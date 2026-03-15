Od TikToku k vyšívání i kovářství. Jak se staré koníčky vracejí mezi mladé

V době, kdy většina dne probíhá na obrazovkách telefonů a počítačů, se stále více mladých lidí vrací k překvapivě staromódním koníčkům. Vyšívání, pletení, keramika, origami, zahradničení nebo dokonce desková hra mahjong znovu získávají popularitu. Podle agentury AP jde o způsob, jak si odpočinout od digitálního světa a znovu objevit radost z práce rukama.

Američanka Emma MacTaggartová se k vyšívání vrátila společně se svými spolubydlícími. Z původně nenápadného experimentu se brzy stal téměř každodenní rituál. „Byl to opravdu terapeutický způsob, jak se odpoutat od práce a stresu. A také příležitost dělat něco rukama místo bezmyšlenkovitého projíždění telefonu,“ říká. „Nakonec jsme tím byly úplně posedlé.“

MacTaggartová patří k rostoucí skupině mladých lidí, kteří objevují kouzlo analogových koníčků. Paradoxní přitom je, že právě sociální sítě pomohly tyto aktivity znovu zpopularizovat.

Některé z nich – například pletení nebo vyšívání – dostaly na internetu nálepku „babičkovských koníčků“. Odkazuje na generace žen, které se jim tradičně věnovaly. Vedle nich ale mladí objevují i další řemesla, například keramiku, origami nebo dokonce kovářství.

Od dob covidu

Velký návrat těchto aktivit začal během pandemie covidu-19, kdy lidé trávili více času doma. Zájem ale nezmizel ani po jejím skončení. Naopak – pro mnoho lidí se stal součástí každodenního života.

MacTaggartová dnes dokonce proměnila svůj koníček v podnikání. Založila značku What’s the Stitch, kde prodává vyšívací plátna, návrhy i doplňky. Tradiční techniku přitom často kombinuje s nadsázkou, humorem a někdy i provokativními nápisy. „Je to historicky velmi formální řemeslo, takže je zábavné dát mu mladistvý nádech,“ říká.

Podle psycholožky Jaime Kurtzové z Univerzity Jamese Madisona mohou podobné činnosti pomáhat snižovat stres a úzkost. Vyžadují soustředění, někdy představují výzvu a zároveň přinášejí pocit uspokojení z dokončené práce. „Koníčky jsou opravdu důležité. Jenže mnoho z nás na ně zapomnělo, protože máme pocit, že jsme neustále příliš zaneprázdnění,“ říká Kurtzová. „Najít si na ně alespoň trochu času je ale velmi smysluplné.“

Analogové koníčky navíc často vytvářejí nové komunity. Clara Shermanová například pomáhá znovu popularizovat starou čínskou hru mahjong mezi mladší generací. „Když hrajeme s přáteli, mám pocit, jako bych byla v malé bublině. Existujeme jen my a hra,“ popisuje. „Je to chvíle, kdy opravdu vypnete.“

Ne všichni se ale snaží technologie úplně opustit. Někteří naopak hledají způsob, jak je s novými koníčky propojit.

Dvaadvacetiletý Isaiah Scott například miluje pozorování ptáků. K zaznamenávání svých pozorování používá aplikaci eBird, která zároveň pomáhá vědcům sledovat migraci a vývoj populací. Scott přirovnává tento koníček k videohře Pokémon. „Je to jako videohra, ale v reálném životě,“ říká. Cestování za novými druhy ptáků podle něj připomíná odemykání nových map ve hře. Sám už zaznamenal přibližně 800 různých druhů.

Jeho zájem nakonec přerostl v mnohem větší projekt. Scott založil neziskovou organizaci zaměřenou na ochranu přírody a dokonce koupil pozemek ve státě Georgia, který chce využít jako přírodní rezervaci.

Internet přitom mnoha lidem pomáhá proměnit koníčky v podnikání. Příkladem je i kovářka Anna Weareová, známá na sociálních sítích jako AnvilAnna. Díky videím na TikToku si vybudovala mezinárodní publikum a dnes má na své ručně vyráběné ostruhy čekací listinu dlouhou téměř rok. 

