newstream.cz Enjoy Bezos obrací pohled k Měsíci. Blue Origin pozastavuje vesmírnou turistiku

Bezos obrací pohled k Měsíci. Blue Origin pozastavuje vesmírnou turistiku

New Shepard
ČTK
nst
nst

Vesmírná společnost Blue Origin amerického miliardáře Jeffa Bezose na nejméně dva roky pozastavuje lety své rakety New Shepard, která dosud sloužila mimo jiné k vesmírné turistice. Firma oznámila, že se nyní chce plně soustředit na aktivity spojené s vysláním lidí na Měsíc.

„Toto rozhodnutí odráží závazek společnosti Blue Origin k dosažení národního cíle vrátit se na Měsíc a vytvořit stálou lunární základnu,“ uvedla společnost ve svém prohlášení.

Miliardář Jeff Bezos míří do vesmíru. Jeho sen trvá už deset let. Miliardář Jeff Bezos míří do vesmíru. Jeho sen trvá už deset let. Miliardář Jeff Bezos míří do vesmíru. Jeho sen trvá už deset let. 64 fotografií v galerii

Raketa New Shepard poprvé odstartovala s lidskou posádkou v roce 2021 po sérii zkušebních letů. Vynáší cestující do výšky zhruba 100 kilometrů, tedy na hranici mezi zemskou atmosférou a kosmickým prostorem, a nabízí místa i platícím zákazníkům. V minulých letech se na palubu dostali například herec William Shatner nebo zpěvačka Katy Perry.

Katy Perry po přistání rakety New Shepard ČTK

Návrat na Měsíc

Rozhodnutí Blue Origin přichází v době, kdy Spojené státy znovu deklarují ambici návratu lidí na Měsíc. Americký prezident Donald Trump minulý měsíc podepsal exekutivní příkaz o dominanci USA ve vesmíru, který mimo jiné požaduje návrat amerických astronautů na Měsíc do roku 2028. Dokument zároveň počítá s budováním trvalé lunární základny do roku 2030.

Tunel urychlovače LHC, v němž se urychlují subatomární částice téměř na rychlost světla, aby se pak mohly srazit.

Miliardáři přispívají na výzkum, který jim nepřinese žádné peníze

Názory

Jeden z největších vědeckých projektů v lidských dějinách získal od soukromých dárců rekordních 860 milionů eur. Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) oznámila, že tato částka směřuje na stavbu nového obřího urychlovače. Pozoruhodné je, že vynaložené peníze s největší pravděpodobností nepřinesou dárcům ani nepřímý ekonomický přínos. Jde o příspěvek na poznávání základů vesmíru, píše ve své analýze pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Spojené státy jsou dosud jedinou zemí, která uskutečnila pilotované lety na Měsíc. Naposledy stanul americký astronaut na povrchu přirozené družice Země v prosinci 1972.

Zakladatel Blue Origin Jeff Bezos, který stojí také za internetovým obchodem Amazon, patří k nejbohatším lidem světa. V aktuálním žebříčku agentury Bloomberg se nachází na čtvrtém místě s majetkem odhadovaným na 261 miliard dolarů, tedy zhruba 5,4 bilionu korun.

Dalibor Martínek: Kolik stojí jarňáky na českých horách? Ne prasátko, musíte rozbít prase

Kolik stojí jarňáky na českých horách? Ne prasátko, musíte rozbít prase
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Jsou tu dětské jarní prázdniny. Pro rodiče finanční horor. Podle aktuální zprávy státní agentury CzechTourism „stále platí, že ceny za dovolenou na zimních horách v ČR jsou nižší než v zahraničí.“ Není to úplně pravda. Kolik by stály jarní prázdniny na horách rodinu se dvěma dětmi?

Je tu několik možností. Za prvé, jet do severočeských hor, Krušných nebo do Krkonoš. Častá volba Pražanů. Tato varianta má jeden zásadní zádrhel. Němci mají také jarní prázdniny. Všude je tudíž plno, ubytování je z velké míry vyprodáno. Jak říkají hoteliéři, je třeba si ubytování zajistit včas, nejlépe rok dopředu.

Nicméně, ještě se i v těchto dnech dá najít ubytování na pár dní. Například apartmány Kuba ve Špindlerově Mlýně měly ještě na konci ledna volné ubytování v únoru pro čtyři osoby na tři noci. Noc za čtyři tisíce korun. Bez jídla. To je v relacích Špindlu slušná nabídka. Ceny za ubytování čtyř osob se v tomto městečku v zimě pohybují od této spodní hranice až do vesmíru. Kdo by měl vyšší nároky, byl ještě před chvílí volný termín v hotelu Harmony mezi 20. a 22. únorem, dvě noci pro čtyři za 42 tisíc korun.

