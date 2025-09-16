Češi objevují obytná auta. Poprvé v historii jich je víc než karavanů
Obytné vozy zažívají v Česku nebývalý boom. Podle aktuálních statistik je na českých silnicích přes 63 tisíc obytných vozidel a poprvé v historii převládají obytná auta nad přívěsnými karavany. Zájem podporují zkušenosti z covidových let, touha po nezávislém cestování i širší nabídka modelů.
Podle údajů Asociace kempování a karavaningu ČR (AKK ČR) bylo v létě 2025 registrováno téměř 64 tisíc obytných vozidel. Z toho 33,5 tisíce tvoří obytná auta a zbytek karavany. „Zlomový okamžik nastal letos. Po desítkách let, kdy měly karavany početní převahu, se na čele ocitla obytná auta. Je to jasný signál změny preferencí českých cestovatelů,“ říká předseda AKK ČR Jiří Krejča. Jen za první pololetí letošního roku přibylo 985 nových obytných aut a 364 nových karavanů. Pokud se trend udrží, bude rok 2025 patřit k nejsilnějším v historii českého karavaningu. Ukazuje to, že Češi stále častěji dávají přednost samostatným, plně vybaveným vozům, které jim umožňují cestovat pohodlně a nezávisle na ubytování i plánované trase.
Růst popularity potvrzují i čísla z cestovního ruchu. Podle Českého statistického úřadu Češi ve druhém čtvrtletí 2025 uskutečnili v hromadných ubytovacích zařízeních celkem osm milionů nocí, tedy o 5,3 procenta více než loni. Ještě výraznější růst je vidět u kempů, hlavního zázemí pro karavanisty. V roce 2024 se zde uskutečnilo 3,7 milionu přenocování, z toho přes 80 procent tvořili čeští hosté. V letošním druhém čtvrtletí do kempů přijelo meziročně o 6,8 procenta více hostů, kteří zůstali delší dobu.
„Za růstem popularity obytných vozů stojí hned několik faktorů – drahé rekreační nemovitosti, obliba domácí turistiky i větší důraz na flexibilitu,“ říká Marek Knieža, ředitel TipCars. „Češi ale hledají i větší zážitkovost: možnost kdykoli změnit plány, zastavit na zajímavém místě a užít si dovolenou vlastním tempem. Právě v tom je kouzlo obytných vozů,“ doplňuje.
Z karavanů k obytňákům
Zatímco přívěsné karavany měly v Česku dlouhou tradici a v 80. letech byly pro mnohé symbolem svobody, dnes postupně ztrácejí na popularitě. Důvodem je především pohodlí a flexibilita obytných aut, která jsou soběstačná a cestovatelé nejsou odkázáni na tažné vozidlo. Obytný automobil umožňuje spontánní cestování. Lidé oceňují, že mohou vyrazit kdykoliv a kamkoliv, aniž by museli řešit složité připojování přívěsu. „Segmentace trhu jasně ukazuje, že Češi vnímají obytné vozy jako dlouhodobou alternativu k rekreačním nemovitostem. Zatímco rodiny hledají prostor, mladší páry kompaktnost a nároční zákazníci komfort, společným jmenovatelem je důraz na mobilitu a svobodu,“ uvádí Knieža.
Data TipCars ukazují, že trh s obytnými vozy se čím dál víc segmentuje a každý typ zákazníka hledá něco jiného. Alkovny, typické výrazným převisem nad kabinou řidiče, nabízejí více lůžek a díky praktickému uspořádání jsou ideální pro rodiny. V posledním roce jejich mediánová cena vzrostla o 150 tisíc korun a průměrné stáří kleslo o tři roky, což potvrzuje silnou poptávku.
Částečně integrované vozy kombinují kompaktnější rozměry s vyšším komfortem a udržují si nejvyšší cenovou hladinu – medián vozu dosahuje téměř 2,9 milionu korun – a zároveň omládly z šesti na pět let. Na opačném konci stojí mobilní domy, obytné jednotky, které se obvykle přepravují nákladním vozidlem a na místě usazují za pomoci jeřábu. Jejich mediánová cena klesla o 160 tisíc korun a věk se zvýšil o sedm let.
Pandemie jako katalyzátor změn
Výrazným stimulem byl covid-19, kdy se cestování do zahraničí zastavilo a lidé hledali alternativy k hotelům. Pandemie ukázala, že cestovat se dá i jinak. Bezpečně, pohodlně a nezávisle. Obytná auta tento trend naplnila. Podle odborníků ale nejde o krátkodobý výkyv. Data ukazují, že od roku 2012 se počet obytných aut v Česku téměř ztrojnásobil, zatímco u karavanů docházelo k poklesu nebo stagnaci. Zájem o obytná auta však naráží i na své limity. Pořízení nového vozu se často pohybuje v řádu milionů korun a levnější nejsou ani dovážené ojetiny. K tomu se přidávají náklady na provoz a omezené možnosti parkování. Cestování obytným autem tak není vždy levnější než hotel.
Experti ale očekávají, že počet obytných aut bude dál růst. Přibývá menších, úspornějších modelů, které se hodí i pro krátké výlety. S rostoucí poptávkou se rozšiřuje i infrastruktura – nové odpočívny, servisní místa a modernizované kempy. Česko se tak pomalu přibližuje západní Evropě, kde je karavaning dlouhodobě populární. Pokud bude tempo růstu pokračovat, během pár let se dostaneme na úroveň, kterou mají dnes třeba Rakousko nebo Nizozemsko.
