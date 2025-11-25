Nový magazín právě vychází!

Bydlení opět zdraží? Nová evropská směrnice vyžaduje masivní prostory pro kola, zaznívá kritika

Bydlení opět zdraží? Nová evropská směrnice vyžaduje masivní prostory pro kola, zaznívá kritika

Nová pravidla pro bytovou výstavbu přinášejí povinnost vybudovat ke každému bytu v novostavbách či při rozsáhlých rekonstrukcích dvě parkovací místa pro jízdní kola. Vyplývá to z transpozice evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EU) 2024/1275 do české vyhlášky č. 146/2024 Sb. Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) může tento požadavek výrazně prodražit pořízení nových bytů – a to bez ohledu na jejich velikost či skutečné potřeby obyvatel.

Developeři v posledních letech reagují na poptávku po dostupnějším bydlení a stavějí převážně malé byty či mikrobyty. Právě u těch ale povinné rozšíření ploch pro kola představuje podle ČKAIT neúměrnou zátěž. U velkých projektů se stovkami bytů může dodatečná plocha určená pro parkování kol vzrůst až o stovky metrů čtverečních. Náklady se tak mohou vyšplhat na desítky až stovky tisíc korun v ceně jednotlivých bytů.

Kupní cena se navýší

Modelový příklad tří bytových domů se 414 byty ukazuje nárůst plochy koláren z dnešních 216 metrů čtverečních na požadovaných 818 metrů čtverečních. To představuje zvýšení o 602 metrů čtverečních. Pro jeden byt s průměrnou cenou 170 tisíc korun za metr čtvereční by to znamenalo navýšení kupní ceny přibližně o 272 tisíc korun – bez ohledu na to, zda majitel vůbec vlastní kolo.

Podle předsedy ČKAIT Roberta Špalka jsou nová pravidla v rozporu s podporou dostupného bydlení. Zároveň poukazuje na to, že novela ruší dříve povinné prostory pro kočárky, zatímco výrazně posiluje požadavky na cyklistickou infrastrukturu. ČKAIT také upozorňuje, že pravidla nereflektují místní podmínky – zejména sezónnost cyklistiky, terén či skutečnost, že ve městech jsou hojně využívána sdílená kola.

Disproporci mezi požadavky na kola a automobily kritizuje i členka představenstva ČKAIT Renata Zdařilová. Zatímco parkovací místa pro auta se nově určují podle celkové podlahové plochy domu, místa pro kola podle počtu bytů. V praxi tak může vzniknout situace, kdy u tří malých bytů 1+kk bude nutné zajistit šest míst pro kola, ale jen jedno pro auto.

Vyhláška sice umožňuje, aby obce požadavky přizpůsobily v územních plánech, nicméně do té doby se stavebníci musí řídit přísnými pravidly. Podle ČKAIT tak hrozí další zdražování bytů a komplikace pro projekty, které mají zvyšovat dostupnost bydlení.

