Biohacking: Johnson doporučuje deset dřepů každých 40 minut jako jeden z léků na delší život
Biologické stárnutí se má už v roce 2039 zastavit a technologický podnikatel Bryan Johnson na konferenci Business Insideru představil radikální cestu k nesmrtelnosti. Zakladatel platební platformy Braintree kombinuje experimenty s psilocybinem, sledování cévního zdraví i prosté fyzické cviky pro udržení metabolické aktivity. Johnson odmítl izolovaný životní styl a zdůraznil, že fyzický stav přímo určuje mentální výkon i kvalitu vztahů.
Bryan Johnson, technologický podnikatel známý především jako zakladatel platební platformy Braintree a projektů zaměřených na dlouhověkost, je v posledních letech spojován hlavně se svým experimentálním režimem sledování zdraví. Pozornost získal i díky dokumentu Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever, který zachycuje jeho přístup k biologickému věku a každodennímu fungování. Svoje strategie k dosažení dlouhověkosti veřejně sdílí a nabízí také ke koupi potraviny a doplňky k napodobení jeho životního stylu. Ty jsme podrobně recenzovali i v našem seriálu.
Střevní mikrobiom je klíčový regulační systém, který propojuje výživu, imunitu i metabolismus. Jeho rovnováha ovlivňuje energii, zánět i psychiku. Správným složením stravy a životním stylem lze podpořit prospěšné bakterie a tím cíleně zlepšit zdraví i celkovou kondici organismu.
Biohacking: Proč záleží na jediné bakterii víc než na dietě
Enjoy
Střevní mikrobiom je klíčový regulační systém, který propojuje výživu, imunitu i metabolismus. Jeho rovnováha ovlivňuje energii, zánět i psychiku. Správným složením stravy a životním stylem lze podpořit prospěšné bakterie a tím cíleně zlepšit zdraví i celkovou kondici organismu.
Na nedávné konferenci Business Insideru mluvil o dlouhověkosti způsobem, který kombinuje konkrétní časové odhady s popisem fyziologických procesů. On sám vypíchl rok 2039, kdy by podle něj mohl nastat stav, ve kterém „uplyne jeden rok a člověk nezestárne“. Tuto formulaci vysvětloval jako scénář, ve kterém se podaří zpomalit tempo biologického stárnutí natolik, že čas sice plyne, ale biologický věk se neposouvá očekávaným tempem. Zároveň dodal, že organismus stále podléhá entropii a že tak půjde o kombinaci zpomalování těchto procesů a budoucích zásahů, kdy budeme schopni implementovat strategie ke zvrácení již naakumulovaného stárnutí z dřívější doby.
Popisoval také vlastní experiment s psychedeliky, konkrétně s psilocybinem, který označil jako kvantifikovaný pokus o sledování této látky dopadu na organismus. Uvedl, že impuls přišel ze studie na zvířatech, která naznačovala možné prodloužení života. Jeho vlastní pokus podle něj sledoval více biologických parametrů současně. Zmiňoval změny v oblasti mozku, střevního mikrobiomu a metabolismu, včetně změn v regulaci krevní glukózy. Zdůrazňoval přitom, že jde o první pozorování a že z těchto výsledků nelze vyvozovat obecné závěry. U populárního mikrodozování psilocybinu uvedl, že není dostatečně prozkoumané a že jeho efekt může být odlišný.
Kosmetický průmysl prošel v posledních desetiletích výraznou transformací v přístupu k péči o pleť. Zatímco dříve dominovaly ingredience zaměřené na agresivní exfoliaci a povrchovou obnovu kůže, současný trend směřuje k podpoře buněčného zdraví a zachování integrity kožní bariéry. Moderní kosmetika se tedy zaměřuje na podporu přirozených regeneračních mechanismů, posílení mikrobiomové rovnováhy a optimalizaci buněčné funkce. Zásadní je také pochopení, že péče o pleť nestojí na jednotlivých produktech, ale na celkovém konzistentním přístupu, který respektuje fyziologické potřeby kůže a minimalizuje nadbytečnou zátěž.
Biohacking: Nová éra péče o pleť. Kosmetika se zaměřuje na regeneraci buněk
Enjoy
Kosmetický průmysl prošel v posledních desetiletích výraznou transformací v přístupu k péči o pleť. Zatímco dříve dominovaly ingredience zaměřené na agresivní exfoliaci a povrchovou obnovu kůže, současný trend směřuje k podpoře buněčného zdraví a zachování integrity kožní bariéry. Moderní kosmetika se tedy zaměřuje na podporu přirozených regeneračních mechanismů, posílení mikrobiomové rovnováhy a optimalizaci buněčné funkce. Zásadní je také pochopení, že péče o pleť nestojí na jednotlivých produktech, ale na celkovém konzistentním přístupu, který respektuje fyziologické potřeby kůže a minimalizuje nadbytečnou zátěž.
Mluvil také o sexualitě a o tom, jak lidé získávají informace o vlastním těle. Popsal fyziologické reakce na dotyk a uváděl, že rychlost dotyku ovlivňuje, jak jej nervový systém zpracovává. Rychlý dotyk označil za běžnou stimulaci, zatímco pomalý dotyk podle něj aktivuje jiné nervové dráhy spojené s vnímáním intimity.
Reagoval i na přístup, kdy lidé v technologickém prostředí omezují vztahy a osobní život ve prospěch práce, zvaný „monk mode“. Tento přístup odmítal a uvedl, že oddělování zdraví, vztahů a výkonu nedává smysl. Zdůraznil, že fyzický stav, mentální stav a výkon jsou propojené a že zanedbání jedné oblasti se promítá do ostatních.
Zmiňoval také fyziologické ukazatele, které nejsou běžně sledované. Noční erekce popsal jako indikátor cévního zdraví a krevního oběhu a uvedl, že jejich absence může souviset se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních problémů. Vysvětloval to tím, že jde o proces závislý na kvalitě cévního systému. Dodal, že podobné fyziologické mechanismy existují u obou pohlaví.
Pár tipů do běžného dne
Jako praktický tip uvedl jednoduchou strategii k zařazení do běžného dne, konkrétně deset dřepů každých přibližně čtyřicet minut. Uvedl, že tím dochází k aktivaci svalů a ke zlepšení práce organismu s krevní glukózou. Tento typ pravidelného pohybu popsal jako způsob, jak narušit dlouhé sezení a udržovat metabolickou aktivitu a jeho benefity srovnal s denní půlhodinovou procházkou.
Dalším příkladem byl test rovnováhy na jedné noze se zavřenýma očima. Popsal ho jako jednoduchý orientační ukazatel biologického stárnutí. Vysvětloval, že schopnost udržet stabilitu souvisí s funkcí nervového systému a koordinací, které se s věkem zhoršují. Uváděl orientační rozmezí, podle kterého 0–7 sekund odpovídá zhruba věku 60–80 let, 7–15 sekund věku 40–60 let a 15–30 sekund věku 20–40 let.
V závěru reagoval na otázky týkající se budoucnosti a schopnosti předpovídat vývoj. Uvedl, že lidé historicky nebyli dobří v předpovídání budoucnosti a že v současném prostředí rychlých technologických změn je to ještě obtížnější. Řekl, že schopnost vytvářet přesné predikce je velmi omezená a jako posledního relevantního futurologa označil Raye Kurzweila.
