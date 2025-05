Nový trend. V Česku roste zájem o zájezdy pro jednotlivce

Rozdílná představa o dovolené mezi partnery, ale i potřeba nějaké životní změny. To jsou podle cestovních kanceláří jedny z mnoha důvodů, proč Češi stále častěji vyrážejí na dovolenou sami. A tito jednotlivci volí hlavně exotiku.

Podle odhadu Asociace cestovních kanceláří ČR vzrostla poptávka po zájezdech pro jednotlivce zhruba o pětinu ročně. Sólo cestování přitom není jen doménou nezadaných, častým důvodem je i rozdílná představa o dovolené mezi partnery, uvádějí prodejci zájezdů. Cena za ubytování pro jednoho je podle nich mnohdy vysoká, někteří proto nabízejí spárování do pokoje podle pohlaví a věku.

Trend od doby covidu

Přesto, že zájem o zájezdy pro jednotlivce roste, na celkových prodejích cestovních kanceláří (CK) se podílí asi pěti procenty, řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. „Rostoucí zájem jednotlivců o zájezdy pozorujeme už od covidu. Zájem projevují spíše ženy. Poměr je cca 35 procent muži a 65 procent ženy. Nabídka single cest je rozprostřená přes celý trh. Není žádná 'nej' destinace, kam by jednotlivci směřovali,“ uvedl Papež.

Poptávka po dovolených pro jednotlivce roste napříč všemi věkovými kategoriemi, nejvíc ale mezi klienty od 35 do 55 let, uvedla generální ředitelka CK Travel Family Martina Blahová. „Zaznamenáváme i pozitivní trend na straně hotelových partnerů – některé hotely zvyšují kapacity jednolůžkových pokojů nebo nabízejí výhodnější podmínky pro sólo cestovatele, protože sami vidí, že se tento segment turistů dynamicky rozvíjí,“ dodala.

I tak je počet jednolůžkových pokojů nedostatečný, častější je příplatek za plně neobsazený dvojlůžkový pokoj. Z těchto důvodů někteří prodejci umožňují spárování do pokoje podle pohlaví a věku. Třeba CK České kormidlo ale od této nabídky upustila.

„Kdysi dávno jsme to udělali jednu sezonu a už se k tomu vracet nebudeme, protože reklamace na spolubydlícího opravdu řešit nechcete,“ řekl mluvčí CK České kormidlo Aleš Kotek. „V tomto směru nabádáme klienty k jinému řešení – máme facebookovou skupinu s 30 tisíci členy, která je přímo určená k hledání druhého na dovolenou,“ doplnil. Podle zakladatelky CK Singletour Ilony Koutňákové spárování do pokoje často není možností pro lidi, kteří žijí sami a už jsou zvyklí na vlastní klid.

Vede exotika

Podle CK Blue Style se 77 procent sólo dovolených uskuteční v exotických destinacích. „Velký zájem je o Kapverdy, Omán, Zanzibar a samozřejmě také o blízkou exotiku, jako je Egypt či Tunisko,“ uvedla mluvčí Simona Fischerová. Nabídku dovolených pro jednotlivce postupně rozšiřuje také CK Čedok, sólo cestovatelé podle mluvčí Kláry Divíškové tvoří necelá tři procenta počtu klientů. V cestovní agentuře Invia jsou to čtyři procenta.

Sami k moři nebo za poznáváním vyráží i lidé, kteří prochází životní změnou, uvedla mluvčí Student Agency Travel Alexandra Janoušek Kostřicová. „Cestování o samotě vnímají jako šanci znovu se otevřít novým zážitkům, přátelstvím – nebo třeba novému vztahu,“ podotkla. Například sólo zájezd do Egypta podle ní průměrně stojí zhruba 19 500 korun, do Španělska 23 tisíc korun a do Turecka 21 500 korun.