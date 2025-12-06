Nový magazín právě vychází!

OBRAZEM: Vánoční brunch v Marriottu láká pestrou nabídku, živou hudbu i rodinnou atmosféru

OBRAZEM: Vánoční brunch v Marriottu láká pestrou nabídku, živou hudbu i rodinnou atmosféru

Prague Marriott Brunch
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Silná vánoční výzdoba, živá hudba a bufet s tématem krocaní pečeně. Tak vypadal první adventní brunch v pražském Marriottu, který vsadil na klidnou atmosféru a rodinné předvánoční setkání.

Pražský Marriott letos zahájil advent víkendovými brunchi, které v prosinci běží netradičně nejen v neděli, ale i v sobotu. Na první adventní brunch jsem dorazil první adventní neděli a už před hotelem bylo jasné, že si na výzdobě dávají záležet. Dominantou lobby je několikametrový strom s desítkami světel, kolem něj pečlivě naaranžované girlandy a sváteční dekorace. Výsledek působí příjemně a vytváří základ pro celkovou atmosféru – spíše klidnou než okázalou.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si vánoční brunch v hotelu Marriott

Dominantní vánoční strom v atriu hotelu Marriott udává sváteční atmosféru nedělního brunche Vchod do hotelu Marriott je během adventu bohatě zdobený a láká hosty už z ulice Lobby bar s vánočním kávovým koutkem vítá hosty hned po vstupu do hotelu

Brunch postavený na sezónním tématu

Restaurace The Artisan, kde se brunch odehrává, byla zaplněná, ale provoz plynul bez větších prostojů. Tématem prvního víkendu byla krůta – nebo přesněji krocan – který tvořil hlavní položku na carving station. Nabídka bufetu byla široká a pestrá: od studených salátů a předkrmů přes tatarák, ústřice a různé úpravy krevet až po teplé pokrmy včetně steaku, lososa či kohouta na víně.

Dezertní část s vánočkou, štolou, makronkami a drobnými dezerty ve skleničkách dobře zapadala do sezóny. Výběr nebyl přehnaný, ale dostatečný. Celkem se nabídka pohybovala kolem čtyřiceti položek, takže si každý našel něco, aniž by brunch působil nabubřele.

Brunch v restauraci CottoCrudo

RECENZE: Restaurace CottoCrudo nabízí nejvyladěnější brunch v Praze

Enjoy

Pražský hotel Four Seasons rozjel v restauraci CottoCrudo nový brunch. Nabídka je středomořská, formát kombinovaný – něco si naberete sami, něco si objednáte, a všechno můžete opakovat. K tomu výhled na Hrad, dobře vybraná vína a sladká tečka z vozíku. Málokterý brunch v Praze funguje takhle uceleně.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Co se pije: nealko i alkohol v ceně

V ceně brunche je zahrnutý i poměrně široký nápojový balíček. Z nealkoholických nápojů jsou k dispozici domácí limonády, nápoje Pepsi, voda a teplé nápoje včetně kávy a čaje. Alkoholická nabídka zahrnuje prosecco, točenou Plzeň a bílé i červené víno z exkluzivní produkce pro restauraci The Artisan.

Hudba, rodiny a vyvážená atmosféra

Sváteční náladu podtrhovala živá hudba, která prostor příjemně doplňovala vánočními melodiemi, aniž by přehlušovala rozhovory. Nechyběla ani tombola a děti lákalo kolo štěstí. Celkově je brunch zaměřený na rodiny a skupiny, které chtějí spojit dobré jídlo s předvánočním setkáním v prostředí, kde se o nic nemusí starat.

Náměstí míru

Předvánoční období: klíčový čas pro hotely a restaurace. Firemní večírky, atmosféra a boj o rezervace

Zprávy z firem

Předvánoční týdny patří v české gastronomii a hotelnictví k nejdůležitějším částem roku. Na tržby z firemních večírků a svátečních setkání podniky spoléhají zejména po klidnějších podzimních měsících. Prosinec tak je pro gastronomii a hotely nejsilnějším obdobím z hlediska tržeb mimo letní turistickou sezonu. Firemní večírky a sváteční akce hrají zásadní roli ve výsledcích celého roku.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Verdikt

Adventní brunch v Marriottu nepůsobí jako velká gastronomická událost, ale spíš jako solidní, dobře zvládnutý víkendový program s jednoznačným vánočním rámováním. Výzdoba, stabilní kvalita jídla a živá hudba dávají dohromady příjemný celek, který v prosinci dobře funguje. 

