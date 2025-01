Biohacking: Jak žít věčně, aneb má Bryan Johnson opravdu recept na dlouhověkost?

Recept jak žít věčně? To si myslí, že má Bryan Johnson, jeden z nejznámějších biohackerů současnosti, zakladatel firmy Braintree. Firmu spolu se službou Venmo prodal v roce 2013 za slušné peníze PayPalu. Tento recept, který nazval Blueprint, zahrnuje řadu strategií, které slibují zpomalit, zastavit či i zvrátit stárnutí. Johnson založil také firmu Kernel, která se soustředí na zdraví mozku a zkoumá nemoci jako Alzheimer, mrtvice, otřes mozku, ale také zkoumá mozkovou aktivitu v různých stavech vědomí.

Jeho další počin, OS Fund, financuje vědecké projekty, zejména v oblasti genomiky, syntetické biologie a dalších inovativních oborů. Johnsonovými nejznámějšími aktivitami však zůstávájeho „léčba stárnutí“. Zejména to je proto, že vše zkouší na sobě a jeho motivací je jeho vlastní dlouhověkost a výborný stav zdraví. Na Netflixu je nyní novinkou dokument o jeho životě a honbě za nesmrtelností.

Johnsonův Blueprint je založen na extenzívním testování a monitorování organismu. Data jsou pak pravidelně vyhodnocována a jeho režim na základě toho upravován. Johnson vynakládá zhruba dva miliony dolarů ročně na optimalizaci svého zdraví a podporuje ho tým více než 30 špičkových expertů z lékařských a dalších oborů. Jsou sledovány téměř všechny aspekty fungování jeho těla, od zdraví orgánů a hormonální rovnováhy až po kůži, svaly a celkovou fyzickou výkonnost.

Tyto biomarkery jsou pak vyhodnocovány nejen podle kvality fungování, ale srovnávají se k hodnotám vztaženým k věku. Johnson se díky svému protokolu pyšní hodnotami, které jsou často na ideální úrovni a ve věku mladého člověka a tím chce ukázat, že se mu podařilo zvrátit stárnutí. Podle měření metylace DNA Johnson stárne rychlostí 0,69, což znamená, že místo standardních 365 dní zestárl za poslední rok o 252 dní.

Pro drtivou většinu populace je jeho protokol ve své celistvosti naprosto nedosažitelný. Denně konzumuje desítky doplňků stravy, používá drahé přístroje a metody a platí řadě odborníků za jejich služby. Co je ale zásadní, že celý jeho protokol je k dispozici zdarma online a řada jednotlivých principů a postupů je buď replikovatelná či alespoň je lze napodobit. Pořád je totiž velká část našeho zdraví závislá na přístupu ke stravě, ke spánku či pohybu.

Pokud jsme motivováni, můžeme se tedy inspirovat v jeho protokolu a vlastní zdraví si tak vylepšit a biologicky omládnout. Lze zakoupit i jeho produkty, které zahrnují testovací soupravy, doplňky stravy, i potraviny jako olivový olej či ořechy. Podobné produkty lze ale standardně zakoupit kdekoliv jinde a primární benefit v Johnsonově protokolu je know-how, jak docílit pozitivních výsledků.

Jeho každodenní rutina zahrnuje konzumaci nízkokalorické rostlinné stravy a doplňků stravy pečlivě přizpůsobené specifickým potřebám jeho těla. Každá kalorie je pečlivě sledována a jeho jídla jsou optimalizována pro základní živiny, antioxidanty a protizánětlivé vlastnosti. Ke zlepšení svého fyzického stavu využívá také nejmodernější techniky, jako je světelná terapie, metody hloubkové regenerace tkání a léčba specifických orgánů. Prioritou číslo jedna je pro Johnsona spánek. Říká, že pro dlouhověkost a zdraví je zásadní se stát „profesionálním spáčem“ a chodit spát se slepicemi. Duševní zdraví si udržuje meditací a principy všímavosti.

Nedávno byl Johnson kritizován, že jeho vzhled neodpovídá jeho vnitřnímu biologickému věku. Stal se tedy klientem plastických chirurgů, aby jeho vnější věk lépe korespondoval s tím vnitřním. Ačkoliv je Johnson často kritizován, že finančně, časově a logisticky je jeho protokol nemožné pro normálního člověka následovat, jeho přístup k životu je určitě poučný. Nemusíme kopírovat jeho extrém, abychom pocítili dopady životního stylu, v kterém jsme motivováni se nějakým způsobem zaměřovat na současný i budoucí stav našeho zdraví. Johnson také svým protokolem ukazuje hranice možného v oblasti stárnutí, udržení si zdraví a energie do vysokého věku. Zda se mu takto podaří i neumřít se ještě nějakou dobu nedozvíme, Johnsonovi je totiž teprve 47 let.