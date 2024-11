Slavnou fontánu v Římě vypustili, o peníze turistů přijít nechtěli. Postavili vedle ní bazének z překližky

Díky Fontana di Trevi si Řím přijde každý rok na miliony. Slavná barokní památka teď ale prochází rekonstrukcí, tak vedle ní umístili na mince bazén.

Neobejde se bez ní snad žádný italský romantický film a vlastně ani žádný turista mířící do Říma. Fontanu di Trevi každoročně navštíví miliony lidí a někteří z nich do ní hodí minci, což jim podle pověr může přinést lásku. Italská metropole si tak přijde na 21 milionů za rok.

A protože nyní fontána prochází rekonstrukcí a je bez vody, vymyslelo vedení města alternativu na házení peněz. Bezprostředně k barokní památce umístili narychlo vytvořený „bazén“ z nenatřené překližky. Nádrž opatřená průhledným plastem stojí za vysokým plotem.

Vedení města podle serveru tvrdí, že bazén vznikl hlavně kvůli tomu, aby chránil restaurátory pracujícími uvnitř fontány před zasažením mincí. Zároveň tak ale metropole nepřijde o zhruba 1,5 milionu eur ročně v mincích, které míří do katolické charity Caritas.

„Nádržka je samozřejmě jen dočasní a nainstalovali jsme ji kvůli výjimečným restaurátorským pracím, které nyní probíhají,“ uvedl pro CNN Claudio Parisi Presicce, který dohlíží na kulturní dědictví římského Kapitolu.

Dočasného výtvoru si všimli místní a neváhali ho podrobit kritice. Na sociálních sítích ho přirovnávají ho třeba k lavoru na mytí nohou.

„Je to ta nejsmutnější věc, kterou jsem v Itálii dosud měl možnost vidět,“ uvedl uživatel Mambo Italiano na síti X.

Rozsáhlá rekonstrukce fontány by měla vyjít na 300 tisíc eur, v přepočtu na zhruba osm milionů korun. Už v dubnu roku 2025 by měly být práce dokončeny.

