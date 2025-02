Biohacking: Usíná během tří minut. Co radí ke zlepšení spánku miliardář, který chce žít věčně

Kdybyste měli udělat jedinou blahodárnou věc pro své zdraví, zlepšete svůj spánek. Jakou k tomu doporučuje biohacker Bryan Johnson denní rutinu? A je možné ji alespoň částečně replikovat v normálních podmínkách?

Bryan Johnson je miliardář, ale především biohacker, který chce žít věčně. Jakou má denní rutinu podle svého blueprintu a je možné ji alespoň částečně replikovat v normálních podmínkách? Začneme spánkem, pro Johnsona je to priorita číslo jedna. Říká, že vytvořit optimální spánkovou rutinu mu trvalo roky a teď zažívá osm měsíců měřitelného perfektního spánku.

Krátký a/nebo nekvalitní spánek vede ke snížené imunitě na všech úrovních, jednodušeji člověk onemocní nachlazením a časem může i rakovinou. Máme zhoršené reakce, horší kognitivní schopnosti a málo spánku je spojeno s řadou civilizačních onemocnění. Johnson říká: kdybyste měli udělat jedinou blahodárnou věc pro své zdraví, zlepšete svůj spánek.

Johnson radí osvojit si deset prospěšných zvyků spánkové hygieny. Prvním je začít na sebe nahlížet jako na člověka, jehož prioritou je spánek a vše se během dne točí okolo něho i proto, že konzistentní ideální spánek nám umožní následný špičkový výkon. Třicet až šedesát minut přípravy na spánek každý večer, zahrnující čtení, jemná dechová cvičení a hudbu či koupel, je prospěšný zvyk, ke kterému nás Johnson nabádá.

Udržovat tichou a tmavou ložnici

Naopak ráno pro podporu cirkadiánního rytmu radí ihned během prvních 15 až 30 minut po probuzení vystavit se ranním slunečním paprskům, nebo použít světelnou terapii, pokud přirozené slunce není k dispozici. Tato interakce s ranním slunečním světlem, nebo jeho umělou alternativou imitující slunce s vysokým podílem modrého světla ve svém spektru, má významný vliv na náš organismus.

Biohacking: Vyšší váha je nemoc spánku Enjoy Chodí biohackeři spát pozdě nebo brzy? Určuje to cirkadiánní rytmus, tedy biologický cyklus řídící bdění a spánek. Jak je důležitý, co vše má na starosti a proč je dobré dívat se do slunce, se dočtete v novém dílu seriálu Biohacking. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Ranní světlo dopadající na sítnici oka posílá signál do mozku, že je čas na nejproduktivnější část dne a veškeré pochody v těle se tomu u zdravého člověka přizpůsobí. Tento rituál také pomáhá udržovat dobrou hladinu pocitové energie po většinu dne.

Večer ztlumit obrazovky, zmírnit modrou část spektra na zdrojích světla, na obrazovkách nastavitelnými filtry, žárovkami s měkkým světlem či pořídit si brýle blokující modré světlo. Spát při teplotě 15 až 19 stupňů, ložnici udržovat tmavou a tichou.

Běžnou radu pořídit kvalitní matraci a polštář doplňuje Johnson o informaci, že on používá povlečení na polštář z mědi. Měď umí výborně eliminovat bakterie, takže takový povlak může pomoci se zánětlivými projevy v obličeji jako akné a různé druhy vyrážek. Měď také hraje roli při syntéze kolagenu, jak ukazují peptidy mědi v kosmetických produktech, takže může zpomalovat viditelné projevy stárnutí kůže. Měděný povlak na polštář lze pořídit na internetu v řádu stovek až nízkých jednotek tisíců korun.

Pokud žijeme ve městě a ruší nás při spaní hluk z venku, Johnson nabízí jako řešení pořízení přístroje na tvorbu šumu a jemných zvuků, které nevhodné hluky přerazí či použít špunty do uší. Dále radí nejíst minimálně dvě hodiny před spánkem, a i to by mělo být pouze malé jídlo.

Navrhuje také experimentovat se čtyřmi až šesti hodinami před spánkem bez jídla. Studie ukazují, že minimálně tři hodiny půstu před spaním pomáhají významně korigovat metabolismus těla. Jídlo konzumované blízko nočního spánku narušuje cirkadiánní rytmus, a to má dopad na řadu procesů v těle – tvorbu hormonů, trávení, ukládání tuku a celkově noční regeneraci organismu.

Opatrně s kávou

S tím souvisí i Johnsonova rada vyvarovat se stimulantům minimálně 10 hodin před uložením ke spánku. Káva má poločas rozpadu šest hodin v organismu, takže jí doporučuje pít daleko před plánovaným časem usínání, ideálně pouze dopoledne. Johnsonova strategie je vše měřit a pozorovat, včetně spánku, a to radí i nám ostatním. Tak můžeme spánkovou rutinu přizpůsobit našim individuálním výsledkům a upravovat podle potřeby našeho životního stylu i pocitově podle signálů těla.

Sám Johnson je v posteli ve 20.30 a chlubí se, že usíná během tří minut. Budí se okolo páté raní, přirozeně bez budíku, neboť náhlému vyrušení přičítá negativní dopady. Poslední jídlo jí Johnson okolo jedenácté dopolední, takže se nemusí bát negativních dopadů pozdního jídla na zdraví organismu. Dodržuje tedy přerušovaný půst, která podle výzkumů udržuje organismus v dobrém zdraví a předchází onemocněním jako obezita a metabolický syndrom.

Na Johnsonovu stravovací rutinu a jak ho udržuje ve výborné kondici se podrobně podíváme příště.