Plánuj, nebo plať. Už i skipasy se kupují jako letenky. Výhodně jen s předstihem

Money

České hory zavádějí dynamické ceny skipasů. Kdo plánuje dopředu, ušetří stovky, kdo kupuje na místě, zaplatí i o 70 procent víc.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Drahé jídlo

Ubytování je jednou ze tří hlavních položek. Potom strava a skipasy. Kdo by vyrazil na hory jen na jeden den, výrazně ušetří. Nemusí si kupovat nebo vařit snídani a večeři. I tak zůstane oběd výraznou položkou. V restauraci Na Pláni, nahoře nad hlavní špindlerovskou sjezdovkou, lze pořídit řízek s hranolky za 370 korun. Sladký borůvkový knedlík za 330 korun. To je čtrnáct eur. Na Medvědíně ho nabízejí za stejnou cenu.

Pro srovnání, ve výšce 1800 metrů nad mořem s úchvatným výhledem na Alpy dostanete ve Schladminger Hütte tradičně kvalitní sladký rakouský knedlík s vanilkovou omáčkou za 8,80 euro. Ale zpět do Česka.

Za pivo v restauraci Na Pláni zaplatíte 89 korun. Obecně se ceny za hlavní chod pohybují nad třemi sty korun, polévky sto, sto deset. Rodina se dvěma dětmi musí počítat s jednodenní útratou za jídlo, oběd a večeře, kolem čtyř tisíc korun.

Kolik stojí jarňáky na českých horách? ČTK

Třetí klíčovou položkou lyžařských výletů jsou permanentky. Ve Špindlu pořídíte třídenní permici, pokud najdete ubytování, na pokladně za 5800 korun na dospělou osobu. Děti platí čtyři tisíce. Za tři dny lyžování to je pro rodinu dvacet tisíc korun, za třicet kilometrů nepropojených sjezdovek. Ve vedlejší Peci pod Sněžkou pořídíte jednodenní skipas pro rodinu za pět tisíc korun, k dispozici je sedmnáct kilometrů sjezdovek.

Ve zmíněném Schladmingu stojí na pokladně permanentka na tři dny pro dospělého 230 euro, v přepočtu asi 5680 korun. Můžete jezdit na 121 kilometrech propojených areálů.

Kdo by chtěl z Prahy vyrazit dál od předraženého severu, nabízí se třeba Monínec. Podle nabídky booking.com se ještě před chvílí dalo sehnat v Nové Javorce dvojpokojové ubytování za třináct tisíc korun na dvě noci. Šest a půl na noc. Ale, který Pražák by chtěl spát v Monínci, hodinu a půl autem od bytu. Přijet, zalyžovat si, dát si oběd a večer zmizet. To je plán. Kolik by tato legrace stále čtyřčlennou rodinu? Permice pro dva dospělé a dvě děti vychází na tři tisíce korun. Ne za sto kilometrů sjezdovek, ani za třicet. Za tři sjezdovky, nejdelší měří 1200 metrů.

Trendy lyžařské sezóny: Češi míří na hory s jasným rozpočtem. Stále častěji ale bez auta

Na hory bez stresu: Češi míří na hory čím dál častěji vlakem

Enjoy

Zimní dovolená na horách zůstává v Česku oblíbená, i když ji letos plánuje jen třetina populace. Novým trendem však není ani tak cíl, jako způsob dopravy. Stále více lidí zvažuje cestu vlakem. A nepreferují pouze ekologii, ale také pohodlí, cenu a klidnou cestu do horských oblastí v Česku i zahraničí.

Michal Nosek

Přečíst článek

Restaurace hotelu Monínec nabízí polévku za stovku, ceny hlavních jídel od tří do čtyř set korun. Rodinný oběd i s pitím, stejně jako na severu, dva tisíce korun. Jeden den na Monínci za pět plus tisíc korun.

Na Šumavě si mírně polepšíte. Na Špičáku třídenní rodinný skipas za necelých osm tisíc korun, borůvkové knedlíky 220 korun, polévka za osmdesát. Ubytovacích kapacit je méně, je třeba hledat, ale dá se najít ubytování pro rodinu i kolem tří tisíc za noc.  

V prestižních českých resortech vyjde jeden den lyžování pro rodinu se dvěma dětmi v případě ubytování na víc než deset tisíc, spíš patnáct. Jednodenní návštěva vyjde na pět tisíc korun.

Samozřejmě, je možné jet i do levnějších českých center. Takových je mnoho. Jedna krátká sjezdovka, služby z let minulých, bez ubytování. Domácí pohoda. Jsou atraktivní hlavně pro místní. Patrně tyto resorty v místech s nadmořskou výškou pod osm set metrů, kde se modlí za studenou zimu, vedly CzechTourism k tvrzení, že české hory jsou levnější než zahraniční. V tomto případě ovšem nejde o hory.

