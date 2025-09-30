Nový magazín právě vychází!

„Makléř se musí učit celý život." Rozhovor s Janem Markem, ředitelem RX AKADEMIE RE/MAX

„Makléř se musí učit celý život." Rozhovor s Janem Markem, ředitelem RX AKADEMIE RE/MAX

Jan Marek
Realitní trh se mění rychleji než kdy dřív – roste konkurence, přicházejí nové technologie a klienti jsou čím dál náročnější. Jak se v takovém prostředí udržet na špici? Odpověď podle Jana Marka, Training directora RE/MAX Česká a Slovenská republika a ředitele RX AKADEMIE, zní jasně: díky systematickému vzdělávání.

Marek má za sebou více než 25 let zkušeností s rozvojem firem, týmů i jednotlivců. Jako majitel společností REMARKABLE s.r.o. a Filantrop.cz, s.r.o. se věnuje tréninkům, konzultacím a eventům, které propojují energii, know-how a výsledky. Čerpá z vlastní obchodní a investorské praxe, z manažerských rolí i z desítek projektů pro stovky firem. „Baví mě propojovat lidi, hledat nové cesty a inspirovat k výkonu. A také pomáhat překonávat výzvy,“ říká.

Pane Marku, co je vlastně RX AKADEMIE?

RX AKADEMIE je vzdělávací platforma sítě RE/MAX v Česku a na Slovensku. Nabízíme školení, webináře, workshopy a různé formy rozvoje realitních makléřů i majitelů kanceláří. Máme dokonce autorizaci od Ministerstva pro místní rozvoj pro provádění státních zkoušek k získání vázané živnosti Realitní zprostředkovatel. Naše služby jsou primárně určené makléřům RE/MAX, ale řada programů je dostupná i veřejnosti.

Jaké cíle a úkoly si akademie klade?

Hlavním cílem je pomáhat makléřům a franšízantům růst – odborně, obchodně i osobnostně. Snažíme se systematicky zvyšovat profesionalitu, což přináší důvěryhodnost pro klienty a zároveň dlouhodobou výkonnost celé sítě. Máme propracované vzdělávací programy pro začátečníky i zkušené profesionály, pro makléře i manažery. Každý si tak může najít kurz odpovídající své kariérní fázi.

Kolik lidí ročně projde vaším vzděláváním?

Každoročně školíme vyšší stovky makléřů i franšízantů. Díky novému projektu RE/MAX Performance Process, který systematicky zvyšuje kvalitu a produktivitu, jde už o více než 1 500 studentů ročně. K tomu připočítejme ještě zhruba čtyři až pět tisíc zhlédnutí našich webinářů, které pořádáme asi třicetkrát do roka. Dá se tedy říct, že každý makléř absolvuje minimálně jeden den školení a tři webináře ročně.

Na jaká témata se školení zaměřují?

Pokrýváme celé spektrum práce realitního makléře – od akvizice nemovitostí a získávání zakázek přes práci s klienty a vyjednávání až po marketing, sociální sítě, právní a daňové otázky. Přidáváme i osobní rozvoj, time management a samozřejmě etické standardy. Pro manažery je to leadership, nábor makléřů, byznys plánování nebo profitabilita. A stále víc se věnujeme i moderním technologiím, včetně umělé inteligence.

RX AKADEMIE, užito se svolením

Kdo vás školí?

Spolupracujeme s kombinací interních odborníků – úspěšných makléřů a majitelů kanceláří – a externích specialistů. To zajišťuje nejen vysokou odbornost, ale i praktický pohled z terénu.

Proč je vzdělávání makléřů podle vás tak důležité?

Bohužel image realitních služeb je u nás stále slabší, než bychom chtěli. Na trhu se objevují praktiky, které jsou daleko od profesionálních a etických standardů. My v RE/MAXu chceme být nejlepší v kvalitě poskytovaných služeb. A proto klademe tak velký důraz na vzdělávání. Jen vzdělaný a motivovaný makléř dokáže klientovi nabídnout špičkový servis a vybudovat si dlouhodobou důvěru.

Jak funguje dlouhodobé vzdělávání?

Máme několik akademií – Powerstart pro nováčky, Realitní profesionál pro zdokonalení obchodních dovedností nebo Manažerskou akademii pro nové franšízanty. Celý systém doplňuje zmíněný RE/MAX Performance Process, který sleduje výkonnost makléře jako ukazatel jeho schopností a motivace. Díky tomu víme, na čem je potřeba pracovat, a můžeme vzdělávání cílit na konkrétní potřeby.

O jaké kurzy je mezi makléři největší zájem?

Největší zájem je tradičně o kurzy zaměřené na získávání nemovitostí – třeba náběr nemovitostí, cold calling nebo efektivní využívání sociálních sítí. To je logické, protože akvizice je základ úspěchu v realitním byznysu.

V jakých oblastech naopak vidíte největší mezery?

Znalosti jako takové jsou na dobré úrovni. Slabší je to někdy v dovednostech a motivaci – v aktivitě, vytrvalosti, odolnosti a schopnosti využívat nové nástroje. Makléřská práce je náročná a vyžaduje velkou disciplínu. A právě proto se dnes intenzivně zaměřujeme i na technologie a umělou inteligenci, protože ty mohou makléřům výrazně pomoci.

Co vzdělávání přináší klientům?

Klienti především vidí rozdíl v kvalitě služeb. Vzdělaný makléř dokáže správně nastavit cenu, vést jednání, poradit s právními a daňovými otázkami a celý proces bezpečně dovést do konce. V konečném důsledku jde o důvěru. Chceme, aby lidé věděli, že když si zvolí RE/MAX, dostávají profesionální servis a partnera, na kterého se mohou spolehnout.

Jaká je vaše osobní vize v rámci RE/MAXu?

Mojí vizí je vtáhnout co nejvíce lidí do vzdělávacího – v širším smyslu do rozvojového – procesu tak, aby celá společnost získala ještě větší náskok v kvalitě poskytovaných služeb pro klienta. Chceme nastavovat nový standard pro celý trh. Vzdělávání přitom musí bavit a musí být přínosné. Proto je důležité, aby RX AKADEMIE nabídla každému makléři přesně to, co potřebuje, bez zbytečné omáčky navíc. Když budou cítit, že jim naše služby opravdu pomáhají v jejich podnikání, budou se sami chtít rozvíjet ještě víc. A zároveň kolem sebe budou šířit pozitivní reference a zaujmou další makléře, kterým můžeme v naší akademii pomoci.

