Když peněz není nazbyt: Rekonstrukce holešovického mikrobytu ukazuje, jak lze z minima vytvořit maximum

Užito se svolením Radka Úlehly
Rekonstrukce malých bytů bývá často kompromisem mezi ambicemi a rozpočtem. V případě 35metrového bytu v pražských Holešovicích však architektkám ze studia Plus One Architects stačilo minimum finančních prostředků

Městské bydlení se v posledních letech dramaticky proměňuje. Zatímco ceny nemovitostí rostou a nové byty se zmenšují, tlak na kvalitu prostoru každého metru čtverečního je větší než kdy dřív. Jedním z nejnovějších příkladů je kompletní proměna 35metrového bytu v pražských Holešovicích, kterou realizovalo studio Plus One Architects pro malířku Lucii Michnovou. Ateliér měl před sebou jasný cíl. Vytvořit s omezeným rozpočtem funkční, světlé a vizuálně přitažlivé městské bydlení, které nebude působit stísněně a zároveň umožní majitelce pracovat s vlastním výtvarným rukopisem.

Původní dispozice 1+1 byla typickým obrazem bytů z 20. let, tedy úzká tmavá chodba, miniaturní kuchyň, oddělená toaleta a vedle toho pobytová část s ložnicí. Jižní orientace bytu však slibovala potenciál. Architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová proto zvolily radikální krok. Odstranily veškeré příčky. Tento zásah, byť stavebně jednoduchý a finančně nenáročný, přinesl zásadní efekt. Denní světlo dnes volně prostupuje celým prostorem, který najednou působí větší, otevřenější a vzdušnější.

Vestavěné skříně lemující vstupní chodbu zároveň suplují jinak nákladné úložné systémy. Zrcadlová fólie na dveřích botníku nejen prosvětluje interiér, ale i opticky násobí jeho velikost. Jde o jednoduchý, levný a účinný trik. Koupelna byla nově vybudována na vyvýšeném soklu a stala se jedinou zděnou částí interiéru. Nová vstupní osa bytu dnes míří přímo ke dveřím na balkon. Kuchyně se jemně otevírá do hlavního obytného prostoru a přirozeně jej propojuje s jídelním barem.

Trend malých bytů

Malé byty do 40 metrů čtverečních dnes tvoří výraznou část městské bytové nabídky. Podle developerských statistik jde o nejrychleji prodávanou kategorii. Menší byty jsou dnes v kurzu hned z několika důvodů. Stále více lidí žije samo a pro single domácnosti představují kompaktní byty ideální, dostupné a funkční řešení.

Nižší metráž zároveň znamená menší finanční zátěž, nejen při nájmu či koupi, ale i při samotné rekonstrukci, která je rychlejší a cenově přístupnější. Rostoucí zájem o udržitelný život navíc vede k preferenci menší obytné plochy, jež snižuje spotřebu energií i ekologickou stopu domácnosti. A v neposlední řadě je tu touha žít „blíže centru“, kde jsou malé byty nejběžnější a kde nabízí pohodlný přístup ke službám, kultuře i dopravě. 

Architekti tak čím dál častěji řeší, jak z miniaturních dispozic vytvořit funkční domovy, které konkurují větším bytům svým promyšleným designem. Rekonstrukce v Holešovicích je důkazem.

Zámek, o který nikdo nestojí. Štiřín nového majitele opět nenašel

Středočeský zámek Štiřín
ČTK
ČTK
ČTK

Středočeský zámek Štiřín se nepodařilo prodat ani na devátý pokus. Do aukce vyhlášené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se sice přihlásil nejméně jeden zájemce, nenabídl ale ani vyvolávací cenu 720 milionů korun. Vyplývá to z aukčního webu. Majetkový úřad uvedl, že vypíše nové kolo dražby.

„Cílem ÚZSVM je pro tento unikátní a pro stát nepotřebný areál s hotelem, restaurací, wellness a rozlehlým parkem najít definitivního vlastníka, který by pro něj nalezl smysluplné využití,“ uvedla mluvčí majetkového úřadu Michaela Tesařová. „Zákonem preferovaný způsob nakládání s nepotřebným státním majetkem je prodej prostřednictvím transparentního výběrového řízení. ÚZSVM v případě zámku Štiřín zatím neshledal důvod pro odchýlení se od tohoto postupu, a to i kvůli vysokým nákladům daňových poplatníků na správu prázdného a pro stát nepotřebného majetku,“ doplnila.

Jednopatrový trojkřídlý zámek půdorysu písmene U s mansardovou střechou je kulturní památkou. Pod památkovou ochranou je i barokní zámecká kaple. Na barokní minulost, zámek byl vystaven na místě bývalé tvrze na konci 18. století, odkazují tato kachlová kamna v prvním patře zámku. I ta jsou na seznamu kulturních památek.

Majetkový úřad převzal štiřínský zámek v červnu 2023 od ministerstva zahraničí a následně ho nabídl jiným státním institucím. Vzhledem k tomu, že o něj žádná neprojevila zájem, převedl majetkový úřad Národnímu památkovému ústavu zámecký mobiliář a následně nabídl areál zámku v aukci. První kolo se uskutečnilo loni v listopadu a vyvolávací cena tehdy byla 3,3 miliardy korun.

Lovecký zámeček Karla Schwarzenberga je na prodej

Lovecký zámeček Karla Schwarzenberga je na prodej

Reality

Lovecký zámeček Dřevíč, kde více než třicet let žil politik a podnikatel Karel Schwarzenberg, je nyní na prodej. Exkluzivně jej nabízí realitní kancelář Svoboda & Williams za cenu 65 milionů korun.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V dalších kolech aukce cenu úřad postupně snižoval, z nabídky prodeje také vyjmul část pozemků v areálu zámeckého parku, které převzaly Lesy ČR, a pozemky, na nichž obec Kamenice plánuje výstavbu chodníků. I přes snížení ceny se ale do prvních sedmi kol dražby nikdo nepřihlásil. Při osmém pokusu na konci října sice nejméně jeden zájemce složil požadovanou dražební kauci, stejně jako při dnešní aukci ale neučinil žádný příhoz.

