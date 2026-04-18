Češi objevují nový luxus: ticho, dřevo a řeku. Tahle chata u Sázavy mění budoucnost

Chata na břehu Sázavy nahrazuje svou předchůdkyni na stejném místě.
Petr Polák, užito se svolením
Petra Nehasilová
Na břehu Sázavy vyrostla chata, která nevznikla na zelené louce, ale místě původní. Z té po požáru zbyla jen kamenná podezdívka.

Na břehu Sázavy, v krajině sevřené skalami a provoněné borovicemi, vyrostla nová chata, která citlivě navazuje na příběh svojí předchůdkyně. Původní stavbu zde připomíná už jen kamenná podezdívka, která přežila požár, a stala se základem i symbolem nového začátku. Architekti ze studia Mimosa ji využili nejen jako konstrukční prvek, ale i jako přirozenou ochranu před řekou. Chata tak stojí mírně nad terénem, s nadhledem nad hladinou i každodenním shonem.

Novostavba je lehká, dřevěná, téměř nenápadná. Její skelet opláštěný smrkovou biodeskou uvnitř a opálenými modřínovými prkny zvenčí vytváří kontrast mezi jemností a odolností. Opalování dřeva zde není jen estetickým gestem, prodlužuje také životnost materiálu, ale také dává chatě syrovější výraz, který ji chrání před nechtěnou pozorností. Zároveň v sobě nese tichou vzpomínku na oheň, jenž stál na počátku její obnovy.

„Opálená fasáda pro nás nebyla jen technickým řešením, ale i způsobem, jak navázat dialog s minulostí místa,“ vysvětlují autoři projektu ze studia Mimosa architekti.

Interiér působí jako jednolitý prostor, spíše útočiště než tradiční dům. Biodeska v přírodní barevnosti a černé kovové prvky, jako jsou kamna nebo schodiště, vytvářejí soudržný celek, který stírá hranici mezi architekturou a vybavením. Podlaha z přírodního kaučuku s kamenným vsypem umožňuje plynulý přechod mezi interiérem a exteriérem, jako by chata byla jen dalším článkem krajiny.

Hlavní obytný prostor se otevírá směrem k řece velkorysým prosklením přes celou délku fasády. Navazující terasa, vyzdvižená nad terén, nahrazuje klasický kontakt se zemí a nabízí ničím nerušený výhled na proudící Sázavu. Stačí odsunout okenici a prostor se promění, okolní příroda se stane součástí domu. „Chtěli jsme vytvořit dům, který se dokáže úplně otevřít krajině, ale stejně tak se v jediném gestu uzavřít a znovu splynout s okolím,“ doplňují architekti.

Místo, kde jde hlavně o společný čas

Zázemí chaty je záměrně skromné. V patře se nacházejí jen malé ložnice určené k přespání – dostatečné, ale nikoli přebytečné. Důraz zůstává na společném prostoru, který propojuje interiér s okolní krajinou: řeku před chatou a skály za ní. Večer, když člověk stoupá do podkroví, mizí horizont vody a otevírá se pohled na skalní stěny, připomínající, jak těsně je zde Sázava sevřená.

Chata funguje téměř autonomně. Voda pochází ze studny na pozemku, odpadní voda je zachycována v nádrži ukryté v podezdívce. Vytápění zajišťují krbová kamna a přímotopy. A je vlastně takovým návratem k historii. Při jejím navrhování nešlo o luxus, ale o prostor pro setkávání, sdílení a zpomalení. 

Skanska láká na 116 tisíc za metr. Většina bytů ve Vysočanech je ale mnohem dražší

Projekt Skansky ve čtvrti Emila Kolbena na Praze 9
Skanska Residential, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Developerská skupina Skanska uvádí na trh nový projekt ve Vysočanech, kde ceny začínají na 116 tisících korun za metr čtvereční.

Developerská skupina Skanska posílá na trh další projekt ve Vysočanech. Klíčová není ani tak architektura nebo standard, ale cenovka. Ceny startují na 116 tisících korun za metr čtvereční, průměr se pohybuje kolem 165 tisíc. To odpovídá současné hladině novostaveb v širším centru Prahy, kde se ceny dlouhodobě drží vysoko navzdory slabší poptávce v minulých letech.

Projekt vzniká v lokalitě kolem stanice metra Kolbenova, která patří k nejrychleji se proměňujícím částem Prahy. Bývalý průmyslový areál se postupně mění na rezidenční čtvrť s doplněním služeb a kanceláří.

Proměna industriální čtvrti

V nabídce převažují větší byty (3+kk až 5+kk), tedy segment, který developeři v posledních letech častěji cílí na kupce s vyšší kupní silou. Menších bytů je v projektu méně. Celý projekt čtvrti Vysočany má nabídnout přes tisíc bytů. Dokončení developer plánuje na rok 2029.

Provedení odpovídá současnému „vyššímu standardu“ novostaveb. Byty mají podlahové vytápění, chytré řízení domácnosti nebo vyšší energetickou efektivitu. Budova má splnit třídu PENB A a certifikaci BREEAM.

Vysočany patří v posledních letech k nejrychleji se proměňujícím částem Prahy. Z původně silně průmyslové oblasti s areály bývalého ČKD se postupně stává plnohodnotná městská čtvrť, kde vedle bydlení vznikají i kanceláře, obchody a veřejný prostor. Klíčovým impulzem je dobrá dopravní dostupnost včetně metra B a zároveň rozsáhlé brownfieldy, které umožňují velkokapacitní výstavbu. Vedle Skanska Residential zde realizují projekty i další velcí hráči jako Central Group, Finep nebo Metrostav Development.

