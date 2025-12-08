Vánoce bez kýchání? Čistička vzduchu AERIUM zachytí 99,95 % nečistot
Zdravý a čerstvý vzduch o Vánocích ovlivní nejen vaše plíce. Vydýchané klima po vánoční večeři snadno způsobí, že se odkulíte na pohovku a místo vánoční nálady přichází únava a ospalé ticho.
Čistička vzduchu AERIUM vytvoří optimální domácí klima a zbaví vás i pro někoho nepříjemného odéru ze smažené ryby.
Dopřejte si čistý vzduch
Když se doma špatně dýchá, nepomůže ani vánoční úklid. Během adventu si domů nosíme bacily, viry i bakterie a časté návštěvy tomu zrovna nepřidají. Všichni máme v rodině nebo mezi známými někoho, kdo nemoci spíš přechází, a pak stačí krátká návštěva, která položí celou domácnost a naruší klidnou sváteční atmosféru.
Čistička vzduchu AERIUM odstraní prach, alergeny i pachy
Kvalitní čistička vzduchu AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi využívá kombinovaný HEPA a uhlíkový filtr, který zachytává jemné částice, a to až s 99,95% účinností. Jedná se o hygienické řešení, které pomůže udržet domácnost zdravou a čistou.
Přístroj od značky AERIUM využívá základní fyzikální principy, a to přilnavost i Brownův pohyb. Hustá síť vláken tak ze vzduchu odfiltruje i nejmenší částice. Díky výkonu CADR 260 m³/h se hodí pro místnosti o velikosti 15–30 m², tedy do běžných obýváků či ložnic.
V domácnosti se hodí i tichý režim s hlučností 25 dB, během kterého se zařízení ztiší a vypnou se světelné indikátory. Automatický režim pak upravuje výkon podle aktuální kvality ovzduší v místnosti.
Jak funguje HEPA filtrace?
Výkonná filtrace čističky vzduchu sebere široké spektrum částic od prachu až po drobné alergeny. HEPA filtr využívá tyto fyzikální jevy:
- setrvačnost – velké částice plynou ve vzduchu s větší setrvačností. Jakmile proud vzduchu změní směr kvůli překážce v podobě vlákna, částice zachová směr letu a ulpí ve filtraci,
- blokační účinek – menší částice následují proud vzduchu. Působí na ně ale přitažlivá síla vlákna v HEPA filtraci, které je pomocí statické elektřiny přitáhne a zachytí,
- difúzní účinek – díky Brownově pohybu částice ve vzduchu neustále kolidují s molekulami plynů, to způsobuje jejich neustálé změny směru. Vlákna v HEPA jsou nepravidelně rozmístěná, takže zachytí i velmi drobné částice.
Druhou vrstvu pak tvoří aktivní uhlíkový filtr, který neutralizuje pachy a absorbuje škodlivé plyny. Na rozdíl od mnoha plastových čističek je AERIUM PureSteel Q3 tvořena odolným kovovým šasi, což přispívá k delší životnosti a větší stabilitě.
Automatické čištění díky chytrým senzorům
Čistička AERIUM průběžně monitoruje kvalitu ovzduší a podle naměřených hodnot automaticky upravuje výkon. Na displeji se zobrazuje:
- úroveň znečištění v číslech,
- barevný indikátor kvality vzduchu,
- aktuální provozní režim.
V praxi to znamená, že během vánočního vaření zvýší výkon sama, zatímco večer přejde do tichého chodu.
Zdravé a klidné Vánoce se Vzdušín.cz
Užijte si vánoční pohodu a zdravou atmosféru během společných chvil s rodinou. Čistička vzduchu AERIUM PureSteel Q3 se postará o čistší vzduch v místnosti, ať už se chcete zbavit zápachu po smažení nebo alergenů ve vzduchu.
Sháníte vánoční dárky? Využijte nabídku na Vzdušín.cz. Ověřený internetový obchod nabízí chytrá zařízení do domácnosti. Ať už hledáte čističku vzduchu, kuchyňské spotřebiče nebo šikovný vysavač, vaše nákupy dárků začínají právě zde.
