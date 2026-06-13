Praha dnes večer otevře své kulturní poklady. Muzejní noc nabídne desítky míst i nové zastávky

Jedna z nejoblíbenějších kulturních akcí roku se vrací do Prahy. Návštěvníkům se dnes otevřou muzea, galerie, historické budovy i instituce, které běžně večer zavírají své dveře. Pražská muzejní noc letos propojí více než šest desítek míst napříč metropolí a nabídne možnost poznat známé i méně známé části kulturní mapy města z netradiční perspektivy.
K festivalu Pražská muzejní noc se letos poprvé připojí Národní galerie a galerie digitálního umění Signal Space. Lidé budou moci v průběhu večera navštívit bezplatně nebo za zlevněné vstupné zhruba 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí.
Doprovodný program začne před Muzeem Prahy v 16:00. Muzea a galerie budou přístupné nejčastěji od 18:00 nebo 19:00 do půlnoci. Festival se v Praze uskuteční podevatenácté, potřetí ho organizuje místo Národního muzea Muzeum Prahy.
Florenc jako centrum dění
Hlavní zázemí letošního ročníku vznikne v okolí Muzea Prahy na Florenci. Program zde odstartuje už v odpoledních hodinách a nabídne kombinaci koncertů, workshopů, programu pro děti i gastronomických zastávek.
Urbanistka ze slavného studia Gehl: Praha má obrovskou kvalitu života. Teď ji musí promítnout i do nových čtvrtí
Praha má řeku, kopce, výbornou veřejnou dopravu i živou kulturu ulic. Přesto se v ní podle Marii Gaľ Tkáčové z dánského studia Gehl Architects pořád vede zásadní otázka: plánujeme město podle mapy, nebo podle toho, jak v něm lidé skutečně žijí? „Nejdřív pozorujeme a sbíráme data. Až potom začínáme skicovat,“ říká.
Večer zde vystoupí kapela Pexeso, slovenská zpěvačka Timea a skupina Lake Malawi. Návštěvníci se mohou zapojit také do kreativních dílen nebo si prohlédnout nově otevřené expozice Muzea Prahy. Otevřená bude například stálá expozice Město v čase, interaktivní instalace Mrak nebo výstava Tělák.
Nové instituce a premiéry
Letošní ročník přináší také několik novinek. Poprvé se do Pražské muzejní noci zapojí Národní galerie Praha, která zpřístupní Schwarzenberský palác, Šternberský palác, Salmovský palác a Klášter svaté Anežky České.
FOTOGALERIE: Brutální stavba ve stylu Star Wars. V Chicagu představili Obamovu knihovnu
V Česku prezidentská Knihovna Václava Havla zřejmě míří k zániku, v Chicagu poprvé představili nové centrum včetně knihovny bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy. Dominantou projektu je věž ve stylu brutalismu přezdívaná Obamalisk, kde sídlí muzeum vystavující předměty spojené s Obamovým úřadováním v Bílém domě v letech 2009 až 2017.
Ve Staroměstské tržnici, kde sídlí Signal Space, mohou lidé s 25procentní slevou vidět digitální výstavu Echoes of Tomorrow doplněnou o výběr videomappingů ze Signal Festivalu. Letos poprvé mohou lidé o muzejní noci navštívit také Rothmayerovu vilu ve Střešovicích (na úvodním snímku), kterou spravuje Muzeum Prahy.
Měsíc nad Prahou a noční projekce
Jedním z vizuálně nejvýraznějších lákadel letošního ročníku bude model Měsíce Lunalón zapůjčený Hvězdárnou a planetáriem Brno. Dominanta bude umístěna před Muzeem Prahy na Florenci, menší model pak na Mariánském náměstí.
Po setmění nabídne Muzeum Prahy také speciální videomapping inspirovaný vlastními sbírkami. Projekce na fasádu budovy doplní večerní atmosféru a stane se symbolickou tečkou za programem na Florenci.
