Šéfkuchař Ridi: Itálie není jen seznam receptů. To je kultura, rodina, paměť chutí

Když šéfkuchař Emanuele Ridi přišel do Česka, „italská kuchyně“ často znamenala špagety s kečupem. Dnes je podle něj úroveň gastronomie nesrovnatelně vyšší a Češi rozumí kvalitě i surovinám. Přesto varuje: rostoucí náklady a minimální prostor pro chyby dělají z podnikání v restauracích jednu z nejtěžších disciplín současnosti.

Vaše jméno je značka italské kuchyně. Je to pro vás závazek?

Co se týče Itálie, tak určitě. Protože Itálie není jen seznam receptů. To je kultura, rodina, pa­měť chutí. Některé věci prostě poznáte hned: jestli je to autentické, nebo jen inspirované.

Uměl byste se profesně opřít o jinou kuchyni?

Mám rád i jiné kuchyně a doma si rád něco vyzkouším. Ale moje DNA je Itálie. Jsem Ital a makarony zůstanou makarony. Když už něco vařím, chci vědět, jak to má být. Ne „při­bližně“. Ne „po česku“. Pokud nemám jistotu, nechci z toho dělat profesní věc.

Narážíte tím na české „italské“ restaurace?

Nechci to shazovat, spousta lidí to dělá po­ctivě. Ale často je problém v tom, že kuchyni nemůžete jen převzít z papíru. Musíte v ní žít. Čech si nepřenese zkušenost „od ba­bičky a dědy“ z italské kuchyně. Tu vůni, tu logiku surovin, tu jednoduchost, která má pravidla. A pak se stane, že recept někdo upraví: místo jedné věci dá jinou, protože „doma to tak jedli“. A najednou je z toho něco jiného.

A přesto tvrdíte, že dnes už se v Česku dá najíst skvěle italsky.

V Praze stoprocentně. Něco najdete i v Brně. Ale mimo velká města už je to slabší. Často to stojí na jednotlivcích. A taky na tom, jak moc si kuchař dovolí jít „na jistotu“ tedy dělat věci tak, jak se mají dělat.

Když jste přišel do Česka, Itálie na talíři byla rarita?

Byla. V devadesátých letech jste měli pár míst, kam jste mohli jít na něco, co se tvářilo jako italské. A ano, někdy to byly špagety s ke­čupem. Ale zároveň musím říct, že česká gas­tronomie udělala obrovský skok. Dnes jsou Češi úplně jinde. Mají přehled o surovinách, o víně, o tom, co je kvalita. To je velký posun.

Co byl tehdy největší problém? Suroviny?

Jednoznačně. Všechno se muselo dovážet. A dodavatelský řetězec tehdy nebyl takový jako dnes. Když jste řekli, že chcete třeba sýr z Lombardie, lidé ani nevěděli, o čem mluvíte. Dnes je situace úplně jiná. Díky logistice sem během jednoho dvou dnů dorazí skoro všech­no.

Takže dnes už je to snadné?

Dostupnost je dnes mnohem lepší. Problém je cena. Všechno se zdražuje. A když máte importéry, každý si musí něco připočítat. Pak přijde turista z dovolené a říká: „V Itálii jsem platil 40 eur, u vás to stojí 60.“ Jenže v tom je nájem, energie, personál, daně… To není chamtivost, to je realita kalkulace.

Často se mluví o tom, že gastronomie je dnes těžší než kdy dřív. Souhlasíte?

Ano. Dřív byl prostor pro chyby větší. Dnes je to mnohem tvrdší. Ten kompas podnikání byl dřív otevřený. Když jste udělali chybu, pořád jste to mohli dohnat. Dnes uděláte jednu chy­bu a jste na nule nebo v minusu.

Jak se změnila česká gastronomie za posledních třicet let? Proč podle Emanuela Ridiho nestačí „opsat" italskou kuchyni z receptu? A proč je dnes podnikání v restauracích tvrdší než kdy dřív?

