Komu se nechce o Vánocích stát u plotny, má v Praze z čeho vybírat
Vánoce mimo domov už dávno nejsou nouzovým řešením. Pražské restaurace a hotely dnes nabízejí sváteční menu, která kombinují tradici, moderní gastronomii i klidnou atmosféru. Od slavnostních večeří přes fine dining až po uvolněné brunchové formáty – možností, jak si ušetřit čas i nervy, je víc než dost.
Tradiční Vánoce v noblesním balení
Mandarin Oriental Prague na Malé Straně patří k místům, kde se vánoční klasika podává v moderním pojetí. Restaurace Monastiq nabídne na Štědrý den pětichodové menu šéfkuchaře Michala Horvátha s foie gras, rybí polévkou s candátem a kaviárem, kaprem v panko krustě nebo srnčím roštěncem. Menu stojí 3 200 korun, dětská verze 1 400 korun, k dispozici je i vegetariánská varianta. Na Boží hod je navíc připravena prodloužená snídaně.
Slavnostní klasiku servíruje také Kampa Park. Štědrovečerní menu vyjde na 3 650 korun, s vinným párováním na 5 600 korun. Mušle svatého Jakuba s lanýžem, pečená treska nebo telecí svíčková cílí na klidnou večeři v elegantním prostředí u Vltavy.
Než se štědrovečerní stůl v českých zemích zaplnil kaprem a bramborovým salátem, patřili k Vánocům i šneci. Dnes je vnímáme jako francouzskou delikatesu nebo gastronomickou kuriozitu, ve skutečnosti ale šlo o běžnou součást vánočního jídelníčku – zejména v době, kdy se Štědrý den striktně dodržoval jako postní.
Velkolepé Vánoce
Milovníky fine diningu osloví Four Seasons Hotel Prague, kde restaurace CottoCrudo připravila štědrovečerní večeři v mezinárodním stylu. Italská kuchyně s precizním servisem míří na hosty, kteří letos tradiční kapří menu klidně vynechají a nevadí jim cenovka 4 600 korun.
Výraznou vánoční nabídku má také Fairmont Golden Prague. Restaurace Zlatá Praha nabídne na Štědrý den i Boží hod šestichodové degustační menu s výhledem na Prahu a jazzovým doprovodem, zatímco Kafka Brasserie sází na uvolněnější rautovou formu. Vánoce tu mají podobu společenské události, nikoli jen večeře.
Ryby, moře a Vánoce trochu jinak
Kdo nechává kapra raději plavat, může zamířit do Hliněná bašta. Vyhlášená rybí restaurace kombinuje vánoční klasiku s mořskými plody – od rybí polévky a smaženého kapra až po mušle svatého Jakuba či ikonického humra, kterého si hosté vybírají přímo z akvária. Část nabídky je možné objednat i domů na Štědrý večer.
Sváteční klid
Ne každý chce řešit slavnostní večeři právě 24. prosince. Vinný bar a restaurant Vinograf je ideální volbou pro klidné mezisváteční večery. Od poloviny prosince podává zimní degustační menu za 1 450 korun, doplněné jednou z nejzajímavějších vinných karet v Praze. Díky technologii Coravin lze ochutnávat i špičková vína po sklence.
Do stejné kategorie zapadá i W Prague, který na 25. a 26. prosince připravil Noël Brunch. Kombinuje bohatý bufet s à la carte nabídkou v prostředí Grand Café a Le Petit Beefbar. Brunch probíhá od poledne do čtyř odpoledne, stojí 2 900 korun na osobu a díky poloviční ceně pro děti cílí i na rodiny.
Vánoce bez kuchyně už nejsou výjimkou
Praha dnes nabízí vánoční gastronomii v širokém rozpětí – od menu kolem 1 400 korun až po luxusní degustační večeře za několik tisíc. Společným jmenovatelem je pohodlí, čas a klid. A právě to je pro řadu lidí ten největší sváteční luxus.
