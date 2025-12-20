Hranice se posouvají. Blue Origin vezme do vesmíru prvního člověka na vozíku
Vesmír už dávno není jen doménou profesionálních astronautů. Společnost Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose se chystá v sobotu vyslat další posádku na krátký suborbitální let – a tentokrát půjde o misi, která se zapíše do historie. Na palubě totiž bude vůbec první člověk na invalidním vozíku, který se dostane na hranici vesmíru.
Raketa New Shepard odstartuje ze západního Texasu v rámci startovního okna, které se otevírá v 9 hodin ráno newyorského času. Celý let potrvá zhruba jedenáct minut, během nichž si šestice cestujících vyzkouší stav beztíže a pohled na Zemi z perspektivy, která byla ještě donedávna vyhrazena jen několika vyvoleným.
Pasažér ze SpaceX
Mezi pasažéry je i Michaela Benthausová, letecká inženýrka Evropské kosmické agentury. Po vážné nehodě na horském kole v roce 2018 se ocitla na vozíku, to jí ale nezabránilo pokračovat v práci na špičkových kosmických projektech – a nyní ani v cestě ke hvězdám. Dalším členem posádky je Hans Koenigsmann, jeden z prvních inženýrů SpaceX, který se podílel na jejím vzestupu a po dvaceti letech ve firmě odešel do důchodu.
Muskova společnost SpaceX se přiblížila k možnému vstupu na burzu. Agentura Bloomberg uvádí, že firma připravuje interní prodej akcií, který oceňuje výrobce raket a satelitních systémů zhruba na 800 miliard dolarů. Jde o další krok směrem k potenciální primární veřejné nabídce akcií, která by se mohla uskutečnit v příštím roce.
Starship, AI i Měsíc. SpaceX láká investory na vesmírnou expanzi
Money
Muskova společnost SpaceX se přiblížila k možnému vstupu na burzu. Agentura Bloomberg uvádí, že firma připravuje interní prodej akcií, který oceňuje výrobce raket a satelitních systémů zhruba na 800 miliard dolarů. Jde o další krok směrem k potenciální primární veřejné nabídce akcií, která by se mohla uskutečnit v příštím roce.
Let měl původně proběhnout už v polovině prosince, Blue Origin jej ale odložila kvůli technické drobnosti zjištěné při předletových kontrolách. Nyní je vše připraveno.
Půjde už o šestnáctý pilotovaný let společnosti Blue Origin, která se specializuje na krátké „výletní“ mise na okraj vesmíru. Cena letenky zůstává tajemstvím, konkurenční Virgin Galactic si za podobný zážitek účtuje kolem 600 tisíc dolarů.
Blue Origin se přitom netají ambicí udělat z vesmíru místo dostupnější širší veřejnosti. V dubnu se na palubu New Shepardu vydala například popová hvězda Katy Perry, Bezosova snoubenka Lauren Sánchezová a moderátorka Gayle Kingová – jako první čistě ženská posádka, která se dostala do vesmíru po více než šesti dekádách.
Vedle turistických letů firma pracuje i na velkých projektech. Její mohutná raketa New Glenn má ambici konkurovat největším hráčům na trhu a vynášet satelity i sondy hluboko do vesmíru. Při nedávném letu se jí podařilo nejen úspěšně vyslat dvě mise NASA směřující k Marsu, ale také precizně přistát s opakovaně použitelným stupněm rakety na plošině v Atlantiku.
Sobota tak nebude jen dalším výletem za beztíží. Pro jednu z pasažérek – a možná i pro celý vesmírný průmysl – půjde o důkaz, že hranice už dnes nejsou tam, kde bývaly.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.