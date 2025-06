Biohacking: Chcete si udržet pevné zdraví až do stáří? Zabývejte se nutriční hustotou stravy

Nejjednodušší způsob, jak udržet své zdraví do co nejvyššího věku, či ho razantně zlepšit, zhubnout, získat dobrou náladu, je zabývat se nutriční hustotou stravy.

Optimální zdraví je komplexní stav, který je zase daný komplexností našeho těla a života. Proto každé jednoduché řešení je v takovém složitém systému výhra.

My jako zvíře zvané člověk máme určené, co jíst, aby náš organismus fungoval na výborné úrovni. Každé odchýlení od takového nastavení je zaznamenáno menší efektivností našeho fungování a tím pádem i horší kvalitou života. Samozřejmě strava nemůže cele za stav optimálního zdraví, ale často může způsobit velkou odchylku, která zdraví znatelně zhoršuje a způsobuje či podporuje rozvoj řady nemocí, zvlášť těch moderních civilizačních.

Optimální zdraví lze měřit objektivně, ale stejně hodnotné jsou i subjektivní pocitové anylýzy. Pokud nejsme medicínsky nemocní, ale necítíme se dostatečně mentálně či fyzicky zdraví, vždy je jako první forma intervence úprava našeho životního stylu. A strava by měla být mezi těmi prvními na zřeteli.

Co je nutriční hustota?

Zde tedy přichází na řadu nutriční hustota. Co se skrývá za pojmem, s kterým se pravděpodobně často nesetkáte? Tento termín by také mohl být nazván mikronutriční hustotou. Jde o princip, který hodnotí, kolik která potravina obsahuje vitamínů, minerálů a dalších našemu tělu prospěšných komponentů v porovnání k jejich kalorické hodnotě. Podle toho jsou lepší potraviny, které obsahují spoustu těchto mikronutrientů a zároveň nemají vysoký obsah kalorické výživy - tedy bílkovin, cukrů a tuků.

Z historického hlediska, kdy povětšinou lidstvo trpělo spíše hladem, je to spíše nový koncept. Moderní doba si ale žádá aktualizaci, protože dnes je většina jídla, které průměrný člověk za den sní, vyrobená průmyslově a mikronutrientů je v něm méně, než naše tělo vyžaduje. Tudíž důraz na kalorickou hustotu (primárně je to kombinace vysokého obsahu cukrů a tuků v jídle) je výrazně zastaralý a škodí obecnému zdraví, zejména tloustnutím populace a vznikem následných nemocí z obezity, jako jsou cukrovka a kardiovaskulární nemoci.

S přítomností obezity je silně spojena i rakovina. Vědecké studie potvrzují, že se obecně u populace výrazně zvyšuje riziko několika typů rakoviny - mimo jiné prsu, dělohy, tlustého střeva nebo slinivky. Tuková tkáň totiž funguje jako hormonálně aktivní orgán, který zvyšuje zánětlivost v těle, podporuje hormonální nerovnováhu a oslabuje imunitní dohled.

Desítky let hřešení

Tyto nemoci ale vznikají až po letech až desítkách let takového stravování. Dlouhodobě jíme hodně, ale naše těla přesto hladoví. Po hořčíku, zinku, vitamínech skupiny B, po vláknině, po enzymech a látkách, které podporují správné fungování každé jediné buňky. Náš organismus se přitom každý den obnovuje. Každý den staví nové buňky, detoxikuje, opravuje škody, regeneruje tkáně a tyto stavební látky jsou jednoduše nepostradatelné.

Nedostatek živin se pak projeví plíživě - únavou, horší náladou, problémy s kůží, hormonálními výkyvy, oslabenou imunitou, zhoršeným trávením, ztrátou vitality. A pokud tento stav trvá roky, tělo postupně ztrácí schopnost se bránit a opravovat. Tady vzniká půda pro chronické záněty, inzulinovou rezistenci, hormonální poruchy, a nakonec i vážná onemocnění.

Strava bohatá na mikronutrienty toto vše řeší, i když po letech moderní stravy to opět může trvat roky, než budeme tam, kde bychom být chtěli. Ale i malá změna může být citelná. Pomůže i to, že i když jíme pořád stejně - stále podle vlastní chuti - přidáme jednu porci ovoce a jednu porci zeleniny denně navíc. Tělo na to ihned zareaguje. Menší chutí na kalorické potraviny, zlepšením nálady a ozdravením vnitřních procesů. A pokud toto budeme dělat den za dnem trvale, efekty z toho se dále a dále zvětšují.

Zelené listy, luštěniny, dýně, batáty, červená řepa, černý rybíz, borůvky, mořské řasy, zelí, olivy, klíčky, divoké byliny, kvašená zelenina, čerstvé bylinky, zázvor, spirulina, česnek - všechno jsou to potraviny s vysokou nutriční hustotou. Obsahují stovky mikrosložek, o kterých se běžně nemluví, jako jsou flavonoidy, glukosinoláty, saponiny nebo karotenoidy. Právě ty hrají klíčovou roli v prevenci chronických nemocí a pomáhají nám celkově fungovat lépe a mít každý den našeho života jednoduše lepší.