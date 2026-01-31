Bezos obrací pohled k Měsíci. Blue Origin pozastavuje vesmírnou turistiku
Vesmírná společnost Blue Origin amerického miliardáře Jeffa Bezose na nejméně dva roky pozastavuje lety své rakety New Shepard, která dosud sloužila mimo jiné k vesmírné turistice. Firma oznámila, že se nyní chce plně soustředit na aktivity spojené s vysláním lidí na Měsíc.
„Toto rozhodnutí odráží závazek společnosti Blue Origin k dosažení národního cíle vrátit se na Měsíc a vytvořit stálou lunární základnu,“ uvedla společnost ve svém prohlášení.
Raketa New Shepard poprvé odstartovala s lidskou posádkou v roce 2021 po sérii zkušebních letů. Vynáší cestující do výšky zhruba 100 kilometrů, tedy na hranici mezi zemskou atmosférou a kosmickým prostorem, a nabízí místa i platícím zákazníkům. V minulých letech se na palubu dostali například herec William Shatner nebo zpěvačka Katy Perry.
Návrat na Měsíc
Rozhodnutí Blue Origin přichází v době, kdy Spojené státy znovu deklarují ambici návratu lidí na Měsíc. Americký prezident Donald Trump minulý měsíc podepsal exekutivní příkaz o dominanci USA ve vesmíru, který mimo jiné požaduje návrat amerických astronautů na Měsíc do roku 2028. Dokument zároveň počítá s budováním trvalé lunární základny do roku 2030.
Spojené státy jsou dosud jedinou zemí, která uskutečnila pilotované lety na Měsíc. Naposledy stanul americký astronaut na povrchu přirozené družice Země v prosinci 1972.
Zakladatel Blue Origin Jeff Bezos, který stojí také za internetovým obchodem Amazon, patří k nejbohatším lidem světa. V aktuálním žebříčku agentury Bloomberg se nachází na čtvrtém místě s majetkem odhadovaným na 261 miliard dolarů, tedy zhruba 5,4 bilionu korun.
