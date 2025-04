David Gaydečka: Lákat na Metronome hvězdy se daří především díky pověsti. Pochvaloval si nás Sting, Nick Cave i Chemical Brothers

Vytvořit velký hudební festival se v Praze pokoušelo již několik lidí. Davidu Gaydečkovi a jeho týmu se to však s Metronomem skutečně podařilo. „Startovali jsme v roce 2016 s tím, že za pět let chceme mít sebejistý, fungující festival. Mysleli jsme, že to tedy bude v letech 2020 až 2021. Jenomže to byla pandemie a my začínali nanovo. Ale již s mnohem větší akcí,“ říká David Gaydečka, který vedle Metronomu zvládá pořádání také United Islands of Prague a je významnou postavou tajuplného klubu Doupě. Rozhovor vyšel v magazínu Newstream CLUB, nyní nabízíme ukázku z něj.

Hudební festival Metronome Prague se blíží. Už máte program uzavřený, nebo ještě můžeme čekat nějaké větší jméno?

To se nechte překvapit. Ale letos jsme festival zkoncentrovali do několika velkých jmen, takže se návštěvníci mohou těšit na Alanis Morissette, Rag'n'Bone Mana, Die Antwoord a z těch naposledy ohlášených bych uvedl Tommyho Cashe, excentrického rappera z Estonska. V posledních letech jsme mírně proměnili dramaturgii. Důvodem je to, že lidé mají méně času, někteří třeba i šetří a pro některé je Metronome Prague třeba jeden z vícero důvodů, proč do Prahy jedou. Takže hodně diváků chodí prostě na jeden den, který si vyberou a užijou si jej na maximum.

Takže ty jednotlivé dny profilujete odlišně?

Přesně. Čtvrtek si interně označujeme jako pocta českému rocku, během níž letos pokřtí svou novinku Michal Prokop. Bude tam také Jasná páka, která zavzpomíná na Michala Ambrože. Druhé dva dny budou „mladší“, kdy v pátek zahrají zejména Die Antwoord, Tommy Cash a také hodně DJs. Sobota pak bude rockovější, kde na hlavní stage vystoupí právě Alanis Morissette, Rag'n'Bone Man a The Streets. Na vedlejší třeba Bára Poláková nebo Aneta Langerová.

Takto rozsegmentovaný festival ale nebýval. Kdy a proč se to změnilo?

Hodně s tím zamíchala pandemie. Ročník 2022 byl hodně jiný, když vystoupil Nick Cave, Beck a Underworld, což byli vlastně headlineři tří velkých festivalů, jak se kvůli covidu velké akce odkládaly. A v roce 2023 už jsme viděli náznaky proměny chování návštěvníků, které jsem zmiňoval. To není jen v případě Metronome Prague, ale potvrzují to i pořadatelé dalších festivalů. Lidé mají méně času, nechce se jim přespávat ve stanech, tak si prostě vyberou jeden konkrétní den a ten stráví na festivalu. A u těch mimopražských návštěvníků jsme hlavně zpestření, jeden z více důvodů, proč navštívit Prahu. Za nás to tak je v pohodě.

Takže návštěvníky máte z celého světa?

Řekl bych, že to je tak na třetiny. První jsou návštěvníci ze zahraničí, protože Metronome Prague skutečně rezonuje u mezinárodního publika. Druhá třetina, která některé roky dosahuje až poloviny, jsou Pražani, kteří se mohou rozhodnout na poslední chvíli. A pak se sem sjíždí i velký počet lidí z celé republiky.

Jaká je pozice Metronome Prague na celé festivalové mapě Evropy?

Hodně hraje roli, s kým jste poblíž termínově. Asi nikoho nešokuje, že přivést Alanis Morissette není levná záležitost, takže na otočku si ji Metronome určitě nemůže dovolit. My jsme poblíž Glastonbury, Southside a Hurricane. Když s někým jednáme, nevíme jistě, s jakými dalšími akcemi jednají kapely. Většinou drží určitou teritoriální exkluzivitu, že naše headlinery byste během léta neměli potkat jinde v Česku, ale třeba ani ve Vídni či Drážďanech. Ale opravdu neznáme dopředu, kde se naši interpreti objeví na jiných zásadních akcích.