Kam letos vyrazit
Vedle hlavního programu se otevřou desítky dalších institucí po celé Praze. Návštěvníci mohou zamířit například do Kunsthalle Praha, Galerie Rudolfinum, Národního zemědělského muzea, Winternitzovy vily, Muzea Karla Zemana, Muzea Policie České republiky nebo Návštěvnického centra České národní banky.
Shakespeare dorazí i do regionů. Letní divadelní scény klepou na dveře
Organizátoři počítají i s jednodušším pohybem mezi jednotlivými zastávkami. Po dobu konání akce budou v provozu speciální tramvajové a autobusové linky, které budou pro návštěvníky zdarma. Využít bude možné také zvýhodněnou nabídku sdílených kol.
Pražská muzejní noc patří mezi nejnavštěvovanější kulturní akce v metropoli. Nabízí příležitost zažít známé instituce v netradičním čase, objevit nová místa a spojit návštěvu výstav s večerní atmosférou města.
Loňské Pražské muzejní noci se zúčastnilo asi 50 tisíc lidí. První ročník festivalu se uskutečnil v roce 2004, účast v některých ročnících dosahovala ke 200 tisícům lidí. Sérii přerušila pandemie covidu-19. Tradici obnovilo Muzeum Prahy v roce 2024, kdy se dohodlo s Národním muzeem na poskytnutí ochranné známky a konceptu Pražské muzejní noci.
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.
Související
Muzeum Prahy na Florenci znovu otevřelo. Nabízí stálou digitální a interaktivní expozici
O zábavu nebude v letních měsících nouze. Vedle Letních shakespearovských slavností se otevřou letní divadelní scény na mnoha dalších místech, a to nejen v Praze.
Letošní ročník Letních shakespearovských slavností, největšího divadelního svátku pod širým nebem v České republice, vypukne 24. června a potrvá až do 5. září. Diváky čekají premiéry, derniéry i návrat osvědčených divadelních klasik na nádvoří hradů a zámků. Nehraje se totiž jen v Praze, ale i v Brně, Ostravě, Litomyšli, Hluboké nad Vltavou či na hradech Loket a Kuks.
Největším magnetem letošního léta by se měla stát premiérová inscenace Komedie omylů v režii Vojtěcha Štěpánka. Podle organizátorů svižný příběh plný záměn, humoru a nedorozumění, který vsadil na atraktivní herecké obsazení. V hlavních rolích se divákům představí Aneta Krejčíková, Marek Adamczyk, Tomáš Havlínek, Sára Rychlíková, Jakub Kohák nebo Marek Taclík.
Vedle této novinky se na scénu vracejí divácké jistoty, jako Veselé paničky windsorské, Macbeth, Othello či Marná lásky snaha.
Derniéry a anglický originál
Vedle premiéry přináší letošní ročník Shakespearovských slavností také derniéry. Naposled budou diváci moci shlédnout inscenací Zimní pohádka, která se hrála od června 2019, a Sen noci svatojánské (premiéra v červenci 2022).
Pořadatelé pamatují také na zahraniční publikum a milovníky Shakespeara v původním znění. Soubor Prague Shakespeare Company uvede na hradních pódiích hry As You Like It (Jak se vám líbí) a Twelfth Night (Večer tříkrálový) v angličtině s českými titulky.
David Ondráčka: Plagův ústup od angličtiny je chyba, kterou pocítí celá generace
Plagův ústup od povinné angličtiny od první třídy ukazuje, jak Česko řeší slabiny systému: místo investic a odvahy volí menší ambice. Výsledkem mohou být větší rozdíly mezi dětmi, píše v komentáři pro Newstream protikorupční expert David Ondráčka.
V Praze se Shakespeare tradičně bude hrát na dvou scénách – v Nejvyšším purkrabství Pražského hradu a ve vnitřních prostorách Hudební a taneční fakulty AMU na Malostranském náměstí. Mimo hlavní město festival od 14. července do 4. srpna zajede na brněnský Hrad Špilberk, přičemž program zde zahájí právě derniérová Zimní pohádka. Ostravští diváci si na své přijdou v srpnu na Slezskoostravském hradě a vybraná putovní představení odehrají herci na zámcích v Litomyšli, Hluboké, Lokti nebo na Kuksu.
