Živě: Čeští lékaři představují nové možnosti léčby nejčastější leukemie

Září, jako měsíc krevních onemocnění, již tradičně zahajuje Světový den chronické lymfocytární leukemie (CLL). Jde o nejčastější druh rakoviny krve a kostní dřeně. Česká skupina pro CLL u této příležitosti pořádá tiskovou konferenci, na níž čeští odborníci spolu s pacienty představí nové možnosti léčby a podpory.

Nové možnosti a dostupnost léčby, moderní diagnostika, klinické studie, úskalí moderní léčby i kvalita života pacientů. Na tato témata se zaměří tisková konference ke Světovému dni CLL, který připadá na 1. září.

Na tiskové konferenci vystoupí přední odborníci České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii a zástupci pacientů.

  • prof. Michael Doubek - Přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU – NEJČASTĚJŠÍ LEUKEMIE V ČR – INCIDENCE A PREVALENCE CLL  
  • MUDr. Martin Šimkovič - Lékař IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové – NOVÉ LÉKY V TERAPII CLL, KLINICKÉ STUDIE  
  • MUDr. Anna Panovská, Ph.D. - Lékařka Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU – ÚSKALÍ MODERNÍ LÉČBY CLL – FIXNÍ VS. KONTINUÁLNÍ TERAPIE
  • prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. - Prorektorka Masarykovy univerzity, přednostka ústavu lékařské genetiky a genomiky a vedoucí Centra molekulární biologie a genetiky IHOK, LF MU a FN Brno a CEITEC MU –  MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA CLL A ČESKÉ MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY
  • MUDr. Martin Špaček - Lékař I. interní kliniky – hematologie 1. LF UK a VFN v Praze – ČESKÁ DOPORUČENÍ PRO LÉČBU CLL, NEVYHOVUJÍCÍ ÚHRADOVÉ PODMÍNKY 
  • Jana Pelouchová - Předsedkyně pacientského spolku DIAGNÓZA LEUKEMIE, z.s. – PODPORA PACIENTŮ S CLL A JEJICH BLÍZKÝCH
  • Pacient s CLL – OSOBNÍ ZKUŠENOST S ONEMOCNĚNÍM A MODERNÍ LÉČBOU

Živý přenos tiskové konference z Café Louvre začne v 9:00. Potrvá přibližně dvě hodiny. Video se spouští v úvodu tohoto článku. 

Umělá inteligence navrhla léky. V laboratoři je otestovali. A fungují

Enjoy

Systém umělé inteligence navržený výzkumníky z Googlu a několika vědeckých institucí si „zahrál“ na vědce a mimo jiné navrhl tři léky proti leukemii. Využil při tom už existujících léčebných preparátů, u nichž doporučil uplatnění i u nemoci, proti níž se dosud nepoužívaly. Není to tedy ještě úplně stoprocentní objevitelská a vynálezecká práce, ale – už téměř ano.

Josef Tuček

Přečíst článek

Miliardář Strnad podpořil vývoj léku proti leukémii

Filantropie

Díky finančnímu daru průmyslového holdingu CSG miliardáře Michala Strnada se podaří významně navýšit počet pacientů, kteří budou v rámci klinických studií léčeni v Ústavu hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) imunoterapeutickou metodou.

nst

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

CyberCampusCZ sídlí v Brně. Jeho součástí je CyberSecurityHub, expertní kyberbezpečnostní organizace založená třemi univerzitami.
video

Brno je líhní technologických startupů, i díky evropským dotacím. Jak to bude dál?

Money

Přečíst článek

Musk žaluje Apple a OpenAI

Musk žaluje Apple a OpenAI
Profimedia
ČTK
Společnost xAI a sociální síť X amerického miliardáře Elona Muska zažalovaly firmy Apple a OpenAI. Viní je z nezákonné konspirace s cílem potlačit konkurenci v oblasti umělé inteligence. Informovala o tom agentura Reuters.

Společnosti Apple a OpenAI podle žaloby „uzavřely trhy, aby si udržely své monopolní postavení a bránily v konkurenčním boji inovátorům“, jako jsou X a xAI. „Je to příběh dvou monopolů, které spojily síly, aby si zajistily trvalou dominanci ve světě, který nyní pohání nejmocnější technologie vytvořená lidstvem: umělá inteligence,“ cituje ze žaloby agentura AFP. Žaloba požaduje odškodné ve výši miliard dolarů a vydání soudního zákazu údajných nezákonných praktik firem Apple a OpenAI.

Musk již dříve pohrozil, že na Apple podá žalobu kvůli způsobu, jakým firma ve svém obchodu s aplikacemi App Store umisťuje jeho sociální síť X a chatovací systém Grok založený na AI. Apple podle Muska v App Store neumožňuje získat nejvyšší pozici žádné společnosti působící v oblasti AI s výjimkou firmy OpenAI, která je tvůrcem populárního chatovacího systém ChatGPT.

Apple vytvořil s firmou OpenAI partnerství, v rámci kterého integruje systém ChatGPT do svých chytrých telefonů iPhone, počítačových tabletů iPad a počítačů Mac. „Apple postupuje způsobem, který znemožňuje všem AI společnostem kromě OpenAI dostat se na první pozici v App Store, což je jednoznačné porušení antimonopolních pravidel,“ uvedl tento měsíc Musk.

Podle společností X a xAI kontroluje Apple ve Spojených státech zhruba 65 procent trhu s chytrými telefony a OpenAI nejméně 80 procent trhu s asistenčními systémy využívajícími generativní umělou inteligenci, píše AFP.

Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. V poslední době se výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

Polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki

Nawrockého veto. Poláci už nebudou moci Ukrajincům platit Starlink

Politika

Polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki vetoval novelu zákona, který mimo jiné prodlužoval výplatu přídavků na děti válečných uprchlíků ze sousední Ukrajiny. Prezidentovo veto ovšem také znamená, že od 1. října nebude Varšava moci nadále platit Ukrajině předplatné satelitního připojení k internetu od firmy Starlink, uvedl mluvčí ministerstva digitalizace. Síť Starlink miliardáře Elona Muska rozsáhlé využívá ukrajinská armáda, která čtvrtým rokem brání zemi před ruskou agresí.

ČTK

Přečíst článek

Miliardář Elon Musk a viceprezident J.D. Vance

Musk otočil. Politickou stranu nezaloží, prý si nechce poškodit vztah s J.D. Vancem

Leaders

Miliardář Elon Musk upouští od plánů na založení nové politické strany, svým spojencům sdělil, že se hodlá soustředit na své firmy. Šéf automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX si navíc nechce znepřátelit vlivné členy Republikánské strany tím, že by odlákal její voliče, píše list The Wall Street Journal.

ČTK

Přečíst článek

Elon Musk

Podrážděný Musk. Miliardář zvažuje zákaz výrobků Apple ve svých firmách. Co mu vadí?

Leaders

ČTK

Přečíst článek

Francouzský miliardář Pinault zvažuje prodej obřího balíku akcií Pumy

Zájem o tenisky Puma klesá
ČTK
Stanislav Šulc
Německý výrobce obuvi Puma neprožívá dobré časy. Ceny jejích akcií se výrazně propadly, což vede i velké investory k přemýšlení nad tím, co s touto firmou. Jedním z nich je také francouzský miliardář François-Henri Pinault, jehož impérium luxusních značek Kering vlastní 29procentní podíl v německé firmě. Kering nyní zvažuje, jak s akciemi naloží, hrozí i prodej všech akcií. Jejich cena na zprávu reagují prudkým růstem.

Výrobci obuvi letos neprožívají nejlepší éru. Kvůli clům a komplikovaným výrobním řetězcům mohou přijít o velké části tržeb i zisků, a to bez ohledu na lesk značky, jejíž logo daná teniska právě nese. Problémy lze očekávat i u nejslavnějších bot, jako jsou Nike, Adidas nebo Puma.

13 fotografií v galerii

Právě akcie poslední jmenované značky letos výrazně ztrácejí. Od začátku roku odepsaly až 59 procent.

A na to reagují také držitelé velkých balíků akcií. Mezi ně patří také společnost Kering francouzského miliardáře Françoise-Henriho Pinaulta, vlastníka řady luxusních značek včetně Gucciho. V Pumě Kering drží 29procentní podíl. To však již za chvíli může být podle agentury Bloomberg minulostí.

Rodina Pinault zvažuje různé možnosti pro společnost Puma, včetně prodeje,“ cituje Bloomberg zdroje z okruhu nejbližší rodiny. „Mezi potenciálními kupci by mohly být například Anta Sports Products, Li Ning Co. či některý z bohatých fondů z Blízkého východu,“ dodává agentura.

Adidas vsadil na retro a vyplatilo se. Jenomže kvůli nejistotě akcie padají

Zprávy z firem

Adidas potvrdil svou rostoucí formu, když ve druhém čtvrtletí překonal očekávání analytiků a vykázal solidní zisk, a to navzdory ekonomickým turbulencím a obchodní nejistotě. Retro modely tenisek jako Samba dál táhnou poptávku, zatímco firma zůstává opatrná kvůli možným dopadům cel ze strany USA. Investoři se komplikovaného výhledu obávají a akcie klesají o více než devět procent.

nst

Přečíst článek

Přetrvávající problémy a klesající zisk

Akcie Pumy na informaci zareagovaly prudkým růstem až o 20 procent. Tržní kapitalizace před oznámením novinky činila zhruba tři miliardy dolarů.

To je výsledek mnohaletých snah o návrat značky do velké trojky, kdy by mohla konkurovat Nike a Adidas. To se ale nedařilo předchozímu vedení, ani novému CEO Arthuru Hoeldovi, který přišel letos v dubnu. Kvůli pokračujícím problémům Puma v červenci oznámila „profit warning“, tedy upozornění pro investory, že výsledky nebudou v souladu s plány a očekáváním.

V loňském roce společnosti, která na trhu působí téměř osmdesát let, vykázala zisk 282 milionů dolarů při tržbách 8,8 miliardy dolarů.

Tři značky, tři scénáře. Letošek testuje odolnost sportovních gigantů

Trhy

Sportovní průmysl letos prochází náročnou zkouškou. Na výrobce sportovní obuvi a oblečení doléhají cla, zpomalující poptávka i proměny v distribuci. Rozhodující roli hraje také „cool faktor“, tedy schopnost prodávat za plnou cenu. Jak se které značce daří, napovídá už vývoj akcií. Tak si to shrňme.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Česká spořitelna

Bez AI už ani krok. Umělá inteligence bankéřům práci nebere, naopak jí zefektivňuje

Money

Umělou inteligenci v České republice v současnosti pravidelně využívá sedm z deseti lidí, v loňském roce ji využívala zhruba polovina Čechů. Není tedy divu, že pronikla i do oblasti bankovnictví. Kde všude a jak se AI využívá v českých bankách? Co už umí bankovní virtuální asistenti a proč některé bankovní domy mají už i svou vlastní umělou inteligenci a jiné ještě ne.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Tři značky, tři scénáře. Letošek testuje odolnost sportovních gigantů

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Obchod Nike v Los Angeles

Dohoda mezi USA a Vietnamem může zamotat hlavu investorům Nike a Adidas

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
