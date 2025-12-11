On-line nákupy jídla využívá každý pátý Čech, v Evropě patříme ke špičce
Češi dlouhodobě patří mezi největší evropské fanoušky on-line nakupování, což se výrazně projevuje i v segmentu potravin. Tuzemský trh s rozvozem jídla se za poslední roky rychle rozvíjí a vánoční období zůstává jeho nejsilnější částí. Těsně před svátky roste zájem o rozvoz potravin až o polovinu. Celý trh se přitom každoročně zvyšuje zhruba o šest až osm procent.
Podle nejnovějších údajů Eurostatu uskutečnilo v posledních třech měsících on-line nákup potravin jednadvacet procent obyvatel Česka. „Češi patří v on-line nákupech mezi nejaktivnější v Evropě a u potravin to platí dvojnásob. Každoročně vidíme růst objemu rozvozu o šest až osm procent a letošek nebude výjimkou,“ uvedl provozní ředitel logistické firmy DODO Peter Menky.
Předvánoční špička láme rekordy
Prosinec je pro rozvoz potravin tradičně nejvytíženějším obdobím roku. Počet objednávek tehdy roste přibližně o patnáct procent proti ročnímu průměru. Největší nápor přichází v týdnu před Vánoci, kdy zákazníci doplňují zásoby na sváteční stůl a volí pevné termíny doručení. V tomto období bývá objem rozvozů až o polovinu vyšší než v běžných týdnech.
V prosinci rovněž stoupá poptávka po surovinách na pečení, po produktech pro přípravu svátečního menu, po dárkových balíčcích i po nápojích. Zvyšuje se i průměrná hodnota nákupu, která se blíží dvěma tisícům korun a je přibližně o patnáct procent vyšší než ve zbytku roku. „Inflace je letos pod kontrolou, takže průměrná útrata je meziročně jen o několik procent vyšší,“ doplnil Menky. V lednu naopak hodnota objednávek tradičně klesá kvůli povánočním výdajům i výprodejům.
Češi v evropském srovnání vedou
On-line nákupům potravin se v EU věnují více už jen Nizozemci a Malťané, kde tuto službu využívá čtyřiadvacet procent populace. V okolních státech jsou čísla výrazně nižší — v Německu jde o dvanáct procent obyvatel, v Rakousku o deset a v Polsku o šest.
S rostoucí popularitou on-line potravin roste také poptávka po takzvaném slotovém doručení, tedy dodání nákupu v předem vybraném čase. Podle DODO se průměrná hodnota takového nákupu letos pohybuje kolem šestnácti set korun. Zákazníci obvykle objednávají dvacet až pětadvacet položek.
Nejoblíbenějším časem pro doručení v Česku je sobotní dopoledne mezi desátou a dvanáctou hodinou, často si lidé nechávají zboží vozit i v páteční dopoledne. Na Slovensku je trend podobný, zatímco v Maďarsku dominuje páteční odpoledne.
Rostoucí zájem o přesné doručení i v dalších segmentech
Kromě potravin se slotové doručení prosazuje také u léků, chovatelských potřeb, kosmetiky, elektroniky, oblečení, sportovního vybavení či v hobby sektoru. Přesná časová okna doručení prostřednictvím DODO dnes nabízejí například Dr. Max, Decathlon, Samsung, Rituals, Alkohol.cz nebo Pet Center.