Metropolitní léto
Letní Shakespearovské slavnosti samozřejmě nejsou jedinou letní scénou pod širým nebem. V první červnové dekádě začal již 23. ročník Metropolitního léta hereckých osobností, který se koná na Letní scéně Vyšehrad, Letní scéně Výstaviště Holešovice a v divadle Studio DVA, pokud jde o Prahu. Z mimopražských míst se mohou diváci na divadlo těšit v Tvrzi Divice a na Letní scéně Vítězná. Letní scény Studia DVA kromě jiného nabídnou premiéru komedie s názvem Blbka od spisovatele Patrika Hartla. Jak upozorňují pořadatelé, hrát se bude za každého počasí a v případě chladu je možné si na místě zapůjčit deku.
Kultura pod hvězdami
Za zmínku, pokud jde o mimopražské scény, jistě stojí putovní open-air festival Kultura pod hvězdami, který propojuje historickou architekturu s divadlem. Podívanou nabídne například v zámku Kačina, kde uvede slavné muzikály jako Rebelové nebo Lotrando a Zubejda či muzikálovou komedie 50 ODSTÍNŮ! V barokním zámku Veltrusy na diváky kromě jiného čeká také romantická komedie Cena za něžnost se Simonou Stašovou a Miroslavem Etzlerem. Další akce se uskuteční na zámku v Mělníku, kde se sejdou tři představitelky Kleopatry v proslulém muzikálu – Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Czáková. Festival dorazí také například do Příbrami.
Související
Vzkříšení. Scéna divadla Nová Spirála po více než dvaceti letech znovu ožila
Káva už dávno není jen espresso s mlékem. Pražské kavárny objevují dusíkovou kávu s pěnou jako Guinness, fialové Ube Latte, obláčkovou matchu i kokosové americano. Vybrali jsme šest trendů, které právě dobývají svět a které už ochutnáte i v Praze.
Moje první káva v životě byl turek. Černý a hořký, z poněkud pochybného „Café Baru“ na maloměstě kdesi v srdci Slovácka. Bylo mi dvanáct, žaludek protestoval a do očí se draly slzy, ale vydržela jsem. Od téhle formativní zkušenosti uplynuly více než tři desítky let. Z časů, kdy vrcholem kavárenské nabídky bývalo „presso s mlíkem“ a sklenkou Mattonky, jsme se dostali do éry nápojů, jejichž názvy i vzhled připomínají položky ze snového menu futuristického filmu: Nitro Coffee, Coconut Americano, Ube Latte, Tahini Latte, Matcha Cloud nebo třeba Mont Blanc Coffee.
Seznamte se s nejzajímavějšími kavárenskými trendy, které právě dobývají svět a pomalu si nacházejí cestu i do Prahy.
Nitro Coffee: Jedno čepované…kafe!
Čepuje se ledová, přímo z pípy do sklenice. Hustou krémovou pěnou i sametovou texturou nápadně připomíná slavné pivo Guinness. Když ji popíjíte v letním horku, prostoupí vás příjemná svíravost, lehoučká nasládlost, jasně patrné ovocné tóny a nebezpečně návyková svěžest. Seznamte se s Nitro Coffee - za studena louhovanou kávou sycenou dusíkem, která má potenciál stát se největším hitem léta.
Za vznikem tohoto trendu stojí americká pražírna Stumptown Coffee Roasters. Ta začala experimentovat s takzvaným cold brew, kávou, která se místo horké vody louhuje dlouhé hodiny za studena. Výsledný kávový koncentrát se následně nasytí dusíkem a čepuje se z pípy podobně jako pivo.
Právě dusík dává Nitro Coffee onu charakteristickou krémovost a hustou pěnu. Zároveň vytváří „lavinový efekt“, při němž drobné bublinky zdánlivě stékají po stěnách sklenice dolů a vytvářejí hypnotickou podívanou připomínající tekutý písek.