Emanuele Ridi

Italský šéfkuchař a podnikatel, který od 90. let působí v Česku a patří k průkopníkům autentické italské kuchyně. Podílel se na rozvoji italské gastronomie v Praze a širší veřejnosti se proslavil i díky televiznímu pořadu S Italem v kuchyni. Dnes se věnuje gastronomickému poradenství, tvorbě konceptů restaurací a spolupráci s hotelovými skupinami.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Akcie LVMH prožívají nejhorší začátek roku v historii. Chudne i zakladatel Arnault

Akcie LVMH prožívají nejhorší začátek roku v historii. Chudne i zakladatel Arnault
iStock
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Akcie francouzského luxusního gigantu LVMH vstoupily do roku 2026 tragicky. Od ledna do konce března odepsaly 28 procent, což podle Bloombergu představuje nejhorší výsledek za první kvartál v dějinách firmy. Za propadem stojí nešťastná kombinace problémů s prodeji v Asii, ale také sentiment spojený s geopolitickou situací.

Dlouhodobý miláček akcionářů, luxusní konglomerát LVMH, má další problém. Poté, co se mu zatím stále nepodařilo zvrátit propady prodejů zejména kvůli situaci v Asii, se to výrazně podepsalo na hodnotě akcií společnosti. Za první čtvrtletí letošního roku odepsaly 28 procent, což je nejhorší výsledek všech dob. A to dokonce ve srovnání s pandemií covidu-19 i propady trhů v letech 2008-2009 či po splasknutí dotcom bubliny, připomíná agentura Bloomberg.

Za propadem stojí kombinace makroekonomických i geopolitických faktorů. Luxusní segment je dlouhodobě silně navázán na globální mobilitu a turistiku, zejména na výdaje movitých zákazníků z USA, Číny a Blízkého východu. Právě napětí v tomto regionu a s ním spojená nejistota ohledně cen energií, inflace a celkového ekonomického vývoje se promítají do ochoty utrácet za nejdražší zboží. Jak upozorňuje analytička Jelena Sokolova z Morningstar, finanční trhy zde fungují jako předstihový indikátor – jejich vývoj může signalizovat budoucí ochlazení spotřeby, především v USA, která zůstává klíčovým trhem pro luxusní značky.

Ačkoli se ještě v lednu očekávalo, že by mohlo v luxusním segmentu dojít k oživení v druhé polovině letošního roku, aktuální vývoj tomu nenasvědčuje. Očekává se totiž opětovný nárůst globální inflace, a tedy konec éry snižování sazeb, což luxusnímu odvětví nesvědčí.

Luxury segment pod tlakem

Propad akcií největší luxusní společnosti světa nastal v době, kdy většina titulů sice kolísá, ale stále mírně roste. Panevropský STOXX Europe 600 se v daném období pohyboval relativně stabilně a vykázal spíše mírný růst, tažený především průmyslovými a finančními tituly. Americký S&P 500 sice od počátku roku skončil v záporu, nicméně navzdory vyšší volatilitě v reakci na geopolitické napětí a očekávání ohledně úrokových sazeb propadl jen o necelých pět procent.

Ve srovnání s těmito benchmarky tak pokles LVMH nepůsobí jako součást širšího výprodeje, ale spíše jako sektorově specifický problém, který se koncentruje právě v luxusním segmentu.

Nicméně ne všichni hráči na trhu s luxusem padají. Hermès, který je dlouhodobě vnímán jako nejexkluzivnější hráč v odvětví s omezenou produkcí a extrémně silnou cenotvorbou, dokázal i v nejistém prostředí držet stabilnější výkonnost. Jeho akcie sice rovněž čelí tlaku, ale propady jsou výrazně mírnější a investoři jej nadále oceňují prémií za konzistentní růst, vysoké marže a disciplinovanou kontrolu nabídky.

Chudne i nejbohatší Evropan

Propad cen akcií LVMH se negativně podepisuje také na jmění nejbohatšího Evropana, zakladatele a hlavního akcionáře skupiny Bernarda Arnaulta.

Podle indexu miliardářů Bloombergu přišel během prvního čtvrtletí o více než 55 miliard dolarů, což představuje největší absolutní pokles majetku ze všech 500 nejbohatších lidí světa. I po tomto poklesu však jeho majetek zůstává na úrovni zhruba 152 miliard dolarů.

Z pohledu valuace je situace pro LVMH nezvyklá. Akcie se aktuálně obchodují s přibližně dvacetiprocentním diskontem vůči srovnatelným firmám v odvětví, což je výrazný odklon od reality posledních let, kdy si titul naopak držel prémii. Poměr ceny k očekávanému zisku (P/E) klesl dokonce pod hranici 20, která v minulých čtyřech letech fungovala jako psychologická i technická hranice a při jejím dosažení se kurz obvykle odrážel vzhůru. To, že tentokrát tato úroveň nefungovala jako spolehlivý stabilizační bod, ukazuje na hlubší změnu sentimentu investorů.

