Češi objevují nový luxus: ticho, dřevo a řeku. Tahle chata u Sázavy mění budoucnost
Na břehu Sázavy vyrostla chata, která nevznikla na zelené louce, ale místě původní. Z té po požáru zbyla jen kamenná podezdívka.
Na břehu Sázavy, v krajině sevřené skalami a provoněné borovicemi, vyrostla nová chata, která citlivě navazuje na příběh svojí předchůdkyně. Původní stavbu zde připomíná už jen kamenná podezdívka, která přežila požár, a stala se základem i symbolem nového začátku. Architekti ze studia Mimosa ji využili nejen jako konstrukční prvek, ale i jako přirozenou ochranu před řekou. Chata tak stojí mírně nad terénem, s nadhledem nad hladinou i každodenním shonem.
Novostavba je lehká, dřevěná, téměř nenápadná. Její skelet opláštěný smrkovou biodeskou uvnitř a opálenými modřínovými prkny zvenčí vytváří kontrast mezi jemností a odolností. Opalování dřeva zde není jen estetickým gestem, prodlužuje také životnost materiálu, ale také dává chatě syrovější výraz, který ji chrání před nechtěnou pozorností. Zároveň v sobě nese tichou vzpomínku na oheň, jenž stál na počátku její obnovy.
„Opálená fasáda pro nás nebyla jen technickým řešením, ale i způsobem, jak navázat dialog s minulostí místa,“ vysvětlují autoři projektu ze studia Mimosa architekti.
Do července prodali Češi 1545 rekreačních nemovitostí za více než 4,4 miliardy korun. Zatímco nejlevnější chaty lze pořídit za pár stovek tisíc, ty nejluxusnější dosahují desítek milionů. Trh se stabilizuje, ale rozdíly mezi cenou nabídky a skutečnou cenou, kterou kupující zaplatí, stále narůstají, konstatuje analýza realitního start-upu Reas.cz.
Interiér působí jako jednolitý prostor, spíše útočiště než tradiční dům. Biodeska v přírodní barevnosti a černé kovové prvky, jako jsou kamna nebo schodiště, vytvářejí soudržný celek, který stírá hranici mezi architekturou a vybavením. Podlaha z přírodního kaučuku s kamenným vsypem umožňuje plynulý přechod mezi interiérem a exteriérem, jako by chata byla jen dalším článkem krajiny.
Hlavní obytný prostor se otevírá směrem k řece velkorysým prosklením přes celou délku fasády. Navazující terasa, vyzdvižená nad terén, nahrazuje klasický kontakt se zemí a nabízí ničím nerušený výhled na proudící Sázavu. Stačí odsunout okenici a prostor se promění, okolní příroda se stane součástí domu. „Chtěli jsme vytvořit dům, který se dokáže úplně otevřít krajině, ale stejně tak se v jediném gestu uzavřít a znovu splynout s okolím,“ doplňují architekti.
Místo, kde jde hlavně o společný čas
Zázemí chaty je záměrně skromné. V patře se nacházejí jen malé ložnice určené k přespání – dostatečné, ale nikoli přebytečné. Důraz zůstává na společném prostoru, který propojuje interiér s okolní krajinou: řeku před chatou a skály za ní. Večer, když člověk stoupá do podkroví, mizí horizont vody a otevírá se pohled na skalní stěny, připomínající, jak těsně je zde Sázava sevřená.
Chata funguje téměř autonomně. Voda pochází ze studny na pozemku, odpadní voda je zachycována v nádrži ukryté v podezdívce. Vytápění zajišťují krbová kamna a přímotopy. A je vlastně takovým návratem k historii. Při jejím navrhování nešlo o luxus, ale o prostor pro setkávání, sdílení a zpomalení.
Na první pohled nenápadná stavba o pouhých 20 metrech čtverečních. Ve skutečnosti ale jde důmyslně navržený prostor, který zvládne plnohodnotné bydlení bez kompromisů, a navíc zcela mimo sítě. Víkendový „tiny nouse" s výhledem na západy slunce nad Rakouskem stála 4,5 milionu korun.
Když se Karlova Koruna vrátila rodině Kinských dal Borgo, byla ve špatném technickém stavu a bez jasné budoucnosti. Dnes se areál postupně proměňuje. Nejde přitom jen o rekonstrukci, ale především o hledání nového smyslu, který místu vrací život.
Hala 18 v Holešovické tržnici, kterou Praha po letech sporů převzala od provozovatele ShowParku, zůstala prázdná. Uvnitř se skrývá 55 místností bez oken i prostor, který bude vyžadovat investice v řádu stovek milionů korun. Město nyní řeší jeho další využití.