Podmínky pro lyžování v ČR jsou ideální, hlásí skiareály

Jarní prázdniny se blíží. Česká horská střediska těží z investic a domácí poptávky

Enjoy

nos

Přečíst článek

Zatímco u nás se papíruje, ve Španělsku skládají dům jako LEGO

Casa al Pradet
Montse Capdevila, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Casa Al Pradet vznikla z prefabrikovaných modulů, místních materiálů a přesného načasování podle zemědělských cyklů. Je to dům, který se neskládal jen na stavbě, ale už v hlavách svých autorů.

Když architektka Clara Crous a její partner Carles získali poslední volnou parcelu v jedné z ulic katalánského Vilamacolum, nešlo jen o koupi pozemku. Trojúhelníkový kus země v sobě nesl i osobní rovinu. Carles pochází z místní farmářské rodiny a zemědělství je nedílnou součástí jeho kořenů.

Právě propojení místa, rodinného zázemí a profesních dovedností stálo u zrodu domu, který od prvního náčrtu vznikal s jasnou vizí svépomocné výstavby. Carles se profesně věnuje digitální výrobě ze dřeva a plastu a díky rodinnému zázemí měl přístup k těžké technice i velkoformátovým strojům.

28 fotografií v galerii

Stavba v rytmu zemědělství

Výstavba začala symbolicky po sklizni kukuřice. V období, kdy byli místní pracovníci dostupní a mohli se do projektu aktivně zapojit. To, co by jinde bylo pouhou logistickou náhodou, se zde proměnilo v princip: architektura reagující na zemědělský cyklus krajiny, v níž vzniká.

Základ domu tvoří lehký dřevěný skelet, prefabrikovaný v dílně s cílem minimalizovat čas i fyzickou náročnost na staveništi. Z této konstrukce se dům rozvíjí do série modulů různých tvarů a výšek. Tvarově odkazuje na tradiční katalánské statky (masias), které se v průběhu generací organicky rozrůstaly podle potřeb rodiny.

Sídlo společnosti Koma Rent

Modulární architektura táhne. I tento obor ale bojuje s nedostatkem materiálu

Enjoy

Rychlost výstavby i variabilita jsou hlavní pozitiva takzvané modulární architektury. Budova navržená z modulů nově stojí i v Praze na Kutnohorské ulici.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Odpověď na klima i geometrii místa

Dům je vyzdvižen 1,2 metru nad terén, protože se nachází v nejnižší části obce, kam přirozeně stéká dešťová voda směrem k řece. Zvýšená poloha zároveň chrání stavbu před silným severním větrem.

„Rozčleněné objemy reagují nejen na trojúhelníkovou parcelu, ale i na fragmentovanou strukturu venkovské zástavby. Díky tomu dům působí přirozeně a nenásilně zapadá do okolní krajiny,“ vysvětlují architekti.

Dům je postaven z místních a přírodních materiálů – korku, vápenné malty a adobe. Hydraulické dlaždice i ručně vyráběná keramika se objevují na podlahách, soklech, fasádách i v detailech. Interiér je definován dřevem, a to nejen jako konstrukčním prvkem, ale i jako materiálem nábytku.

Tradiční řemeslo zde doplňují moderní technologie. Okenice jsou motoricky ovládané a napojené na chytrý systém, který automaticky reaguje na slunce a vítr. Okolí domu je vysypáno keramickým štěrkem, jenž podporuje přirozené vsakování vody a uzavírá promyšlený systém hospodaření s deštěm.

Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž RaumScape, která hledala novou podobu piazzetty před hotelem Fairmont Golden Prague, zná svého vítěze. Porota vybrala návrh studia ADEPT z Dánska.

150 milionů za veřejný prostor. Dánové přetvoří konec Pařížské ulice

Reality

Jedno z nejcennějších míst v centru Prahy čeká proměna. Mezinárodní soutěž RaumScape s rekordní účastí 197 ateliérů vyhrálo dánské studio ADEPT, které navrhne nové náměstí před hotelem Fairmont Golden Prague. Projekt za 150 milionů korun zaplatí soukromý investor.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

I panelák může být krásný. Tento byt nad Prahou mění pohled na typovou architekturu

Reality

Výhled na pražské nebe, surový beton a klid ukrytý uprostřed ruchu města. Tento panelový byt dokazuje, že dobrý design dokáže změnit nejen prostor, ale i zažité předsudky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Terasový dvojdům Krč

Na místě starého domu dnes stojí luxusní bytovka. Krčský svah změnil tvář

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
