Horkovzdušné balóny objevují Tunisko. Na Djerbě se rodí nový zážitkový byznys

Balóny nad ostrovem Djerba
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
Michal Nosek

Nad Djerbou, Douzem a Tozeurem se na podzim vznášely desítky horkovzdušných balónů. První ročník Balloons Event Show Tunisia nebyl jen efektní podívanou. Tunisko jím odstartovalo strategii, která má propojit turistiku, technologie a investice do jihu země. Cíl je jasný: přetvořit region v celoroční prémiovou destinaci a odlišit se od levné plážové konkurence. 

Budíček před východem slunce, nafukování obřích balónů v ranním světle a pomalý let nad pobřežím Djerby. Tak začal devítidenní festival Balloons Event Show Tunisia, který spojil mořské scenérie s přeletovými trasami nad saharskými dunami v Douzu a Tozeuru. Tunisko poprvé nabídlo turistům i pilotům zážitek, který nemá v regionu obdoby

Balóny nad pouští

Festival přilákal účastníky z více než 15 zemí. Zahraniční piloti často zmiňovali kontrast mezi mořem a pouští, který jinde prakticky neexistuje.  Festival přilákal účastníky z více než 15 zemí. Zahraniční piloti často zmiňovali kontrast mezi mořem a pouští, který jinde prakticky neexistuje.  Festival přilákal účastníky z více než 15 zemí. Zahraniční piloti často zmiňovali kontrast mezi mořem a pouští, který jinde prakticky neexistuje.  10 fotografií v galerii

„Naším cílem není jednorázová show, ale nový produkt, který spojí Djerbu a Saharu do celoroční destinace. Tunisko má jedinečné prostředí – chyběla mu jen platforma, která ho dokáže prodat,“ popisuje ambice projektu organizátor Amir Neji ze společnosti NADAS Group.

Festival doprovodily výstavy o letectví, tematické trhy, workshopy i večerní světelná choreografie Night Glow. „Chtěli jsme představit Tunisko jako zemi, kde se tradice a moderní technologie doplňují. Dronová show je nový jazyk, kterým může Sahara mluvit k celému světu,“ vysvětlujeNeji. 

Letět nad dunami při východu slunce je zážitek, který nedokáže nabídnout žádná evropská destinace. Tunisko má atmosféru, která se nezapomíná,“ říká jeden ze španělských pilotů, kteří se festivalu účastnili. Právě tato autenticita je podle organizátorů klíčem k tomu, aby se Tunisko dostalo do nové turistické ligy – té, která není založená na cenách, ale na hodnotě a unikátním zážitku.

"Tento festival byl velmi zajímavou podívanou nejen pro zahraniční turisty, ale i pro místní obyvatele, kteří se s podobnou akcí v takové míře dosud nesetkali. Pevně doufám, že příští ročník festivalu, který bude marketingově ještě lépe podpořen, přiláká více turistů nejen na Djerbu, ale i do té saharské oblasti, kde právě podzim nabízí ideální podmínky pro její poznávání," popisuje akci Kateřina Urbanová Dušková z Tuniského národního úřadu pro cestovní ruch.

Nová strategie: méně sezónnosti, více hodnoty 

Jižní část Tuniska, od Djerby po saharské oázy, dlouhodobě bojuje se sezónností. V létě je plná, na podzim a v zimě poloprázdná. Balónový festival má být prvním z impulzů, které tuto rovnováhu naruší. Tunisian Aeronautics Association, která je partnerem projektu, to shrnuje: „Jižní regiony mají mimořádný potenciál. Letecké akce přitahují návštěvníky s vyšší útratou a zároveň posilují reputaci Tuniska jako bezpečné a inovativní destinace.“ 

Součástí festivalu bylo i B2B fórum Winter Campaign Djerba–Tozeur, kde hoteliéři, dopravci a touroperátoři diskutovali, jak propojit mořské a saharské produkty do jednotné celoroční nabídky. "Tunisko je pro české turisty dlouhodobě oblíbenou destinací. Díky příjemnému klimatu tu sezona začíná už v dubnu a trvá až do listopadu, takže si tu mohou klienti užít prodloužené léto. Další velkou výhodou je i skvělá dostupnost, protože přímý let z České republiky trvá přibližně dvě a půl hodiny. Tunisko láká jak rodiny s dětmi, tak páry, které hledají odpočinek u moře i možnost poznávání," říká Simona Fischerová, tisková mluvčí CK Blue Style

Prodlužování turistické sezóny je v posledních letech zřetelným trendem. "Češi čím dál častěji volí dovolenou mimo hlavní prázdninové měsíce, protože jaro a podzim nabízejí méně turistů, příjemnější ceny a stále příznivé počasí. Tunisko je díky svému středomořskému klimatu ideální volbou. Sezóna tu prakticky trvá od dubna do listopadu, takže návštěvníci si mohou užít moře a slunce déle než jinde ve Středomoří," dodává. A ke zvýšení zájmu v období mimo sezónu přispívají právě projekty jako balónové létání.

„Evropský trh hledá zážitkové produkty mimo hlavní sezónu. Sahara, moře a dobré spojení dělají z Tuniska kombinaci, kterou si konkurenti nemohou snadno přivlastnit,“ shrnul na akci zástupce španělského touroperátora.

 Signál pro investory 

Balónový festival není jen turistickou akcí, ale také testem připravenosti regionu na větší projekty. Od hotelových kapacit až po infrastrukturní investice. Podle organizátorů má Djerba ideální výchozí pozici: letiště, rozvíjející se hotelový sektor, nové projekty a zájem evropských partnerů. 

Dlouhodobé cíle jsou ambiciózní: vytvořit událost, která bude mít podobnou reputaci jako slavné festivaly v Kappadokii nebo Albuquerque a každoročně přivede tisíce návštěvníků s vysokou útratou. 

 Jih Tuniska na prahu nové identity 

První Balloons Event Show Tunisia ukázal, že jih země má potenciál stát se novým centrem zážitkového turismu ve Středomoří. Příběh „od moře k Sahaře“ — doplněný moderní technologií, kvalitní organizací a mezinárodní účastí — je něco, co Tunisko dlouho postrádalo. Pokud se naváže na první ročník, může region během několika let projít transformací, která přinese ekonomické impulzy místním komunitám i investorům. A jak poznamenal jeden z pilotů „Tunisko možná objevuje balóny, ale balóny teď objevují Tunisko.“ 

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

