Biohacking: Johnson doporučuje deset dřepů každých 40 minut jako jeden z léků na delší život

Jaké prášky prodává „nesmrtelný" miliardář Bryan Johnson
Blueprint, užito se svolením
Alžběta Shejbalová

Biologické stárnutí se má už v roce 2039 zastavit a technologický podnikatel Bryan Johnson na konferenci Business Insideru představil radikální cestu k nesmrtelnosti. Zakladatel platební platformy Braintree kombinuje experimenty s psilocybinem, sledování cévního zdraví i prosté fyzické cviky pro udržení metabolické aktivity. Johnson odmítl izolovaný životní styl a zdůraznil, že fyzický stav přímo určuje mentální výkon i kvalitu vztahů.

Bryan Johnson, technologický podnikatel známý především jako zakladatel platební platformy Braintree a projektů zaměřených na dlouhověkost, je v posledních letech spojován hlavně se svým experimentálním režimem sledování zdraví. Pozornost získal i díky dokumentu Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever, který zachycuje jeho přístup k biologickému věku a každodennímu fungování. Svoje strategie k dosažení dlouhověkosti veřejně sdílí a nabízí také ke koupi potraviny a doplňky k napodobení jeho životního stylu. Ty jsme podrobně recenzovali i v našem seriálu

Na nedávné konferenci Business Insideru mluvil o dlouhověkosti způsobem, který kombinuje konkrétní časové odhady s popisem fyziologických procesů. On sám vypíchl rok 2039, kdy by podle něj mohl nastat stav, ve kterém „uplyne jeden rok a člověk nezestárne“. Tuto formulaci vysvětloval jako scénář, ve kterém se podaří zpomalit tempo biologického stárnutí natolik, že čas sice plyne, ale biologický věk se neposouvá očekávaným  tempem. Zároveň dodal, že organismus stále podléhá entropii a že tak půjde o kombinaci zpomalování těchto procesů a budoucích zásahů, kdy budeme schopni implementovat strategie ke zvrácení již naakumulovaného stárnutí z dřívější doby. 

Popisoval také vlastní experiment s psychedeliky, konkrétně s psilocybinem, který označil jako kvantifikovaný pokus o sledování této látky dopadu na organismus. Uvedl, že impuls přišel ze studie na zvířatech, která naznačovala možné prodloužení života. Jeho vlastní pokus podle něj sledoval více biologických parametrů současně. Zmiňoval změny v oblasti mozku, střevního mikrobiomu a metabolismu, včetně změn v regulaci krevní glukózy. Zdůrazňoval přitom, že jde o první pozorování a že z těchto výsledků nelze vyvozovat obecné závěry. U populárního mikrodozování psilocybinu uvedl, že není dostatečně prozkoumané a že jeho efekt může být odlišný. 

Mluvil také o sexualitě a o tom, jak lidé získávají informace o vlastním těle. Popsal fyziologické reakce na dotyk a uváděl, že rychlost dotyku ovlivňuje, jak jej nervový systém zpracovává. Rychlý dotyk označil za běžnou stimulaci, zatímco pomalý dotyk podle něj aktivuje jiné nervové dráhy spojené s vnímáním intimity.

Reagoval i na přístup, kdy lidé v technologickém prostředí omezují vztahy a osobní život ve prospěch práce, zvaný „monk mode“. Tento přístup odmítal a uvedl, že oddělování zdraví, vztahů a výkonu nedává smysl. Zdůraznil, že fyzický stav, mentální stav a výkon jsou propojené a že zanedbání jedné oblasti se promítá do ostatních.

Zmiňoval také fyziologické ukazatele, které nejsou běžně sledované. Noční erekce popsal jako indikátor cévního zdraví a krevního oběhu a uvedl, že jejich absence může souviset se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních problémů. Vysvětloval to tím, že jde o proces závislý na kvalitě cévního systému. Dodal, že podobné fyziologické mechanismy existují u obou pohlaví.

Pár tipů do běžného dne

Jako praktický tip uvedl jednoduchou strategii k zařazení do běžného dne, konkrétně deset dřepů každých přibližně čtyřicet minut. Uvedl, že tím dochází k aktivaci svalů a ke zlepšení práce organismu s krevní glukózou. Tento typ pravidelného pohybu popsal jako způsob, jak narušit dlouhé sezení a udržovat metabolickou aktivitu a jeho benefity srovnal s denní půlhodinovou procházkou.

Dalším příkladem byl test rovnováhy na jedné noze se zavřenýma očima. Popsal ho jako jednoduchý orientační ukazatel biologického stárnutí. Vysvětloval, že schopnost udržet stabilitu souvisí s funkcí nervového systému a koordinací, které se s věkem zhoršují. Uváděl orientační rozmezí, podle kterého 0–7 sekund odpovídá zhruba věku 60–80 let, 7–15 sekund věku 40–60 let a 15–30 sekund věku 20–40 let. 

V závěru reagoval na otázky týkající se budoucnosti a schopnosti předpovídat vývoj. Uvedl, že lidé historicky nebyli dobří v předpovídání budoucnosti a že v současném prostředí rychlých technologických změn je to ještě obtížnější. Řekl, že schopnost vytvářet přesné predikce je velmi omezená a jako posledního relevantního futurologa označil Raye Kurzweila. 

Největší chyba při přípravě steaku? Dělá ji skoro každý a maso kvůli ní ztrácí šťávu i chuť

Perfektní steak nezačíná drahým masem, ale rozpálenou pánví. Právě tady podle šéfkuchaře Oldřicha Matouška dělá většina lidí zásadní chybu, která z dobrého steaku udělá suchý průměr. Rozhodují ale i další detaily, které domácí kuchaři často podceňují.

