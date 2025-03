Stavební úřady jsou v troskách. Systémy nefungují, nestaví se byty, a úředníci prchají

Půl roku po konci ministra Ivana Bartoše a půl roku před volbami, stavební řízení v Česku stále nefunguje. Byty se nestaví a bydlení zdražuje. Situace se pod novými ministrem pro místní rozvoj Petrem Kulhánkem nezlepšila, naopak, dochází k další erozi klíčového systému, povolování staveb, na kterém záleží výstavba v Česku. Jednotlivé programy spolu stále nekomunikují, úředníci stavebních úřadů odcházejí. Na situaci si stěžují jak stavitelé, tak obce. Ministerstvo problémy také vnímá, řešení stále nemá.

„Vidíme velké rezervy ve funkčnosti Portálu stavebníka, například v párování podaných žádostí se systémem stavebních úřadů, takže se stává, že naše podání nevidí stavební úřad a založí si řízení vlastní, které pak ale nevidíme pro změnu my,“ uvádí společnost Central Group, největší stavitel bytů v Česku.

Stejně jako většina větších developerů firma očekávala problémy s digitalizací, a většinu projektů podala ještě před její platností, tedy do konce června loňského roku. Nový stavební zákon měl podle Central Group, který je s úřady v pravidelném a podrobném kontaktu, za následek snížení počtu úředníků, kteří kvůli nefungující digitalizaci nemají nástroj, jak práci zrychlit. Na větší objem agendy je tedy menší počet úředníků a povolování je ještě pomalejší. Už tak bylo povolování staveb nejkomplikovanější a nejpomalejší v celé Evropské unii.

„V režimu nového stavebního zákona máme prozatím zkušenost pouze s menšími povoleními například na hřiště, dělení pozemku nebo s kolaudacemi,“ říká Viola Kučerová, mluvčí Central Group.

Problém začíná u přihlašování

Velkým problémem je samotné přihlašování do portálu stavebníka, kdy je nezbytné přihlašovat se za fyzickou osobou přes identitu občana, nikoliv za společnost. „To je pro nás velký problém, protože řízení jsou poté spárována s touto osobou a bez ní nemá společnost přehled, která řízení vlastně vede a ani je nemůže spravovat,“ tvrdí Kučerová z Central Group.

Její zkušenosti potvrzují i další developeři. „Pozitivní zkušenosti jsou spíše výjimkou, zatímco obecně vnímáme systém jako nedotažený, s nedostatečnými kapacitami úředníků, a to ve výsledku vede k dalšímu zpomalování,“ říká Jan Pohorský, mluvčí residenční sekce společnosti Skanska. Zpomalení povolovacího procesu podle Skansky ohrožuje čerpání dotací a jde proti snahám o zvýšení dostupnosti bydlení.

Kolik přesně úředníků odešlo ze stavebních úřadů po zavedení digitalizace v polovině loňského roku není známo. Nicméně úbytek pracovníků přiznává i Svaz měst a obcí. „Na základě informací z území a od Sdružení tajemníků víme, že stavební úřady dlouhodobě čelí problémům s náborem a udržením kvalifikovaných úředníků, a to zejména kvůli jejich finančnímu ohodnocení,“ uvedla mluvčí svazu Alexandra Kočková.

Situaci podle svazu komplikuje nejistota ohledně budoucnosti stavebních úřadů – opakovaně se objevují návrhy na jejich částečné rušení či reorganizaci. Úředníci tak nemají jistotu stability svého pracovního místa a často hledají uplatnění jinde, kde není takový stres a tlak. „K tomu se přidává i denní kontakt s nespokojenými občany, kteří se potýkají s problémy vzniklými nefunkční digitalizací stavebního řízení,“ říká Kočková.

Systém digitalizace se podle Svazu měst a obcí zatím neosvědčil. Místo očekávaného zrychlení procesů přinesl vyšší administrativní zátěž. „Aktuálně probíhají úpravy, ale zatím nemáme zpětnou vazbu z území o jejich dopadech na práci úředníků,“ uvádí svaz.

Potíže přiznává i ministerstvo

Trvající problémy na stavebních úřadech připouští i ministerstvo pro místní rozvoj. „Je obecně známo, že zajistit personální kapacity v oblasti veřejné správy není jednoduché a jde o dlouhodobý problém, se kterým se potýkají úřady napříč od nejnižších instancí po ty nejvyšší,“ tvrdí Karolína Nová, mluvčí ministerstva. Konkrétně však ministerstvo situaci na úřadech hodnotit nechce. „V oblasti digitalizace stavebního řízení postupně nasazujeme takzvaný technologický bypass, který usnadní práci stavebních úřadů.“

Bypass znamená, že se úředníci vracejí k původním systémům, které fungovaly před Bartošovou digitalizací. To má podle ministerstva vést k urychlení řízení. „Bohužel jsou stavební úřady také stále zahlceny velkým množstvím podání, které jim přišlo před plnou účinností nového stavebního zákona,“ řekla Nová. Podle ní ministerstvo průběžně pracuje na „stabilizaci a vylepšeních“ portálu stavebníka i informačního systému pro stavební úřady. Co přesně to znamená ministerstvo neupřesnilo.

Připojení právnických osob do všech systémů veřejné správy má zajistit takzvaný registr zastupování. Na tom ajťáci najatí státem stále pracují pod hlavičkou Digitální a informační agentury.