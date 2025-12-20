Nový magazín právě vychází!

Blue Origin vezme do vesmíru prvního člověka na vozíku

Hranice se posouvají. Blue Origin vezme do vesmíru prvního člověka na vozíku

Michaela Benthausová, letecká inženýrka Evropské kosmické agentury
ČTK
nst
nst

Vesmír už dávno není jen doménou profesionálních astronautů. Společnost Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose se chystá v sobotu vyslat další posádku na krátký suborbitální let – a tentokrát půjde o misi, která se zapíše do historie. Na palubě totiž bude vůbec první člověk na invalidním vozíku, který se dostane na hranici vesmíru.

Raketa New Shepard odstartuje ze západního Texasu v rámci startovního okna, které se otevírá v 9 hodin ráno newyorského času. Celý let potrvá zhruba jedenáct minut, během nichž si šestice cestujících vyzkouší stav beztíže a pohled na Zemi z perspektivy, která byla ještě donedávna vyhrazena jen několika vyvoleným.

Pasažér ze SpaceX

Mezi pasažéry je i Michaela Benthausová, letecká inženýrka Evropské kosmické agentury. Po vážné nehodě na horském kole v roce 2018 se ocitla na vozíku, to jí ale nezabránilo pokračovat v práci na špičkových kosmických projektech – a nyní ani v cestě ke hvězdám. Dalším členem posádky je Hans Koenigsmann, jeden z prvních inženýrů SpaceX, který se podílel na jejím vzestupu a po dvaceti letech ve firmě odešel do důchodu.

SpaceX

Starship, AI i Měsíc. SpaceX láká investory na vesmírnou expanzi

Money

Muskova společnost SpaceX se přiblížila k možnému vstupu na burzu. Agentura Bloomberg uvádí, že firma připravuje interní prodej akcií, který oceňuje výrobce raket a satelitních systémů zhruba na 800 miliard dolarů. Jde o další krok směrem k potenciální primární veřejné nabídce akcií, která by se mohla uskutečnit v příštím roce.

nst

Přečíst článek

Let měl původně proběhnout už v polovině prosince, Blue Origin jej ale odložila kvůli technické drobnosti zjištěné při předletových kontrolách. Nyní je vše připraveno.

Půjde už o šestnáctý pilotovaný let společnosti Blue Origin, která se specializuje na krátké „výletní“ mise na okraj vesmíru. Cena letenky zůstává tajemstvím, konkurenční Virgin Galactic si za podobný zážitek účtuje kolem 600 tisíc dolarů.

Blue Origin se přitom netají ambicí udělat z vesmíru místo dostupnější širší veřejnosti. V dubnu se na palubu New Shepardu vydala například popová hvězda Katy Perry, Bezosova snoubenka Lauren Sánchezová a moderátorka Gayle Kingová – jako první čistě ženská posádka, která se dostala do vesmíru po více než šesti dekádách.

Vedle turistických letů firma pracuje i na velkých projektech. Její mohutná raketa New Glenn má ambici konkurovat největším hráčům na trhu a vynášet satelity i sondy hluboko do vesmíru. Při nedávném letu se jí podařilo nejen úspěšně vyslat dvě mise NASA směřující k Marsu, ale také precizně přistát s opakovaně použitelným stupněm rakety na plošině v Atlantiku.

Sobota tak nebude jen dalším výletem za beztíží. Pro jednu z pasažérek – a možná i pro celý vesmírný průmysl – půjde o důkaz, že hranice už dnes nejsou tam, kde bývaly.

