Bydlení opět zdraží? Nová evropská směrnice vyžaduje masivní prostory pro kola, zaznívá kritika
Nová pravidla pro bytovou výstavbu přinášejí povinnost vybudovat ke každému bytu v novostavbách či při rozsáhlých rekonstrukcích dvě parkovací místa pro jízdní kola. Vyplývá to z transpozice evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EU) 2024/1275 do české vyhlášky č. 146/2024 Sb. Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) může tento požadavek výrazně prodražit pořízení nových bytů – a to bez ohledu na jejich velikost či skutečné potřeby obyvatel.
Developeři v posledních letech reagují na poptávku po dostupnějším bydlení a stavějí převážně malé byty či mikrobyty. Právě u těch ale povinné rozšíření ploch pro kola představuje podle ČKAIT neúměrnou zátěž. U velkých projektů se stovkami bytů může dodatečná plocha určená pro parkování kol vzrůst až o stovky metrů čtverečních. Náklady se tak mohou vyšplhat na desítky až stovky tisíc korun v ceně jednotlivých bytů.
Kupní cena se navýší
Modelový příklad tří bytových domů se 414 byty ukazuje nárůst plochy koláren z dnešních 216 metrů čtverečních na požadovaných 818 metrů čtverečních. To představuje zvýšení o 602 metrů čtverečních. Pro jeden byt s průměrnou cenou 170 tisíc korun za metr čtvereční by to znamenalo navýšení kupní ceny přibližně o 272 tisíc korun – bez ohledu na to, zda majitel vůbec vlastní kolo.
Podle předsedy ČKAIT Roberta Špalka jsou nová pravidla v rozporu s podporou dostupného bydlení. Zároveň poukazuje na to, že novela ruší dříve povinné prostory pro kočárky, zatímco výrazně posiluje požadavky na cyklistickou infrastrukturu. ČKAIT také upozorňuje, že pravidla nereflektují místní podmínky – zejména sezónnost cyklistiky, terén či skutečnost, že ve městech jsou hojně využívána sdílená kola.
Disproporci mezi požadavky na kola a automobily kritizuje i členka představenstva ČKAIT Renata Zdařilová. Zatímco parkovací místa pro auta se nově určují podle celkové podlahové plochy domu, místa pro kola podle počtu bytů. V praxi tak může vzniknout situace, kdy u tří malých bytů 1+kk bude nutné zajistit šest míst pro kola, ale jen jedno pro auto.
Vyhláška sice umožňuje, aby obce požadavky přizpůsobily v územních plánech, nicméně do té doby se stavebníci musí řídit přísnými pravidly. Podle ČKAIT tak hrozí další zdražování bytů a komplikace pro projekty, které mají zvyšovat dostupnost bydlení.