Zámek z 18. století v minulosti sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Původně jej spravovalo ministerstvo zahraničí, které ale oznámilo, že areál nepotřebuje, a následně ho převedlo na majetkový úřad. V době převodu byl areál uzavřen. Současnou podobu zámku ovlivnily úpravy z období kolem roku 1900 podle projektu architekta Jiřího Stibrala a také úpravy z let 1985 až 1993. Desítky let jej vlastnila rodina Ringhofferova, v majetku státu se štiřínský zámek ocitl po druhé světové válce jako konfiskát.

V Praze to nejde. V Londýně ano: Penta startuje stavbu 52patrového domu

Projekty Penta Real Estate v Londýně
Užito se svolením Penta Real Estate a PSN
nst
nst

Penta míří tam, kde mohou růst skutečné výšky. V Londýně právě začala stavět 52patrový dům za miliardy.

Společnost Penta Real Estate ze skupiny Penta vstoupila na britský nemovitostní trh a hned na úvod plánuje výstavbu dvou rozsáhlých rezidenčních projektů v Londýně. Klíčovým prvkem vstupu je především výstavba výškového domu Cuba Street, který bude patřit k novým dominantám širšího centra města. Celkem v obou projektech vznikne zhruba 680 bytů s investičním objemem přes 20 miliard korun. Stavba začala letos a dokončení je naplánováno na rok 2029, uvedla Penta v tiskové zprávě.

Penta zamířila do Londýna

Penta Real Estate a britský developer Ballymore mají ve společném podniku rovný podíl. Hlavní pozornost přitahuje první projekt Cuba Street, v jehož rámci vyroste 52patrový dům s 434 byty. Jedná se o výškovou rezidenční budovu situovanou podél Temže, která po dokončení zásadně rozšíří nabídku moderního bydlení v této části Londýna.

Druhý projekt, The Capston, zahrnuje výstavbu dalších 247 bytů ve dvou domech o 11 a 22 podlažích.

„Partnerství s Pentou a zajištění financování pro více než 680 nových bytů je v dnešním náročném prostředí významným počinem. Těšíme se na spolupráci s Pentou při jejích prvních projektech ve Spojeném království,“ uvedl ředitel Ballymore John Mulryan.

Pro Pentu znamenají aktuální projekty další krok v její strategii expanze na západoevropské trhy. Podle Pavla Streblova z představenstva Penta Real Estate chce firma v Londýně v budoucnu působit nejen v rezidenční výstavbě, ale také v segmentu kanceláří, hotelů či studentského bydlení. „V příštích několika letech zde chceme výrazně rozšířit naši místní kancelář, realizovat podobně velké investice v miliardových částkách a etablovat Pentu jako silného hráče, který dokáže i v Londýně budovat velké rozvojové projekty včetně výškových domů,“ dodal Streblov.

Streblov z Penty: Na nákupech jsme pořád a sledujeme i zahraniční trhy. Hlavně Anglii a Německo

Reality

Penta Real Estate rozvijí výstavbu hned na několik místech v Praze. Velkou výzvou je pro ni bezpochyby revitalizace Florence. O tom, jak toto území bude vypadat rozhodla před třemi lety urbanistická soutěž, nyní jsou na stole architektonické soutěže, které mají navrhnout podobu čtyř bloků mezi magistrálou a autobusovým nádražím Florenc. „Přesně to jsou místa, kde by se mělo primárně stavět, protože veškerou infrastrukturu máte už na místě,“ říká Pavel Streblov, obchodní ředitel Penta Real Estate. Ten má kromě klíčových projektů v Praze na starost i její zahraniční expanzi.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Penta Real Estate je součástí investiční skupiny Penta založené v roce 1994. Realitní divize se zaměřuje na kanceláře, byty a maloobchod a v Česku a na Slovensku aktuálně realizuje přes 20 projektů.

Na začátku října firma oznámila, že od Českých drah koupila za 731 milionů korun pozemky v severní části areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. Už v listopadu 2023 získala za téměř 244 milionů korun nevyužívané pozemky na Florenci, kde naváže na výstavbu nové čtvrti u své kancelářské budovy Masaryčka.

Podle výroční zprávy činil čistý zisk Penta Real Estate v loňském roce 13,2 milionu korun, což představuje meziroční růst o 5,5 procenta. Tržby realitní divize vzrostly o 22 procent na 456,6 milionu korun.

Mrakodrap Eurovea Tower v Bratislavě

Bratislava překvapila nejen Evropu. Z rafinerie a skladů vyrostla čtvrť, kterou obdivují až v Americe

Reality

Město, kde se dříve nacházely kontaminované brownfieldy, dnes plní mrakodrapy, bulváry a nové parky. A další stavby míří až ke 200 metrům. Proč je Bratislava ve výškové výstavbě tam, kde Praha ani nezačala?

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Penta kupuje centrálu České spořitelny u metra Budějovická v Praze
Aktualizováno

Penta rozšiřuje impérium. Společnost kupuje centrálu České spořitelny u metra Budějovická

Reality

Společnost Penta Real Estate z investiční skupiny Penta kupuje spolu s firmou MAT Corporation, která vlastní pražská obchodní centra DBK a Europark, budovy centrály České spořitelny u metra Budějovická v Praze. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který o tom informoval na webu. Hodnotu transakce neuvedl.

ČTK

Přečíst článek