Když se Karlova Koruna vrátila rodině Kinských dal Borgo, byla ve špatném technickém stavu a bez jasné budoucnosti. Dnes se areál postupně proměňuje. Nejde přitom jen o rekonstrukci, ale především o hledání nového smyslu, který místu vrací život.

Setkali jsme se v budově pokladen. Přivítal nás hrabě Francesco Kinský dal Borgo. Mimochodem jeden z těch, kteří zámkem neprovádějí jen obrazně, ale doslova. Jednou za měsíc se ujímá role průvodce a jak sám říká, prohlídky pak dostávají úplně jiný rozměr. Najednou nejde jen o historická fakta, ale o osobní vztah k místu, které má svou paměť i budoucnost.

Příběh, který nezačal jednou rekonstrukcí

Novodobý příběh Karlovy Koruny se začal psát ve chvíli, kdy se areál po restituci vrátil rodině Kinských. Nešlo přitom jen o samotný zámek. Obnova postupně pokračovala přes jízdárnu a hospodářské zázemí. A práce zdaleka nekončí.

V krátkodobém horizontu čeká Karlovu Korunu hned několik dalších zásahů, které mají areálu dát nový, smysluplný život. Na řadě je rekonstrukce Tereziánského traktu, tedy bývalého předzámčí, kde se historicky skutečně bydlelo. Právě tady se dnes hledá nová funkce, která by respektovala charakter místa a zároveň ho znovu zapojila do každodenního života.

„Nejtěžší není historickou budovu opravit, ale najít jí nový smysl.“

Vedle toho se připravuje obnova bývalého zámeckého zahradnictví na okraji parku, kde by do budoucna mohlo vzniknout například komunitní nebo veřejně přístupné zázemí. A praktičtější, ale neméně důležitou kapitolou je také úprava parkování pro návštěvníky, která má zlepšit komfort celého areálu.

Z ruin k postupné obnově

Když se přitom člověk vrátí na začátek, je zřejmé, jak velký kus cesty má areál za sebou. Po restituci na začátku devadesátých let byl ve velmi špatném technickém stavu. Řada budov byla dlouhodobě zanedbaná, některé sloužily provozům, které s historickou funkcí místa neměly mnoho společného. Chyběly systematické investice, a tak bylo nutné začít od základů: opravit střechy, konstrukce, statiku i technickou infrastrukturu.

„Rekonstrukce památky je vždy projekt na desítky let. Nikdy to není hotové.“

Zásadní ale je, že nejde jen o samotnou rekonstrukci objektů. Jak zdůrazňuje Francesco Kinský, klíčovou výzvou je hledání nové funkce, která dá budovám smysl i do budoucna. Opravená, ale prázdná stavba dlouhodobě fungovat nemůže. Teprve ve chvíli, kdy se do ní vrátí život, má obnova skutečný význam.

Zámek jako místo setkávání

Právě proto dnes areál čím dál víc otevírají i pro společenské a kulturní akce. Svatby, firemní setkání nebo menší kulturní programy navazují na historickou roli zámku jako místa setkávání a zároveň pomáhají financovat jeho provoz. Nejde ale o bezhlavé komerční využití. Důležité je, aby všechny aktivity respektovaly charakter místa a přirozeně do něj zapadaly. „Člověk je u památky spíš správcem než investorem. Má ji předat v lepším stavu, než ji převzal.“

I proto je dnes obnova Karlovy Koruny vnímána jako proces na generace. Nejde o jednorázový projekt, ale o postupné navracení hodnoty místu, které bylo desítky let upozaděné a které se teprve teď znovu skládá dohromady.

Zámek Karlova Koruna

Barokní dominanta Chlumce nad Cidlinou z první poloviny 18. století, jejímž autorem je architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Historicky spjatý s rodem Kinských, který areál po restituci v 90. letech postupně obnovuje. Součástí komplexu jsou také jízdárny, stáje, kočárovna a rozsáhlý park. Dnes zámek funguje nejen jako památka, ale i jako živé místo pro kulturní a společenské akce.

