevřené tržiště Fresh market s tematickými stánky, které svou rozlohou přes 2 400 m2 zabírá celé spodní patro O2 universa.

Ochutnat zde mohou například ústřice, španělskou paellu, tatarský biftek, několik druhů hot dogů, připravených v klasickém i netradičním pojetí s českými povidly nebo zelím.

Stánek zaměřený na ryby nabídne porcování celého tuňáka a jeho následné grilování. Na své si přijdou i milovníci sýrů, pro které jsou připraveny ochutnávky francouzského sýra raclette, fondue, grilovaný halloumi a mnoho dalšího. Součástí Fresh marketu je i Kavárna RIOBA, která kromě kávy nabídne signature dezert navržený jedním z nejtalentovanějších českých cukrářů Vladem Ryasnyym, který se při výrobě inspiroval oblíbenými ingrediencemi hlavního ambasadora festivalu Zdeňka Pohlreicha – hořkou čokoládou a malinami.

„Fresh market je srdcem celého festivalu. Jeho unikátnost tkví v tom, že kompletní sortiment, který zde návštěvníci uvidí a ochutnají, najdou přímo v prodejnách makro ČR a mohou jej využít ve svých profesionálních či domácích kuchyních,“ říká generální ředitel makro ČR Jiří Nehasil a zároveň dodává: „Všem návštěvníkům doporučuji den předem lehký půst, protože na ně na gastrofestu čekají od rána do večera výborné ochutnávky, které kopírují poslední gastro trendy.“

Makro stage nabídne během obou dnů několik unikátních kuchařských show. Setkáte se zde s osobnostmi české gastronomie a ochutnáte od nich to nejlepší jídlo, které připraví na předem zadanou surovinu. A nejsou to ledajací kuchaři: Jakub Horák, první Evropan, který se dosud stal mistrem světa v japonské kuchyni, a trenér českého týmu Bocuse d’Or Lukáš Čarný připraví duhového pstruha.

Kuchařské umění předvede i Kristína Nemčková, světově nejmladší vítězka soutěže MasterChef, současně sous-chef v michellinské restauraci Geranium v Kodani. Významným zahraničním hostem je Konstantin Filippou, rakouský šéfkuchař, držitel dvou michelinských hvězd a pěti čepců Gault and Millau. Cukrářka Helena Fléglová a cukrářský experimentátor Vlad Ryasnyy připraví dezert z ananasu.

Ve streetfood sekci budou moci návštěvníci ochutnat mexické taco speciality od Radka Příhonského, americké BBQ od Take Eat EZ či indické pokrmy z food trucku Laziz. Makro Akademie připraví šťavnaté burgery z kvalitního masa vlastní výroby s hranolky z Českého pole.

Barová sekce postupně představí nejlepší barmany Česka, kteří předvedou své mixologické umění a nabídnou ochutnávky návštěvníkům. Kromě Goerge Němce, který celou tuto sekci navrhl a připravil vynikající signature drink z ginu a kordialu z bobkového listu, můžete v této sekci potkat i Víťu Ciroka z Bechers Baru v Grandhotelu Pupp, barového historika Tomáše Mozra a mnoho dalších.

Hodně nabitá bude i kávová sekce, kde budou oba dny probíhat prestižní soutěže Czech Latte Art Championship 2024 a Barista Junior 2024. Vyhlášení výherců obou soutěží proběhne v sobotu odpoledne. Návštěvníci ochutnají formou cuppingu výběrové kávy z místních i světových pražíren doplněné o dezerty ze sortimentu makro ČR, jako jsou muffiny, makronky, brownies, cheesecake a další.

Podrobné informace o programu a hostech festivalu MAKRO CZECH GASTRO FEST 2 jsou k dispozici na www.makroczechgastrofest.cz.

