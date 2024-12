Stát letos českým řidičům nadělil rekordních 111 kilometrů dálnic

Letos státní Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovozní rekordních 111 kilometrů nových dálničních úseků. Příští rok to bude asi 80 kilometrů, což by byl dosud druhý nejvyšší počet, uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. K začátku letošního roku činila délka dálniční sítě v Česku zhruba 1388 kilometrů.

„Je to poprvé v historii, kdy zprovozňujeme přes 100 kilometrů. A jsou to dlouhé souvislé tahy, které letos zprovozňujeme - dálnice D55, D3, D4,“ řekl Mátl. Stavební sezona se podle něj na přelomu roku téměř nepřeruší. Přestávka bude jen na Vánoce a hned začátkem ledna budou stavby pokračovat.

„Velmi významný bude pro českou dálniční síť také rok 2025, kdy bychom mohli zprovoznit skoro 80 kilometrů nových dálničních úseků a dokončíme dálnici D1,“ uvedl šéf ŘSD. „To bude možná druhé největší číslo v historii po letošním roce,“ doplnil.

Dokončení D1

V příštím roce je mimo jiné v plánu dokončení páteřní české dálnice D1. „Po letech všech možných útrap bychom měli na konci prosince uvést do provozu obchvat Přerova,“ sdělil Mátl. „Bude se zprovozňovat také několik úseků D35: Hořice – Sadová, Janov – Opatovec a také obchvat Vysokého Mýta. Průtah Vysokým Mýtem, který je dnes dopravně absolutně nepřijatelný, bude konečně pryč a pro obyvatele Vysokého Mýta to bude obrovská úleva,“ uvedl. Zřejmě se podle něj také zkrátí výstavba D6 u Hořoviček a Hořesedel, takže by se tyto dva úseky dlouhé asi 15 kilometrů mohly zprovoznit už na konci září.

Letos ŘSD otevřelo třeba šestikilometrový úsek D6 u Krupé na Rakovnicku. V nejbližších dnech se zřejmě otevřou D4 mezi Příbramí a Pískem, kde je 32 kilometrů dálnice nově postaveno a 16 kilometrů opraveno, obchvat Českých Budějovic na D3 a tři budované úseky D55 propojující Babice na Uherskohradišťsku s Bzencem na Hodonínsku o délce asi 21 kilometrů.

