Super Bowl představuje miliardové reklamní orgie. Třicet sekund za osm milionů dolarů

Miliony Američanů si v neděli v televizi naladí Super Bowl 2025 nejen proto, aby sledovali zápas, ale také aby si prohlédli velkorozpočtové reklamy od největších inzerentů v USA.

Reklama

Očekává se, že zápas mezi Philadelphia Eagles a Kansas City Chiefs, tedy Super Bowl LIX v New Orleans, přiláká k obrazovkám a monitorům více než 120 milionů diváků. S tak obrovským publikem dosáhly ceny reklam nebeských výšin, přičemž několik spotů se údajně prodalo za rekordních za osm milionů dolarů za 30 sekund. Tedy ještě o milion víc než loni.

Podle Marka Evanse, výkonného viceprezidenta prodeje reklam pro Fox Sports, zahrnuje letošní mix kategorií reklam z větší části obvyklé sektory: nápoje, občerstvení, technologické a telekomunikační společnosti. Pro CNBC řekl, že více reklam než v minulosti se zaměří na AI a letos bude inzerovat o něco více farmaceutických společností.

Zde jsou některé z reklam, které již můžete sledovat online

Reklama Bud Light Super Bowl

Spot Bud Light představuje Shanea Gillise a Post Malonea, kteří pomáhají sousedovi ve slepé ulici na předměstí oživit grilování na zahradě.

Reklama

Coors Light Super Bowl

60sekundový spot Coors Light představuje lenochody, kteří se setkávají se s velkými i malými katastrofami, když se pomalu pohybují životem.

Reklama na Häagen-Dazs Super Bowl

Značka zmrzliny debutuje v Super Bowlu spotem, jehož příchuť pochází z úspěšné filmové franšízy „Fast & Furious“.

Reklama na Hellmann's Super Bowl

Spot značky mayo oživuje klasickou filmovou scénu z filmu „Když Harry potkal Sally“.

Reklama na Pringles Super Bowl

Spot značky bramborových lupínků s názvem „The Call of the Mustaches“ představuje herce Adama Brodyho, který svolá flotilu Pringles poté, co mu dojde občerstvení na večírku.