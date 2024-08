Výstavba další části Pražského okruhu začne ještě letos, uvedl ministr Kupka

Stát chce letos začít s výstavbou další části Pražského okruhu od dálnice D1 do Běchovic.

Pro téměř třináctikilometrový úsek získalo Ředitelství silnic a dálnic nedávno stavební povolení a nyní hledá zhotovitele. Prezidenta Petra Pavla o tom informoval ministr dopravy Martin Kupka (ODS). S hlavou státu se bavil také o české cestě do vesmíru nebo o přípravě rozpočtu na příští rok.

Kupka uvedl, že prezidentovi přestavil také plány budoucího financování výstavby dopravní infrastruktury, zejména v oblasti PPP projektů, tedy takových, které vznikají formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru. A to jak pro železnici, tak pro silnice. V této souvislosti zmínil dálnici D35 mezi Pardubicemi a Olomoucí, která se má stát alternativou k dálnici D1.

Udržení investičního tempa

„Myslím si, že pan prezident si plně uvědomuje, že ČR potřebuje investice do dopravní infrastruktury a že musí vláda najít dobrou váhu mezi rychlostí konsolidace a mezi investicemi. Ty věci jdou totiž proti sobě. V okamžiku, kdyby zvítězil zájem rychleji konsolidovat, znamenalo by to také méně investovat. Máme zájem najít v tomto směru správnou cestu. Je nutné najít dostatek financí pro udržení investičního tempa,“ dodal Kupka.

Česko podle ministra potřebuje dokončit dálniční síť a zahájit výstavbu vysokorychlostních tratí. Proto také bude do budoucna ve větší míře využívat způsob financování PPP, stejně jako například úvěr od Evropské investiční banky.

Kupka od prezidenta zamířil na dálnici D6 mezi Prahou a Karlovými Vary, kde se u Krupé zúčastní zprovoznění 6,5 kilometru dlouhého úseku. Na D6 pokračují další tři stavby na úsecích u Hořoviček, Hořesedel a mezi Petrohradem a Lubencem.