Je těžké hledat financování?

Máme štěstí, že od začátku se na festivalu podílí Libor Winkler, který myšlenku dělat Prahu a Česko lepší a kulturnější skutečně myslí vážně, a Petr Chmela, což je jeden z nejlepších obchodníků a marketérů v České republice, zakladatel klubu Doupě nebo známé firmy Tescoma, který nám pomáhá posouvat Metronome Prague ještě dál, než jsme si uměli představit. A celý tým je velmi kreativní a zacílený právě na to, usadit Metronome na pevné základy, které už se nikdy nezboří. Co se budgetu týče, máme štěstí, že komunita kolem festivalu roste, nabaluje se, protože víme, že ceny vstupného nejsou nejlevnější. Ale je to kvalitní zábava, která zkrátka má svou cenu. A zhruba větší třetinu rozpočtu samozřejmě máme od partnerů, přičemž tam se nám stále daří naplňovat původní cíl dělat světovou akci s českými partnery.

A je těžké do Prahy na festival lákat hvězdy?

Musím říct, že se to mění k lepšímu, a to velmi rychle. A mimochodem do Česka letos přijede neuvěřitelná spousta velmi kvalitních interpretů. Vyšší desítky. Přivézt některé z nich v červnu na Metronome Prague není úplně nejsnazší, už kvůli té konkurenci, o které jsme mluvili. Velkou roli hraje značka, což jsme si za ta léta odpracovali. Sting byl nadšený, Chemical Brothers nás chválili, Nick Cave si pochvaloval publikum, Raye si dala fotku z Metronome Prague do svého obýváku. Tohle všechno má velkou váhu. Takže kdybyste mi před deseti lety řekl, s kým vším se dneska budu bavit, tak si budu ťukat na čelo. Ale musíte mít i ty peníze, protože příjemné publikum je jedna věc, ale ve finále se většina interpretů svých manažerů zeptají, jak jim poskládali turné a kolik jim vydělá.

Kolik tedy dáváte na hvězdy?

Zhruba polovina rozpočtu jde na program.

Vy se pohybujete mezi úspěšnými českými podnikateli, s některými spolupracujete. Jaký mají hudební vkus?

My spolupracujeme vlastně s lidmi s velmi podobným hudebním vkusem. A ti ostatní poslouchají leccos, nebo si klidně nechají od nás doporučit zajímavé interprety.

Ptám se i kvůli hudebnímu klubu Doupě, na jehož programu se podílíte a v němž se konají koncerty pro uzavřenou společnost, někdy i dost utajené koncerty. Proč právě takový koncept?

Utajení by byl skvělý koncept festivalu, nemyslíte? Když víte, na co jdete, už se předem těšíte, dopamin vám jede měsíce dopředu, samotný koncert už je vlastně menší jízda. V Doupěti si držíme jiný přístup. Navíc ty koncerty bývají v komorních kapacitách, takže ti, kdo si to členství drží, si užijí koncerty hodně zblízka a v komorní atmosféře. A to je zase o něčem jiném než festival. Odpadá určitý filtr daný produkcí velké show. Takže třeba když tu slyšíte kapelu Olympic zahrát desku Želva, najednou zažijete, jaký je to neuvěřitelný nářez.

Jak se můžete stát členy tajného klubu Doupě? Jak se David Gaydečka podílí na festivalu United Islands of Prague, který před více než dvaceti lety založil? A jakou muziku vlastně sám poslouchá? Celý rozhovor s Davidem Gaydečkou najdete v magazínu Newstream CLUB, který právě vyšel.

David Gaydečka

Jedna z klíčových osobností české hudební scény. Spolu s Martinem Voňkou stojí za úspěšnými festivaly United Islands of Prague a Metronome Prague, který do metropole přilákal hvězdy, jako The Chemical Brothers, Massive Attack nebo Nick Cave. Podílí se na fungování klubu Doupě, kde se konají neveřejné koncerty. Návštěvníky tvoří lidé, kteří si platí předplatné, nebo jejich hosté.