„Droboučké bublinky dusíku v nitro nápojích zaplní celou sklenici a vy máte pocit, jako byste pili hustou krémovou pěnu. Nejsou tak agresivní jako klasické CO₂, takže vlastně nevnímáte, že pijete perlivý nápoj, a přitom vás bezvadně osvěží,“ popisuje Adéla Flejšarová z pražírny Doubleshot.
Výsledkem je nečekaně jemná, sametová a dokonale osvěžující ledová káva, která v horkých dnech funguje jako spolehlivý životabudič.
RECENZE: Vinohradská Eleven páruje jedenáct jídel s koktejly, které berou dech
Vinohradská restaurace Eleven patří k nejzajímavějším novým podnikům v Praze. Sází na atmosféru, sezónní menu a drinky namíchané přesně k jednotlivým chodům. Výsledkem je zážitkový podnik, který působí intimně, promyšleně a přitom překvapivě nenuceně.
V Praze zatím Nitro Coffee nepatří mezi běžnou součást kavárenských menu, několik podniků ji však přece jen nabízí. Načepují vám ji například v kavárně Můj šálek kávy, v Mugshot Coffee na Vinohradech, v Cafe Tone nebo v dejvickém Místě.
Čepovanou nitro kávu můžete pak ochutnat i v novém espresso baru Loka v Masaryčce nebo třeba v pivotéce Craft House nedaleko Karlova náměstí.
Zajímavou variantu nabízí také Café KávOkno v Ostrovní ulici. Na menu zde najdete takzvané Nitro Batch Brew, tedy filtrovanou překapávanou kávu sycenou dusíkem. Oproti klasickému Nitro Cold Brew bývá aromatičtější, lehčí a více vyniknou její ovocné tóny.
KávOkno navíc nabízí ještě jednu neobvyklou specialitu - Nitro Cascaru. Jde o osvěžující nápoj připravovaný ze slupek kávových třešní, který se stejně jako Nitro Coffee čepuje z pípy za pomoci dusíku. Přestože pochází z kávovníku, chutná podobně jako ledový čaj. Typické jsou pro něj tóny šípků, sušeného ovoce a medu, jemné perlení a krémová pěna. Ve srovnání s klasickou kávou obsahuje také méně kofeinu.
Jediná kubánská restaurace v Praze láká na exotiku i šéfkuchaře, který vařil pro Rolling Stones
V Kubistru nečekejte mexickou pálivost ani turistickou karikaturu Kuby. Tohle vršovické bistro sází na tropické suroviny typické pro kubánskou a karibskou kuchyni, poctivě připravené maso a rum. Na talíři tu najdete „staré hadry“, „smaženou krávu“ i mořské plody s chorizem. A celé to chutná neskutečně, píše v novém díle seriálu Foodstream Petra Martínková.
Tahini Latte: Překvapivě dobrý hipsterský výlet do Orientu
Hit evropských i amerických kaváren a zároveň oblíbený nápoj samotných baristů. Tahini Latte kombinuje klasické espresso, našlehané mléko a malé množství tahini - pasty z pražených sezamových semínek, která je známá především z blízkovýchodní kuchyně. Často se doslazuje medem, datlovým nebo javorovým sirupem, které zjemňují přirozenou hořkost kávy i lehce nahořklé tóny sezamu. Někde se setkáte také s přídavkem skořice, kardamomu nebo špetky mořské soli.
Výsledkem je sytá, krémová a překvapivě harmonická káva s výrazně oříškovou, lehce zemitou a jemně slano-sladkou chutí. Tahini totiž funguje podobně jako arašídové máslo. Kávu zahustí, dodá jí sametově plnou texturu a bohatší chuťový profil.
Tahini káva vznikla původně jako průsečík blízkovýchodních a izraelských bister a snahy amerických hipsterských kaváren nabízet neotřelé chuťové kombinace. Na rozdíl od mnoha jiných virálních hitů ale její popularita nestojí jen na líbivém vzhledu a netradiční orientální chuti.