Podle ní se lidé stále více vracejí k tradičním řemeslům, protože jsou unavení z levných a rychle opotřebitelných výrobků. „Lidé chtějí, aby věci vydržely,“ říká. „A právě proto tahle řemesla existují už stovky let.“

Michal Navrátil, šéf Dřevodíla

Nábytek z konopí a starých skříní. Český výrobce z Rousínova sází na cirkulární budoucnost

Reality

Český nábytkářský průmysl dnes nemůže soupeřit cenou. Výrobce z Rousínova proto sází na cirkulární ekonomiku, lokální materiály a digitální výrobu. Ve spolupráci s univerzitami vyvíjí nábytek z konopí, recyklovaných plastů i starých skříní. „Pokud se všechno posuzuje jen podle nejnižší ceny, není to dlouhodobě udržitelné,“ říká v rozhovoru Michal Navrátil, CEO společnosti Dřevodílo.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Spojování lidí

Podobné projekty navíc spojují lidi po celém světě. Kristie Landingová například založila platformu Verse & Sip, která propojuje milovníky poezie, ručně psaných dopisů a papírových řemesel.

Nedávno spustila službu pro lidi, kteří si chtějí najít dopisovacího přítele. A v rámci svého „poštovního klubu“ každý měsíc posílá stovkám lidí po světě originální báseň doplněnou o čaj. „Snažím se vytvářet pomalejší momenty na platformách, které jsou založené na rychlých videích,“ říká. „Chvíle, které vás na moment zastaví.“

Pro mnoho lidí nejde jen o krátkodobý trend. Analogové koníčky vnímají jako vědomý návrat k pomalejšímu způsobu života.

MacTaggartová se označení „babičkovský koníček“ nebrání. „S přáteli si děláme legraci, že jsem vlastně celý život babička,“ směje se. „Takže je docela příhodné, že se z toho nakonec stala moje kariéra.“

Když jsme plánovali pobyt u Dubrovníku, měli jsme jasno – chtěli jsme bydlet v hotelu Sheraton. Ten byl ale na první dvě noci vyprodaný. Náhradou se tak stal nedaleký hotel Astarea v obci Mlini. Je sice o kategorii níž než Sheraton, ale za cenu lehce přes tři tisíce korun za pokoj a noc nabízí překvapivě solidní komfort, skvělou polohu u moře a dobré zázemí pro rodiny.

Hotel Astarea leží v malé přímořské obci Mlini, asi deset kilometrů jižně od Dubrovníku. Lokalita je výrazně klidnější než samotné historické město, ale zároveň dostatečně blízko, pokud chcete vyrazit na výlet do starého města nebo do nedalekého Cavtatu.

Komplex stojí přímo u moře a obklopuje ho typická dalmatská krajina – vysoké cypřiše, borovice a nízké kamenné zídky. Výhled na zátoku dává místu velmi příjemnou atmosféru, zvlášť mimo hlavní turistickou sezónu.

Jednoduchý, moderní pokoj s velkou postelí – pokoje nejsou velké, ale na krátký pobyt stačí Interiér pokojů je minimalistický a funkční, s pracovním stolem i základním hotelovým vybavením Výhled z hotelu na typickou dalmatskou krajinu s cypřiši a mořem v dálce

Pokoje menší, ale funkční

Pokoje patří spíše k menším. Pro naši čtyřčlennou rodinu jsme proto museli rezervovat dva samostatné pokoje. Interiér je jednoduchý a moderní – velká postel, pracovní stůl, televize a základní hotelové vybavení.

Design nepůsobí luxusně, ale vše je čisté a funkční. Pokud hledáte prostorné rodinné suite, tady je nenajdete. Pro krátký pobyt nebo jako základnu pro výlety po okolí ale pokoje bez problémů stačí.

Bazény, fitness i pláž hned pod hotelem

Silnou stránkou hotelu je jeho zázemí. Astarea nabízí velký venkovní bazén s výhledem na moře, menší bazén pro děti a také prostorný krytý bazén. K dispozici je i fitness centrum a přímý přístup na oblázkovou pláž.

Právě poloha u vody patří k největším výhodám hotelu. Stačí sejít pár minut po promenádě a jste na pláži nebo v některé z místních restaurací.

Sheraton Dubrovnik Riviera Hotel byl otevřen v roce 2015 jako první této sítě v Chorvatsku

RECENZE: Moře, hory a žádné davy. Sheraton u Dubrovníku dává smysl

Enjoy

Dubrovník je ikonický. Ale také přeplněný, hlučný a v sezoně logisticky vyčerpávající. Kdo hledá kombinaci moře, klidu a výletů do starého města bez každodenního boje s davy turistů, měl by se podívat pár kilometrů stranou.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Polopenze jako praktické řešení

Během pobytu jsme měli polopenzi v hotelové restauraci. Nabídka je typicky hotelová – bufet s mezinárodní kuchyní, saláty, rybami, masem a dezerty. Gastronomický zážitek to sice není, ale jako praktické řešení po dni stráveném u moře nebo na výletě funguje dobře.