Během sváteční sezóny od 30. listopadu do 28. prosince jsou ceny za brunch 1985 korun na osobu za alkoholický balíček a 1785 korun na osobu za nealkoholický balíček. Pro děti od 7 do 12 let vstup vyjde na 975 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma. Cena za dospělého patří spíše k tomu levnějšímu, co pražské hotelové brunche dnes nabízejí, a představuje tak velmi dobrý poměr cena/výkon.

Letošní rozpočet v některých oblastech neodpovídá realitě, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad

Nejvyšší kontrolní úřad
ČTK
ČTK
ČTK

Schválený státní rozpočet na letošní rok neodpovídá v některých oblastech realitě. Například výdaje na dotace na obnovitelné zdroje energie jsou podhodnocené, a naopak odhadované příjmy z prodeje emisních povolenek jsou nadhodnocené. Navzdory určité konsolidaci veřejných financí stále roste státní dluh i výdaje na jeho obsluhu. Uvedl to prezident Nejvyššího kontrolního úřad Miloslav Kala. Podle ministerstva financí však nejistoty na straně příjmů a výdajů při sestavování rozpočtu panují vždy a jejich velikost se mění v závislosti na řadě vnějších faktorů.

Rozpočet v pololetí skončil schodkem 152,4 miliardy korun. Meziročně se schodek snížil o 26,2 miliardy korun, a to hlavně vlivem růstu daňových příjmů a pojistného na sociální zabezpečení. Na celý rok je schválený schodek 241 miliard. Výdaje rozpočtu naproti tomu vzrostly pouze o 2,5 procenta. „Hospodaření státního rozpočtu v 1. pololetí 2025 zůstalo schodkové, avšak tempo prohlubování deficitu bylo mírnější než ve stejném období loňského roku,“ konstatuje NKÚ.

Ke konci pololetí vzrostl státní dluh na 3,504 bilionu korun. Výdaje na jeho obsluhu si vyžádaly 47,8 miliardy korun, což je meziročně téměř o pět miliard víc. K příjmům z prodeje emisních povolenek Kala podotýká, že pro letošní rok počítá rozpočet s příjmy 30 miliard, ale skutečnost za první pololetí byla jen 6,5 miliardy. „Vzhledem k úrovni cen emisních povolenek očekáváme, že příjmy z emisních povolenek v roce 2025 budou stejně jako v roce 2024 zaostávat za rozpočtovým plánem,“ míní.

„Příjmová strana návrhu letošního státního rozpočtu byla posuzována Výborem pro rozpočtové prognózy, který je označil za realistické, byť k některým dílčím titulům, jako byly právě příjmy z emisních povolenek, se vyjádřil rezervovaně,“ reagovalo ministerstvo financí. Připomnělo však, že odhad příjmů z prodeje emisních povolenek převzalo od ministerstva životního prostředí. V případě nesouladu ohledně dotací na obnovitelné zdroje energie ministerstvo uvedlo, že potřebnou částku vláda dodala během roku z jiné rozpočtové kapitoly, aniž ohrozila plnění jiných rozpočtových priorit.

Malířova představa letu nové rakety Ariane 6.

Evropská kosmonautika má vyšší rozpočet. A poprvé si otevřeně klade vojenské cíle

Názory

V padesátileté historii Evropské kosmické agentury (ESA) se teprve nyní stalo, že tato mezivládní organizace získala do rozpočtu prakticky tolik peněz, kolik chtěla – 22,1 miliardy eur. Je to o třetinu víc než pro minulé tříleté období. A poprvé ve své historii bude agentura připravovat projekty určené i pro vojenské účely, shrnuje v analýze pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

„Nyní, měsíc před závěrem kalendářního roku, můžeme pozorovat, že příjmová strana státního rozpočtu se naplňuje podle očekávání, výdajová strana nepociťuje nějak negativně úpravy provedené během roku rozpočtovými opatřeními a že deficit není překračován nad schválenou hodnotu,“ dodalo ministerstvo financí.