Nové projekty přitom stále častěji míří na bonitnější klientelu a nabízejí vyšší standard i energetickou úspornost. Vysočany se tak postupně posouvají z dřívější „levnější“ alternativy na úroveň širšího centra, čemuž odpovídá i cenová hladina nových bytů.

V evropském srovnání je Praha zatím spíš výjimkou než pravidlem. Zatímco metropole jako Paříž, Londýn nebo Brusel jsou už dnes jasně rozdělené na „bohaté“ a „chudé“ čtvrti, česká metropole si stále drží relativně promíchanou sociální strukturu. V zahraničí přitom nejde jen o statistiku. Vyloučené periferie a luxusní centra tam často odděluje nejen cena bydlení, ale i kvalita škol, služeb nebo bezpečnost.

Právě tímto směrem by se ale Praha mohla začít vydávat. Nová analýza Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) naznačuje, že rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími se pomalu, ale vytrvale zvětšují. Zatím jde o nenápadný trend, který v každodenním životě není příliš vidět. Historie jiných evropských měst ale ukazuje, že podobný vývoj se může v relativně krátké době zlomit a výsledkem jsou města, kde se jednotlivé skupiny obyvatel téměř nepotkávají.

„Praha je stále městem, kde se lidé různých profesí a příjmů přirozeně potkávají v každodenním životě. To je z hlediska správného fungování města velmi důležité. Nevznikají rozsáhlé izolované ostrovy jedné skupiny,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Zároveň však analýza upozorňuje, že se postupně zvětšují rozdíly v rozmístění tzv. okrajových tříd, tedy nejbohatších a nejchudších obyvatel. Tyto změny jsou zatím nenápadné, ale dlouhodobě mohou vést k většímu oddělování jednotlivých skupin.

Kde bydlí jednotlivé skupiny

Rozmístění obyvatel v Praze není náhodné, ale odráží charakter jednotlivých čtvrtí i historický vývoj města.  Sociálně slabší skupiny obyvatel se v rámci města často soustřeďují do určitých lokalit. Typicky jde o některá sídliště, například Černý Most, dále o vybrané části vnitřního města, ale také o okrajové oblasti v blízkosti průmyslových areálů, jako jsou Horní Počernice, Libeň nebo Vysočany.

Tyto oblasti mají často vyšší hustotu obyvatel, nižší průměrné vzdělání a vyšší nezaměstnanost. Výraznější zastoupení zde mají také cizinci s nižším socioekonomickým statusem.

Nižší střední třída, tedy pracovníci ve službách a prodeji, je typicky spojena se sídlišti ze 70. a 80. let. Přestože tyto lokality čelí určitým socioekonomickým výzvám, vyznačují se dobrou dostupností služeb a relativně kvalitní infrastrukturou.

Na opačné straně spektra stojí vyšší střední a vysoká třída. Vyšší střední třída, specialisté, obývá především tradičně atraktivní čtvrti jako Dejvice, Letná nebo Vinohrady. Tyto lokality nabízejí kvalitní veřejný prostor, výbornou dostupnost a často procházejí procesem gentrifikace, kdy se postupně mění sociální skladba obyvatel směrem k vyšším příjmovým skupinám.

Vysokopříjmové skupiny se pak koncentrují zejména v nové rezidenční výstavbě, například v Jinonicích, Hrdlořezích nebo v oblasti holešovického přístavu. Právě zde se objevuje fenomén tzv. gated communities, tedy uzavřených rezidenčních areálů.

Riziko uzavřených čtvrtí

Uzavřené rezidenční komplexy představují z pohledu městského plánování potenciální problém. Omezují prostupnost území a mohou posilovat sociální izolaci. „Uzavřené neprůchozí areály jsou pozůstatkem devadesátých let, kdy plánování nových čtvrtí nebylo koordinované. Prostupnosti území bude chránit také Metropolitní plán,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora.

Zkušenosti z jiných evropských měst ale ukazují, že tenhle vývoj se dá ještě zbrzdit – nebo úplně otočit. Hodně záleží na tom, jak se k tomu město postaví. Klíčové je hlavně dostupné bydlení, rozumně plánovaná výstavba a čtvrti, kde vedle sebe můžou normálně fungovat lidé s různými příjmy. Důležitou roli hraje i to, aby byly školy, služby a veřejný prostor kvalitní napříč celou Prahou, nejen v „lepších“ částech.

Co rozhodne o budoucnosti města

Podle IPR Praha je zásadní podporovat sociálně různorodé prostředí. To zahrnuje dostupné bydlení, kombinaci různých typů bytů i kvalitní veřejný prostor. „Z hlediska městského plánování a bytové politiky je klíčové podporovat sociálně různorodé prostředí,“ doplňuje Boháč.

Podobný obraz nabízí i zázemí hlavního města. Segregace zde zůstává nízká, ale rozdíly mezi skupinami jsou o něco výraznější.

Vyšší příjmové skupiny se stěhují do příměstských obcí, jako jsou Černošice, Dolní Břežany, Jesenice nebo Zdiby. Naopak sociálně slabší skupiny se koncentrují ve větších středočeských městech, například v Kladně, Neratovicích, Berouně nebo Benešově.