Sezamová pasta totiž obsahuje bílkoviny, vlákninu a řadu minerálních látek, jako je vápník, hořčík nebo železo. Ve srovnání s drinky ochucenými čistě jen sladkými sirupy tak přináší zajímavou nutriční hodnotu.
Zdravé tuky a bílkoviny v tahini navíc zpomalují vstřebávání kofeinu. Kávová energie se díky tomu uvolňuje postupně a vydrží vám o něco déle než po klasickém Latte.
Sober Bar bude český unikát. Praha už brzy otevře první čistě nealkoholický bar
V Italské ulici, pár kroků od pražského náměstí Míru, už za pár týdnů otevře český unikát – první čistě nealkoholický bar Sober Bar. Nabídne špičkové nealkoholické spirity, čepovaná piva a pivní speciály, vína z Itálie a Španělska i nejoblíbenější koktejly. Všechno kompletně bez alkoholu.
V pražských kavárnách se s Tahini Latte zatím setkáte spíše výjimečně. Ochutnat ho můžete zejména jako sezónní specialitu coffee spotů, na stálém menu ho ale mají třeba pobočky kavárny Typika v Holešovicích, Nuslích, Vršovicích nebo Karlíně.
Mont Blanc Coffee: Netřepat, nemíchat, ochutnat
Výběrová káva, hedvábný smetanový krém a jemně strouhaná pomerančová kůra. Mont Blanc Coffee, seznamte se. Nápoj inspirovaný slavným francouzským dezertem Mont Blanc se v posledních letech šíří z Jižní Koreje a Japonska do kaváren po celém světě.
Jeho základem je espresso nebo cold brew podávané na ledu, často doplněné čerstvou pomerančovou šťávou. Navrchu pak je hustá polotekutá „čepice“ ze studené infuzované smetany, kterou baristé ochucují vanilkou, citrusy, pomerančovou kůrou, mořskou solí nebo na podzim také kaštanovým krémem.
Mont Blanc Coffee se zásadně nemíchá ani nepije brčkem. Jeho kouzlo spočívá totiž ve vrstvení chutí. Když se napijete přímo přes okraj sklenice, nejprve ucítíte lehkost a jemnou sladkost krému, často ovoněného citrusy či pomeranči. Teprve poté nastoupí intenzivnější hořká chuť kávy s její příjemnou ovocnou aciditou.
Sacharidy jako nepřítel, high protein jako spasitel a nebezpečný meloun. Doktorka potravin boří mýty, kterým možná věříte i vy
Zdravé jídlo je dnes velký byznys. Regály plní proteinové výrobky, funkční nápoje a superpotraviny, sociální sítě zase rady o kortizolu, glukóze nebo sacharidech. Jenže kde končí skutečná výživa a začíná marketing? V rozhovoru s nutriční specialistkou Vendulou Popelkovou, známou na sítích jako @doktorkapotravin, boříme nejčastější mýty o jídle a vysvětlujeme, proč zdravá strava nemusí být drahá ani složitá.
Pokud vás kombinace kávy, citrusů a smetanového krému láká, vyplatí se sledovat především moderní korejské a japonské kavárny a bistra. Na stálém menu má Mont Blanc Coffee třeba žižkovská kavárna a matchárna Sensu, Blumery na Jiřího z Poděbrad nebo například Elias Coffee Shop ve Štěpánské.
Ube Latte: Latéčko z fialové brambory jako nový hit
Pokud existuje nápoj, který dokonale vystihuje současnou kavárenskou kulturu, je to Ube Latte. Výrazně fialový, krémový drink, který se podává v horké i ledové variantě, chutná po vanilce, oříšcích a lehkém karamelu a především je neuvěřitelně fotogenický.
Svou příjemnou a přístupnou chutí tvoří výbornou alternativu pro ty, kterým nesedí zemitá chuť matchy. Není proto divu, že si během posledních let podmanil sociální sítě i evropské a americké kavárny včetně těch pražských.
