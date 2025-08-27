Živě: Čeští lékaři představují nové možnosti léčby nejčastější leukemie
Září, jako měsíc krevních onemocnění, již tradičně zahajuje Světový den chronické lymfocytární leukemie (CLL). Jde o nejčastější druh rakoviny krve a kostní dřeně. Česká skupina pro CLL u této příležitosti pořádá tiskovou konferenci, na níž čeští odborníci spolu s pacienty představí nové možnosti léčby a podpory.
Nové možnosti a dostupnost léčby, moderní diagnostika, klinické studie, úskalí moderní léčby i kvalita života pacientů. Na tato témata se zaměří tisková konference ke Světovému dni CLL, který připadá na 1. září.
Na tiskové konferenci vystoupí přední odborníci České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii a zástupci pacientů.
- prof. Michael Doubek - Přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU – NEJČASTĚJŠÍ LEUKEMIE V ČR – INCIDENCE A PREVALENCE CLL
- MUDr. Martin Šimkovič - Lékař IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové – NOVÉ LÉKY V TERAPII CLL, KLINICKÉ STUDIE
- MUDr. Anna Panovská, Ph.D. - Lékařka Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU – ÚSKALÍ MODERNÍ LÉČBY CLL – FIXNÍ VS. KONTINUÁLNÍ TERAPIE
- prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. - Prorektorka Masarykovy univerzity, přednostka ústavu lékařské genetiky a genomiky a vedoucí Centra molekulární biologie a genetiky IHOK, LF MU a FN Brno a CEITEC MU – MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA CLL A ČESKÉ MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY
- MUDr. Martin Špaček - Lékař I. interní kliniky – hematologie 1. LF UK a VFN v Praze – ČESKÁ DOPORUČENÍ PRO LÉČBU CLL, NEVYHOVUJÍCÍ ÚHRADOVÉ PODMÍNKY
- Jana Pelouchová - Předsedkyně pacientského spolku DIAGNÓZA LEUKEMIE, z.s. – PODPORA PACIENTŮ S CLL A JEJICH BLÍZKÝCH
- Pacient s CLL – OSOBNÍ ZKUŠENOST S ONEMOCNĚNÍM A MODERNÍ LÉČBOU
Živý přenos tiskové konference z Café Louvre začne v 9:00. Potrvá přibližně dvě hodiny. Video se spouští v úvodu tohoto článku.
