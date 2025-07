Návrat lidstva na Měsíc dostává trhliny. Z NASA odchází tisíce expertů

Z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) v rámci zeštíhlování vládních úřadů odejde kolem 2150 vysoce postavených zaměstnanců, uvedl server Politico, podle něhož by to mohlo připravit NASA o desítky let zkušeností a znamenat problémy pro vesmírnou politiku Bílého domu, který chce, aby se Spojené státy vrátily na Měsíc.

Podle dokumentů, které má server k dispozici, v práci skončí zaměstnanci v nejvyšších platových třídách GS-13 až GS-15, tedy ti ve vyšších vládních funkcích, které jsou obvykle vyhrazeny pro odborníky se specializovanými dovednostmi nebo manažerskými povinnostmi. Jen v nejvyšší třídě GS-15 skončí 875 zaměstnanců.

Mnozí z těch, kteří odcházejí, se podílejí na klíčových misích NASA - 1818 z nich je zaměstnáno v oblastech, jako je věda nebo pilotované kosmické lety, ostatní pak zajišťují podpůrné činnosti, například IT, správu budov nebo finance.

„Jaká je strategie?“

„Agentura přichází o manažerskou a klíčovou technickou odbornost,“ myslí si Casey Dreier z neziskové organizace The Planetary Society, která se zabývá podporou vědy o vesmíru. „Jaká je strategie a čeho tím chceme dosáhnout?“ ptal se.

Bílý dům v návrhu rozpočtu na příští rok počítá se zrušením dokonce více než 5000 z nynějších 18 tisíc pracovních míst a snížením financování NASA o 25 procent. Pokud Kongres tyto škrty schválí, bude vesmírná agentura muset fungovat s nejmenším rozpočtem a počtem zaměstnanců od začátku 60. let.

V některých střediscích agentury budou odchody takové, že Bílý dům podle Politica může přijít o zaměstnance, kteří jsou klíčoví pro jeho plány poslat do poloviny roku 2027 astronauty na Měsíc a později i na Mars.

