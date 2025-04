Hvězdné války. Bezos vyslal do vesmíru družice, chce konkurovat Muskovu Starlinku

Společnost Amazon miliardáře Jeffa Bezose vypustila na oběžnou dráhu první várku družic svého projektu Kuiper, který má z vesmíru poskytovat vysokorychlostní internetové připojení po celém světě a snažit se konkurovat nyní dominantnímu Starlinku nejbohatšího muže planety Elona Muska. Informovaly o tom tiskové agentury s odkazem na živý přenos.

Raketa Atlas V od United Launch Alliance (ULA), společného podniku firem Boeing a Lockheed Martin, vynesla na oběžnou dráhu 27 satelitů Kuiper od Amazonu, pojmenovaných podle pásu naší sluneční soustavy, který se prostírá za Neptunem. Po vypuštění na oběžnou dráhu družice dosáhnou výšky téměř 630 kilometrů nad zemským povrchem, píše agentura AP.

Speciální nátěr

Už v roce 2023 byly vypuštěny dva zkušební satelity, které na orbit vynesla rovněž raketa Atlas V. Zástupci projektu podle AP uvedli, že jejich poslední verze doznala významných zlepšení. Nové družice jsou mimo jiné potaženy speciální vrstvou, která má rozptylovat odražené sluneční světlo ve snaze vyhovět astronomům. Ti si stěžují na čím dál početnější systémy družic na nízké oběžné dráze, které podle některých kazí pozorování vesmíru, zatímco podle jiných hrozí jejich srážky.

Amazon zakladatele Jeffa Bezose, jenž vede vlastní kosmickou společnost Blue Origin, chce na oběžnou dráhu umístit celkem přes 3200 těchto satelitů, které mají poskytovat rychlé a cenově dostupné internetové služby po celém světě. Společnost již pro svůj projekt Kuiper zakoupila desítky raketových startů od United Launch Alliance i Blue Origin.

Muskova SpaceX vypustila od roku 2019 už přes 8000 satelitů Starlink, z toho se na oběžné dráze ve výšce nejméně 550 kilometrů nad Zemí stále nachází více než 7000 družic, připomíná AP. V neděli večer oslavila SpaceX 250. start systému Starlink.

Britská konstelace družic OneWeb se pohybuje v řádu stovek kusů umístěných na ještě vyšší oběžné dráze.