Ube přitom není káva ani čaj. Ube je hlíza. Přesněji řečeno sladká fialová hlíza z Filipín, podobná batátu. Na rozdíl od něj má ale vanilkovo-oříškovou chuť, ve které můžete nalézt stopy pistácií nebo karamelu. Díky tomu se skvěle hodí do dezertů, koláčů, zmrzlin nebo právě drinků. Jeho delikátní sladká chuť a nepřehlédnutelná barva z ube udělaly jednu z nejžádanějších ingrediencí moderní kavárenské kultury.
Sekaná z králíka, vajíčko s rybím salátem a single dinners. Nový podnik Biskup od Ambiente je domácký a nečekaně návykový
Když jsem byla malá, můj děda - gurmán a požitkář - mě naučil, že nejlepší část kuřete je biskup. Lapidárně řečeno zadek. Taková ta křupavá, šťavnatá část, na kterou se většina lidí dívá skrz prsty, ale znalci ji milují. Od té doby mám biskupa spojeného s něčím dost neobvyklým, ale hodně dobrým. Když před pár dny na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřela skupina Ambiente svůj nový podnik Biskup, nemohla jsem odolat. Jejich Biskup je přesně takový, jako ona výše zmíněná část kuřete - dost neobvyklý a hodně dobrý.
Ještě před rokem byste ube v Praze hledali jen obtížně. Pokud byste na něj vůbec narazili, pak nejspíš v některé z progresivních asijských kaváren. Dnes je situace jiná. Sice stále nejde o úplně běžnou položku, ale z pozice exotické rarity se pomalu přesouvá do stálého kavárenského provozu.
Vizuálně i chuťově povedené ube nápoje můžete ochutnat ve vyhlášeném vietnamském podniku Cafefin na náměstí Jiřího z Poděbrad. Jemné a krémové Ube Latte nabízí také Tisse Bakery nebo skandinávsky laděné bistro GRØN v Anglické ulici. Další zajímavé speciality z téhle fialové „brambory“ pak najdete v Cafe Gate na Národní třídě nebo v Le Peonia Flower Café na Václavském náměstí.
Matcha Cloud: Čaj, se kterým budete jako na obláčku
Matcha už dávno není jen tradiční japonský čaj, který byste ještě před pár lety sehnali pouze ve specializovaných, lehce esoterických čajovnách. Za poslední dekádu se kolem ní vytvořil celý kavárenský vesmír. Tento jemně mletý zelený čaj si dnes můžete dát v nejrůznějších podobách - od Strawberry Matcha přes Mango Matcha až po kombinace s kokosem, espressem nebo třeba proteinem. Největším hitem posledních měsíců je ale jednoznačně Matcha Cloud - nápoj, který vypadá jako obláček.
Na první pohled nejde o nic složitého. Ve sklenici se vrství ledově vychlazená matcha a hustá, za studena našlehaná mléčná pěna připomínající oblaka. Právě odtud pochází i poetické jméno jednoho z nejvýraznějších kávových a čajových trendů současnosti.
Za jeho popularitou však nestojí jen jméno nebo lákavý vzhled. Matcha totiž dokonale zapadá do současné wellness kultury. Obsahuje kofein, ale díky aminokyselině L-theanin působí jinak než káva. Energie nastupuje pozvolněji a je stabilnější, bez prudkých propadů a nervozity, které občas známe po klasickém espressu.
„Emoce musí ven, ale pánvemi už neházím.“ Šéfkuchař Bruxxu Matoušek o talentu i chutích Čechů
Už dvanáct let stojí v čele jedné z největších a nejnavštěvovanějších pražských restaurací, bruselské brasserie Bruxx. Inspiraci hledá v dávno zapomenutých francouzských kuchařkách a své recepty si zapisuje do Moleskineů. Čechy učí jíst dary moře, v listopadu vaří humry a na Vánoce znovu oživil tradici šneků. Jeho slávky jsou vyhlášené po celé Praze.
Matcha Cloud chutná jinak než klasické Matcha Latte. Zatímco tradiční verze bývá výrazná, lehce travnatá a pro někoho až příliš zemitá, hustá pěna v její obláčkové variantě celkový dojem výrazně zjemňuje. Výsledkem je drink, který si zachovává svěžest zeleného čaje, ale zároveň působí sametověji a téměř dezertně.
