Nejen alkohol a tabák. Světová zdravotnická organizace ukázala, na co umírají Evropané

V důsledku konzumace tabáku, alkoholu a průmyslově zpracovaných potravin a na následky používání fosilních paliv ročně umírá 2,7 milionu Evropanů, uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Vyzvala zároveň vlády jednotlivých států, aby zavedly přísnější regulaci výrobků ohrožujících lidské zdraví, napsal britský The Guardian.

V průlomové zprávě WHO uvedla, že silná průmyslová odvětví přispívají ke špatnému zdravotnímu stavu a následným předčasným úmrtím tím, že používají klamavou reklamu a účinný marketing, a zasahují tak do úsilí vlád v prevenci smrtelných nemocí jako jsou rakovina, srdeční choroby a cukrovka.

Nová zpráva vypočítává, že fosilní paliva, tabák, alkohol a vysoce průmyslově zpracované potraviny (takzvané UPF) jsou odpovědné za více než 7400 úmrtí denně napříč 53 státy evropského prostoru. Celkově tato čtyři průmyslová odvětví způsobují 2,7 milionu úmrtí v Evropě ročně, což odpovídá zhruba čtvrtině (24,5 procenta) z celkových statistik úmrtnosti.

Zneužívání lidí pomocí marketingu

Zjištění Světové zdravotnické organizace podle The Guardian představují bezprecedentní útok na obrovské škody, které velké korporace a jejich produkty způsobují lidskému zdraví. Zpráva popisuje, jak „velký průmysl“ používá zjevné i skryté metody ke zvýšení svých zisků tím, že se snaží zdržovat a mařit vznik veřejných politik zaměřených na zlepšení zdraví obyvatelstva.

„Nevelký počet nadnárodních korporací má významnou moc nad politickým a právním prostředím, v němž působí, a braní regulacím ve veřejném zájmu, které by mohly negativně ovlivnit jejich zisky,“ uvádí ve zprávě WHO.

„Taktiky průmyslu zahrnují zneužívání zranitelných lidí prostřednictvím cílených marketingových strategií, klamání spotřebitelů a používání nepravdivých tvrzení o prospěšnosti jeho výrobků nebo prospěšnosti životnímu prostředí,“ uvedl regionální ředitel organizace WHO pro Evropu Hans Kluge.

Tyto údaje navazují na výzkum z roku 2023, který zjistil, že alkohol, tabák, průmyslově zpracované potraviny a nápoje a fosilní paliva způsobují ročně na celém světě 19 milionů úmrtí, což představuje 34 procent všech úmrtí.

Analýza WHO dále ukazuje, že žádná z evropských zemí nedosahuje cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, kterými jsou zastavení nárůstu obezity nebo snížení kouření u osob starších 15 let o 30 procent. Těchto 53 zemí spotřebuje více alkoholu než kterýkoli jiný region na světě (WHO pro Evropu zahrnuje do své oblasti 53 zemí, pozn. ČTK).

Navzdory zdravotním rizikům pouze malá část evropských zemí zakázala kouření na veřejných místech, zatímco snahy o snížení přitažlivosti škodlivých výrobků prostřednictvím jednotných obalů, zdanění alkoholu a jasného označování potravin se rovněž příliš neujaly, píše The Guardian.