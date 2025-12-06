OBRAZEM: Vánoční brunch v Marriottu láká pestrou nabídku, živou hudbu i rodinnou atmosféru
Silná vánoční výzdoba, živá hudba a bufet s tématem krocaní pečeně. Tak vypadal první adventní brunch v pražském Marriottu, který vsadil na klidnou atmosféru a rodinné předvánoční setkání.
Pražský Marriott letos zahájil advent víkendovými brunchi, které v prosinci běží netradičně nejen v neděli, ale i v sobotu. Na první adventní brunch jsem dorazil první adventní neděli a už před hotelem bylo jasné, že si na výzdobě dávají záležet. Dominantou lobby je několikametrový strom s desítkami světel, kolem něj pečlivě naaranžované girlandy a sváteční dekorace. Výsledek působí příjemně a vytváří základ pro celkovou atmosféru – spíše klidnou než okázalou.
FOTOGALERIE: Prohlédněte si vánoční brunch v hotelu Marriott
Brunch postavený na sezónním tématu
Restaurace The Artisan, kde se brunch odehrává, byla zaplněná, ale provoz plynul bez větších prostojů. Tématem prvního víkendu byla krůta – nebo přesněji krocan – který tvořil hlavní položku na carving station. Nabídka bufetu byla široká a pestrá: od studených salátů a předkrmů přes tatarák, ústřice a různé úpravy krevet až po teplé pokrmy včetně steaku, lososa či kohouta na víně.
Dezertní část s vánočkou, štolou, makronkami a drobnými dezerty ve skleničkách dobře zapadala do sezóny. Výběr nebyl přehnaný, ale dostatečný. Celkem se nabídka pohybovala kolem čtyřiceti položek, takže si každý našel něco, aniž by brunch působil nabubřele.
Co se pije: nealko i alkohol v ceně
V ceně brunche je zahrnutý i poměrně široký nápojový balíček. Z nealkoholických nápojů jsou k dispozici domácí limonády, nápoje Pepsi, voda a teplé nápoje včetně kávy a čaje. Alkoholická nabídka zahrnuje prosecco, točenou Plzeň a bílé i červené víno z exkluzivní produkce pro restauraci The Artisan.
Hudba, rodiny a vyvážená atmosféra
Sváteční náladu podtrhovala živá hudba, která prostor příjemně doplňovala vánočními melodiemi, aniž by přehlušovala rozhovory. Nechyběla ani tombola a děti lákalo kolo štěstí. Celkově je brunch zaměřený na rodiny a skupiny, které chtějí spojit dobré jídlo s předvánočním setkáním v prostředí, kde se o nic nemusí starat.
Verdikt
Adventní brunch v Marriottu nepůsobí jako velká gastronomická událost, ale spíš jako solidní, dobře zvládnutý víkendový program s jednoznačným vánočním rámováním. Výzdoba, stabilní kvalita jídla a živá hudba dávají dohromady příjemný celek, který v prosinci dobře funguje.
Během sváteční sezóny od 30. listopadu do 28. prosince jsou ceny za brunch 1985 korun na osobu za alkoholický balíček a 1785 korun na osobu za nealkoholický balíček. Pro děti od 7 do 12 let vstup vyjde na 975 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma. Cena za dospělého patří spíše k tomu levnějšímu, co pražské hotelové brunche dnes nabízejí, a představuje tak velmi dobrý poměr cena/výkon.