Právě v tom spočívá jeho největší síla. Matcha Cloud si navíc překvapivě dobře rozumí s ovocem. Ovocná sladkost totiž zjemní přirozenou natrpklost čaje a dodá nápoji další chuťový rozměr. Nadýchaná mléčná pěna pak vše propojí do lehkého, svěžího a harmonického celku.
Kde si dát v Praze Matcha Cloud
Matcha Cloud dnes najdete v Praze na mnoha místech. Mezi podniky, které se na moderní matcha drinky přímo zaměřují, patří například May Café na Vinohradech. Vedle klasické verze zde často připravují i sezónní ovocné variace kombinující zelený čaj s ovocem, našlehanou pěnou, espressem nebo fialovým ube.
Dalším místem, které se velmi rychle vypracovalo mezi pražskou matcha špičku, je žižkovská kavárna Sensu. Dát si tam můžete třeba Coconut Matcha Cloud s kokosovou vodou, osvěžující Matcha yuzu limonádu nebo Matcha Cloud Foam Latte.
Na „obláčkové“ varianty s nadýchanou studenou pěnou pak láká i vinohradský Matcha Crew v Rumunské ulici nebo okouzlující Paradiso Matcha Bar v Růžové ulici na Novém Městě. Dokonalé vizuální i chuťové variace tohoto trendu nabízí také Jun Matcha Bar v Opletalově, Format Coffee na Letné nebo v pobočky The Miners.
V korejském bistru BBred dostanete k toastu rukavice. A hned pochopíte proč
Kousek od pražského náměstí Jiřího z Poděbrad servírují korejské toasty tak plné náplní, že k nim ne náhodou dostanete i rukavice. Tenhle zážitek je totiž příjemně „messy“. Křupavé pečivo, vrstvy chutí a šťavnatá sousta dělají z BBred místo, kam se budete chtít vracet, píše v novém díle seriálu Foodstream Petra Martínková.
Ledová kokosová voda, jemná sladkost, lehce slaný tón a osvěžující mineralita. Coconut Americano patří k nejrychleji rostoucím letním kávovým trendům současnosti. Místo klasické vody se do espressa či americana přidává právě ta kokosová, která kávu zjemní a dodá jí exotický nádech. Ale pozor, exotika tu nehraje hlavní roli. Coconut Americano není přeslazený tropický koktejl, ale káva s nečekanou chuťovou hloubkou a příjemnou svěžestí.
Kořeny tohoto trendu sahají do Vietnamu, kde se v 90. letech objevila káva s našlehaným kokosovým krémem a kondenzovaným mlékem, která připomínala spíše dezert než běžný ranní životabudič.
Teprve o několik desetiletí později začali baristé v Austrálii, Singapuru a dalších světových metropolích experimentovat s její odlehčenou variantou. Hutný krém nahradila čistá kokosová voda a vznikl drink, který je podstatně méně sladký, výrazně osvěžující a naprosto ideální do horkého počasí.
Kde si dát v Praze Coconut Americano
V posledních měsících se Coconut Americano stalo obrovským hitem sociálních sítí a zahraniční média ho označují za jeden z největších kávových trendů současnosti. Podobně jako před lety legendární espresso tonic má i tento drink skvěle našlápnuto proniknout z výběrové kávové subkultury přímo do mainstreamových menu běžných kaváren a bister.
V Praze se s ním zatím setkáte převážně v rámci limitovaných letních nabídek, na několika místech ho ale mají i na stálém menu. Klasické Coconut Americano s kokosovou vodou (nikoliv mlékem) vám připraví například ve vyhlášeném podniku Cafefin na náměstí Jiřího z Poděbrad. Kokosovou kávu z kokosového mléka pak můžete kromě vietnamských spotů ochutnat třeba i v Coco Café nedaleko Tančícího domu. Variaci na Coconut Coffee pak nabízí v podobě Oriental Cold Brew Tonik třeba i vyhlášení The Miners.