Češi loni rekordně cestovali, část z nich přesto nemá ani na dovolenou v tuzemsku

Obyvatelé České republiky loni ve svém volném čase podnikli 5,7 milionu zahraničních cest, jejichž délka činila alespoň pět dní (čtyři přenocování). Nejčastěji zamířili do Itálie, Chorvatska a na Slovensko. To je dosud nejvíce v historii. Přesto však platí, že stále více než pětina domácností si dovolenou nemůže dovolit, a to ani ne nutně dovolenou zahraniční, jen pobyt mimo domov, tedy ani ten v Česku.

Podle údajů za rok 2023 si týdenní dovolenou – týdenní pobyt mimo domov – nemohlo z důvodu nedostačujících finančních prostředků pořídit 21,7 procenta tuzemských domácností. To odpovídá 986 tisícům domácností neboli v průměru 2,3 milionu jednotlivců. Všechny uvedené údaje vycházejí z dat ČSÚ.

V průměru loni patnáctiletí a starší obyvatelé Česka volnočasově vycestovávali déle do zahraničí na 7,7 nocí, z takřka 90 procent šlo o dovolenou a rekreaci, dále pak o návštěvu příbuzných či známých. Tedy vyráželi na bezmála devět dní. Průměrně denně přitom za takovou cestu vydali 2129 korun, za oněch necelých devět dní tedy v souhrnu 18 524 korun.

Dohromady tak Češi za své loňské delší dovolené v zahraničí utratili takřka 106 miliard korun.

Pro srovnání, o rok dříve, roku 2023, byla delší zahraniční dovolená Čechů o 0,1 dne kratší, přičemž denní výdaje hned o devět procent nižší. Češi tak roku 2023 dávali za průměrnou, opět takřka devítidenní, zahraniční dovolenou 16 798 korun. Tedy celkově své výdaje na delší zahraniční dovolenou navýšili loni meziročně v průměru o 1726 korun.

Letadlo dominuje

Data tak korespondují s růstem spotřebitelských výdajů, k němuž loni došlo z důvodu obnovení růstu reálných mezd. O nárůstu ochoty utrácet svědčí také to, že loni historicky vůbec poprvé dominovalo letadlo jako hlavní dopravní prostředek při vydávání se na delší zahraniční dovolenou. Češi jej využili ve 45 procentech případů. Dosud vždy dominující automobil loni využili „jen“ ve 44 procentech případů.

Kratších zahraničních dovolených, tedy s jedním až třemi přenocováními, Češi loni podnikli 1,5 milionu. Při průměrných denních výdajích 1868 korun tak průměrný výdaj za kratší dovolenou činil 6164 korun. Za kratší dovolené tak Češi vydali v souhrnu 9,2 miliardy korun.

Za zahraniční dovolené tak loni vydali dohromady přibližně 115 miliard korun.

