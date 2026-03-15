Od TikToku k vyšívání i kovářství. Jak se staré koníčky vracejí mezi mladé
V době, kdy většina dne probíhá na obrazovkách telefonů a počítačů, se stále více mladých lidí vrací k překvapivě staromódním koníčkům. Vyšívání, pletení, keramika, origami, zahradničení nebo dokonce desková hra mahjong znovu získávají popularitu. Podle agentury AP jde o způsob, jak si odpočinout od digitálního světa a znovu objevit radost z práce rukama.
Američanka Emma MacTaggartová se k vyšívání vrátila společně se svými spolubydlícími. Z původně nenápadného experimentu se brzy stal téměř každodenní rituál. „Byl to opravdu terapeutický způsob, jak se odpoutat od práce a stresu. A také příležitost dělat něco rukama místo bezmyšlenkovitého projíždění telefonu,“ říká. „Nakonec jsme tím byly úplně posedlé.“
MacTaggartová patří k rostoucí skupině mladých lidí, kteří objevují kouzlo analogových koníčků. Paradoxní přitom je, že právě sociální sítě pomohly tyto aktivity znovu zpopularizovat.
Některé z nich – například pletení nebo vyšívání – dostaly na internetu nálepku „babičkovských koníčků“. Odkazuje na generace žen, které se jim tradičně věnovaly. Vedle nich ale mladí objevují i další řemesla, například keramiku, origami nebo dokonce kovářství.
Od dob covidu
Velký návrat těchto aktivit začal během pandemie covidu-19, kdy lidé trávili více času doma. Zájem ale nezmizel ani po jejím skončení. Naopak – pro mnoho lidí se stal součástí každodenního života.
MacTaggartová dnes dokonce proměnila svůj koníček v podnikání. Založila značku What’s the Stitch, kde prodává vyšívací plátna, návrhy i doplňky. Tradiční techniku přitom často kombinuje s nadsázkou, humorem a někdy i provokativními nápisy. „Je to historicky velmi formální řemeslo, takže je zábavné dát mu mladistvý nádech,“ říká.
Podle psycholožky Jaime Kurtzové z Univerzity Jamese Madisona mohou podobné činnosti pomáhat snižovat stres a úzkost. Vyžadují soustředění, někdy představují výzvu a zároveň přinášejí pocit uspokojení z dokončené práce. „Koníčky jsou opravdu důležité. Jenže mnoho z nás na ně zapomnělo, protože máme pocit, že jsme neustále příliš zaneprázdnění,“ říká Kurtzová. „Najít si na ně alespoň trochu času je ale velmi smysluplné.“
Analogové koníčky navíc často vytvářejí nové komunity. Clara Shermanová například pomáhá znovu popularizovat starou čínskou hru mahjong mezi mladší generací. „Když hrajeme s přáteli, mám pocit, jako bych byla v malé bublině. Existujeme jen my a hra,“ popisuje. „Je to chvíle, kdy opravdu vypnete.“
Ne všichni se ale snaží technologie úplně opustit. Někteří naopak hledají způsob, jak je s novými koníčky propojit.
Dvaadvacetiletý Isaiah Scott například miluje pozorování ptáků. K zaznamenávání svých pozorování používá aplikaci eBird, která zároveň pomáhá vědcům sledovat migraci a vývoj populací. Scott přirovnává tento koníček k videohře Pokémon. „Je to jako videohra, ale v reálném životě,“ říká. Cestování za novými druhy ptáků podle něj připomíná odemykání nových map ve hře. Sám už zaznamenal přibližně 800 různých druhů.
Jeho zájem nakonec přerostl v mnohem větší projekt. Scott založil neziskovou organizaci zaměřenou na ochranu přírody a dokonce koupil pozemek ve státě Georgia, který chce využít jako přírodní rezervaci.
Internet přitom mnoha lidem pomáhá proměnit koníčky v podnikání. Příkladem je i kovářka Anna Weareová, známá na sociálních sítích jako AnvilAnna. Díky videím na TikToku si vybudovala mezinárodní publikum a dnes má na své ručně vyráběné ostruhy čekací listinu dlouhou téměř rok.
Podle ní se lidé stále více vracejí k tradičním řemeslům, protože jsou unavení z levných a rychle opotřebitelných výrobků. „Lidé chtějí, aby věci vydržely,“ říká. „A právě proto tahle řemesla existují už stovky let.“
Spojování lidí
Podobné projekty navíc spojují lidi po celém světě. Kristie Landingová například založila platformu Verse & Sip, která propojuje milovníky poezie, ručně psaných dopisů a papírových řemesel.
Nedávno spustila službu pro lidi, kteří si chtějí najít dopisovacího přítele. A v rámci svého „poštovního klubu“ každý měsíc posílá stovkám lidí po světě originální báseň doplněnou o čaj. „Snažím se vytvářet pomalejší momenty na platformách, které jsou založené na rychlých videích,“ říká. „Chvíle, které vás na moment zastaví.“
Pro mnoho lidí nejde jen o krátkodobý trend. Analogové koníčky vnímají jako vědomý návrat k pomalejšímu způsobu života.
MacTaggartová se označení „babičkovský koníček“ nebrání. „S přáteli si děláme legraci, že jsem vlastně celý život babička,“ směje se. „Takže je docela příhodné, že se z toho nakonec stala moje kariéra.“