Kala také poukazuje na to že růst ekonomiky netáhnou investice nebo vývoz, ale spotřeba domácností. „Při jejich pověstné opatrnosti lze do budoucna takový charakter růstu hodnotit jako nepříliš spolehlivý,“ varuje prezident NKÚ. Ekonomika v pololetí rostla meziročně o 2,6 procenta a inflace v červnu představovala 2,8 procenta.

Na příští rok navrhla končící vláda Petra Fialy (ODS) schodek 286 miliard. Nová sněmovní většina jí ho ale vrátila k přepracování. Vláda se má zaměřit na příjmy rozpočtu podle novější prognózy a současně prověřit některé výdaje, hlavně sociální. Lhůtu na to má do 16. prosince. Žádná schůze pro projednávání rozpočtu ještě v konci roku svolána není.

peníze, ilustrační foto

Kritika od NKÚ. Stát nezajistil, aby se rozpočet přiblížil k vyrovnanému hospodaření

Money

ČTK

Přečíst článek
Česko má nejnižší nezaměstnanost, ale zadlužuje se nejvíce v EU, varuje kontrolní úřad.

AKTUALIZOVÁNO: Česko má nejnižší nezaměstnanost, ale zadlužuje se nejvíce v EU, varuje kontrolní úřad

Politika

ČTK, duk

Přečíst článek

Rusové musí ukázat skutečný zájem o mír, shodli se zástupci USA a Ukrajiny

Válka na Ukrajině
ČTK
ČTK
ČTK

Zástupci Spojených států a Ukrajiny se během jednání na Floridě shodli, že pokrok směrem k míru závisí na ochotě Ruska ukázat skutečný zájem o mír a učinit kroky k ukončení zabíjen, uvedlo americké ministerstvo zahraničí. Jednání mezi zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem, zetěm prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem, tajemníkem ukrajinské bezpečnostní rady Rustemem Umerovem a náčelníkem generálního štábu Andrijem Hnatovem budou pokračovat i dnes.

„Obě strany se shodly, že skutečný pokrok k jakékoli dohodě závisí na připravenosti Ruska ukázat skutečný zájem o trvalý mír, včetně kroků k deeskalaci a ukončení zabíjení,“ uvádí prohlášení americké diplomacie.

Strany spolu v tomto složení jednaly už ve čtvrtek, obě jednání byla podle amerického prohlášení konstruktivní. Witkoff a Kushner ukrajinské představitele informovali o své úterní schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě, o jejíchž závěrech během posledních dvou dnů Američané a Ukrajinci diskutovali, uvedla americká diplomacie.

Američtí vyjednavači v Moskvě Putinovi předložili upravený americký plán na ukončení války, na jehož podobě se podíleli zástupci Kyjeva i evropských zemí. Putin ve čtvrtek uvedl, že v plánu jsou body, s nimiž Rusko nesouhlasí a že ukrajinští vojáci buď opustí území Donbasu, nebo se jej Moskva zmocní silou.

Ukrajina se s pomocí Západu ruské invazi brání již čtvrtým rokem a původní podoba současného amerického plánu byla vnímána jako velmi vstřícná k Rusku.

Nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války rozpoutal Putin v únoru 2022 svým rozkazem k vpádu ruských vojsk do sousední země. Rusko ovládá více než 19 procent rozlohy Ukrajiny, tedy 115 600 kilometrů čtverečních, což je o jeden procentní bod více než před dvěma lety, poznamenala nedávno agentura Reuters. Dodala nicméně, že i podle ukrajinských analytiků ruská vojska letos dosahují nejrychlejšího postupu od roku 2022. Ruská vojska ovšem dosud nedobyla celý Donbas, kde se Kyjev nechce vzdát pásu opevnění chránící zbývající velká města kontrolovaná Ukrajinou, tedy Kramatorsk a Slovjansk.

Americký prezident Donald Trump

„Civilizační rozklad Evropy." Trump vydal nový dokument, ve kterém se naváží do EU

Politika

Americký prezident Donald Trump a jeho vláda v nové oficiální národní bezpečnostní strategii viní EU a migraci z toho, co označují za bezprostředně hrozící a totální kulturní a civilizační rozklad Evropy. Napsal o tom zpravodajský server Politico.

ČTK

Přečíst článek