Perfektně šťavnatý steak nevzniká náhodou. Není to ani otázka drahého masa nebo profesionální kuchyně, ale několika zásad, které oddělují skvělý výsledek od vysušeného kusu masa. Podle šéfkuchaře Oldřicha Matouška z pražské restaurace Bruxx stojí dobrý steak na třech principech: extrémně rozpálené pánvi, správném stupni propečení a odpočinku masa po tepelné úpravě.

„Nejčastější chybou je nedostatečně rozpálená pánev. Maso se nezatáhne, začne pouštět šťávu a výsledek ztrácí vše, co od dobrého steaku čekáte,“ říká Matoušek. Prudké zatažení podle něj vytváří krustu, která drží chuť i šťavnatost uvnitř.

Medium rare jako zlatý standard

V profesionálních kuchyních se nejčastěji pracuje s úpravou medium rare nebo medium. Vyšší propečení podle Matouška ubírá masu jeho přirozenou strukturu i šťavnatost. Důležitým detailem je i sůl. Steak se solí až těsně před servisem a finálně dochucuje vločkami mořské soli.

Neméně podstatná je fáze, kterou domácí kuchaři často podceňují: odpočinek. Po sejmutí z pánve by steak měl několik minut ležet, aby se šťáva rovnoměrně rozprostřela. Jinak skončí na talíři, ne v mase.

Flank pro začátečníky, striploin pro puristy

Pokud někdo se steaky začíná, Matoušek doporučuje Flank steak. Tenčí a vstřícný řez dobře odpouští chyby, umožňuje naučit se pracovat s propečením a po nakrájení přes vlákno nabízí mimořádně jemnou texturu.

Jeho osobním favoritem je ale Striploin, tedy nízký roštěnec. Díky tukovému krytí patří mezi nejšťavnatější a chuťově nejvýraznější partie. Na rozdíl od flanku se servíruje vcelku, aby vynikla struktura masa i práce s propečením.

Steak se vrací jako gastronomický postoj

Renesanci steakové kultury potvrzuje i rostoucí zájem restaurací pracovat nejen s prémiovým hovězím, ale i s rybími steaky nebo sofistikovanými omáčkami postavenými na francouzské technice.

V aktuálním speciálním menu Bruxxu se vedle argentinského striploinu nebo amerického US Prime objevují také top blade, tomahawk z přeštického vepře i steaky z tuňáka, mečouna či lososa Label Rouge. Trend je zřejmý: steak dnes není jen kus masa, ale komplexní gastronomický zážitek, jehož součástí jsou omáčky, přílohy i párování. Podle Matouška právě omáčky často rozhodují o finální hloubce chuti.

Klempíř připustil změny výše částek, se kterými počítá jeho nový zákon o ČT a ČRo

Očekávané úpravy v návrhu zákona o médiích veřejné služby by se podle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) mohly týkat i částek, s kterými počítá pro rozpočty České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Klempíř to uvedl v Nedělní debatě ČT. Návrh zahrnující zrušení televizních a rozhlasových poplatků, který kritizuje opozice či někteří odborníci, je podle něj napsaný dobře, byť po připomínkovém řízení očekává úpravy.

Klempířův návrh převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun, z toho miliardu ČT a 400 milionů rozhlasu. Poplatky přitom tvoří podstatnou část výnosů veřejnoprávních médií. Příjmy z poplatků jsou letos u ČT naplánované na 6,7 miliardy korun a u ČRo na téměř 2,5 miliardy.

Ministerstvo kultury podle Klempíře při určování částek 5,74 miliardy korun pro ČT a 2,07 miliardy korun pro ČRo vycházelo z výroční uzávěrky za rok 2024, protože novější údaje nebyly k dispozici. "Neříkám zase, že ta částka, která je v prvním znění zákona, že je pevná, že se nemůže měnit," uvedl.

Hodně věcí je ve hře

Neupřesnil však, zda se aktualizuje s novou uzávěrkou za rok 2025. "Ještě nevím, může se to stát. Záleží to na diskusi, kterou povedeme v koaliční vládě s mými kolegy, a my se dohodneme, jaká ta částka bude. Ale určitě bude taková, abyste mohli provádět servis médií veřejné služby, abyste neměli omezení finanční, z kterého nás teďko společnost podezírá," řekl v ČT.

Kvůli obavám z ohrožení nezávislosti a omezení financí pro obě média vyhlásily odbory ČT i ČRo tento týden stávkovou pohotovost, ke které se připojila i iniciativa Veřejnoprávně. Ta v únoru vydala prohlášení, ve kterém vyslovuje obavy ze snah o ovládnutí médií veřejné služby. Pod prohlášení se podepsalo více než 3100 ze 4400 pracovníků televize a rozhlasu.

Zákon podle Klempíře vznikl mimo jiné kvůli loňskému průzkumu agentury Kantar, podle kterého si zrušení poplatků a jejich nahrazení přímými platbami přeje 60 procent dotázaných. Nynější pravidla jsou podle něj také nespravedlivá v tom, že poplatky platí lidi, kteří nemají televizi. Chybou dnešních předpisů také je, že jsou starší a táhnou za sebou dědictví z doby, kdy média ještě před digitalizací fungovala jinak, míní. Nový zákon má podle ministra i pomoci rozkrýt, za co ČT utrácí. "Chceme vědět, jak hospodaříte," řekl.

Zákon pokládá Klempíř za přehledný a jednoduchý. Není podle něj chybou, že na rozdíl od současného například výslovně nezakotvuje Televizní studio Brno a studio Ostrava. "Je napsán tak, aby vám nesvazoval ruce, vy si určíte, jestli budete mít regionální studia a kolik," řekl. Takové věci by podle Klempíře měl určovat management veřejnoprávních médií, nikoliv politici.