Dobrá hodnota za peníze

Cena lehce přes tři tisíce korun za pokoj a noc je v kontextu Dubrovníku poměrně příjemná. Astarea sice nedosahuje úrovně luxusnějších resortů v okolí, ale nabízí solidní standard, dobré zázemí a především výbornou polohu u moře.

Pro nás to byla jen dvoudenní zastávka před přesunem do Sheratonu. Jako dostupnější alternativa pro pobyt u Dubrovníku ale hotel Astarea rozhodně dává smysl.

Trump: Na ostrov Charg možná ještě párkát udeříme jen tak pro zábavu

Írán je ochoten jednat o příměří v současném konfliktu, řekl v telefonickém rozhovoru se zpravodajskou televizí NBC News americký prezident Donald Trump. Dodal ale, že on zatím není připraven dohodu s Íránem uzavřít. Podmínky navrhované Íránem zatím nejsou dost dobré. Jaké konkrétní podmínky by měla případná dohoda splňovat, však neupřesnil.

Trump v téměř 30minutém rozhovoru uvedl, že součástí dohody by mělo být, aby se Írán úplné vzdal svých jaderných ambicí, podrobnosti však odmítl sdělit. Jeho výroky přicházejí poté, co agentura Reuters uvedla, že Trumpova administrativa odsunula snahy o posun rozhovorů o ukončení války.

Trump zároveň uvedl, že Spojené státy spolupracují s dalšími zeměmi na zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu, kudy prochází velká část světových dodávek ropy. Blokování průlivu vyvolalo prudký růst cen ropy. Několik zemí se podle něj zavázalo pomoci zajistit průliv, odmítl ale uvést jejich jména. V rozhovoru poznamenal, že není jasné, zda Írán do průlivu umístil miny, armáda však bude průliv velmi důkladně prohledávat a věří, že se připojí i další země, které kvůli tomu nemají přístup k ropě. Zdráhal se ale odpovědět na otázku, zda americké námořnictvo začne doprovázet lodě průlivem. „O tom vám nechci nic říkat,“ uvedl, dodal ale, že „je to možné“.

Trump rovněž řekl, že ho překvapilo, že Írán v reakci na americko‑izraelskou operaci zaútočil i na další země na Blízkém východě. K sobotním americkým útokům na ostrov Charg uvedl, že tato akce „zcela zničila“ většinu ostrova a dodal, že je možné, že na něj „ještě párkrát udeříme jen tak pro zábavu“. Na ostrově se nachází důležitý ropný terminál. Trump ale zdůraznil, že armáda nezasáhla energetické cíle, protože jejich obnova by trvala roky.

Zpochybnil rovněž, zda je nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí vůbec naživu, protože se dosud neobjevil na veřejnosti. „Slyšel jsem, že není naživu, a pokud je, měl by pro svou zemi udělat něco velmi chytrého, a to vzdát se,“ dodal Trump.

Další kritika Zelenského

V rozhovoru Trump také ostře kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a v souvislosti s konfliktem na Ukrajině uvedl, že s ním je „mnohem obtížnější uzavřít dohodu“ než s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jeho výroky přicházejí poté, co se na Spojené státy snesla kritika světových lídrů kvůli zmírnění sankcí na ruskou ropu s cílem omezit prudký růst cen ropy na světových trzích.

Válka proti Íránu začala minulý měsíc společnými útoky izraelských a amerických sil, na které Írán odpověděl útoky na cíle v Izraeli a v sousedních zemích. Od začátku konfliktu přišlo o život třináct aktivních amerických vojáků, včetně šesti členů posádky tankovacího letadla, kteří zemřeli v pátek při havárii v Iráku.

V posledních dvou týdnech administrativa poskytovala smíšené signály ohledně cílů amerických vojsk a délky konfliktu. Trump střídavě uváděl, že operace může trvat měsíc i déle, jindy tvrdil, že „jsme výrazně před plánem“ a že „prakticky už není co napadnout“. V sobotu prezident dodal, že „jediná síla, kterou mají, a která může být rychle odstraněna, je schopnost shazovat miny nebo střílet střelami s relativně krátkým dosahem. Až skončíme s pobřežím, tuto sílu už mít nebudou“.

Trump také uvedl, že většinu íránských raket a dronů americké síly již zničily a že cílem bylo zlikvidovat i jejich výrobní kapacity. „Do dvou dnů to bude zcela zdecimováno,“ prohlásil. Tím naznačil, že americká armáda hodlá pokračovat v omezování vojenských možností Íránu, přičemž důležité energetické infrastruktury prý nebyly cílem útoků.

