Vánoce bez kýchání? Čistička vzduchu AERIUM zachytí 99,95 % nečistot

Zdravý a čerstvý vzduch o Vánocích ovlivní nejen vaše plíce. Vydýchané klima po vánoční večeři snadno způsobí, že se odkulíte na pohovku a místo vánoční nálady přichází únava a ospalé ticho.

Čistička vzduchu AERIUM vytvoří optimální domácí klima a zbaví vás i pro někoho nepříjemného odéru ze smažené ryby.

Dopřejte si čistý vzduch

Když se doma špatně dýchá, nepomůže ani vánoční úklid. Během adventu si domů nosíme bacily, viry i bakterie a časté návštěvy tomu zrovna nepřidají. Všichni máme v rodině nebo mezi známými někoho, kdo nemoci spíš přechází, a pak stačí krátká návštěva, která položí celou domácnost a naruší klidnou sváteční atmosféru.

Čistička vzduchu AERIUM odstraní prach, alergeny i pachy

Kvalitní čistička vzduchu AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi využívá kombinovaný HEPA a uhlíkový filtr, který zachytává jemné částice, a to až s 99,95% účinností. Jedná se o hygienické řešení, které pomůže udržet domácnost zdravou a čistou.

Přístroj od značky AERIUM využívá základní fyzikální principy, a to přilnavost i Brownův pohyb. Hustá síť vláken tak ze vzduchu odfiltruje i nejmenší částice. Díky výkonu CADR 260 m³/h se hodí pro místnosti o velikosti 15–30 m², tedy do běžných obýváků či ložnic.

V domácnosti se hodí i tichý režim s hlučností 25 dB, během kterého se zařízení ztiší a vypnou se světelné indikátory. Automatický režim pak upravuje výkon podle aktuální kvality ovzduší v místnosti.

Čistička vzduchu AERIUM PureSteel Q3 se postará o čistší vzduch v místnosti, ať už se chcete zbavit zápachu po smažení nebo alergenů ve vzduchu.

Jak funguje HEPA filtrace?

Výkonná filtrace čističky vzduchu sebere široké spektrum částic od prachu až po drobné alergeny. HEPA filtr využívá tyto fyzikální jevy:

  • setrvačnost – velké částice plynou ve vzduchu s větší setrvačností. Jakmile proud vzduchu změní směr kvůli překážce v podobě vlákna, částice zachová směr letu a ulpí ve filtraci,
  • blokační účinek – menší částice následují proud vzduchu. Působí na ně ale přitažlivá síla vlákna v HEPA filtraci, které je pomocí statické elektřiny přitáhne a zachytí,
  • difúzní účinek – díky Brownově pohybu částice ve vzduchu neustále kolidují s molekulami plynů, to způsobuje jejich neustálé změny směru. Vlákna v HEPA jsou nepravidelně rozmístěná, takže zachytí i velmi drobné částice.

Druhou vrstvu pak tvoří aktivní uhlíkový filtr, který neutralizuje pachy a absorbuje škodlivé plyny. Na rozdíl od mnoha plastových čističek je AERIUM PureSteel Q3 tvořena odolným kovovým šasi, což přispívá k delší životnosti a větší stabilitě.

Automatické čištění díky chytrým senzorům

Čistička AERIUM průběžně monitoruje kvalitu ovzduší a podle naměřených hodnot automaticky upravuje výkon. Na displeji se zobrazuje:

  • úroveň znečištění v číslech,
  • barevný indikátor kvality vzduchu,
  • aktuální provozní režim.

V praxi to znamená, že během vánočního vaření zvýší výkon sama, zatímco večer přejde do tichého chodu.

Zdravé a klidné Vánoce se Vzdušín.cz

Užijte si vánoční pohodu a zdravou atmosféru během společných chvil s rodinou. Čistička vzduchu AERIUM PureSteel Q3 se postará o čistší vzduch v místnosti, ať už se chcete zbavit zápachu po smažení nebo alergenů ve vzduchu.

Sháníte vánoční dárky? Využijte nabídku na Vzdušín.cz. Ověřený internetový obchod nabízí chytrá zařízení do domácnosti. Ať už hledáte čističku vzduchu, kuchyňské spotřebiče nebo šikovný vysavač, vaše nákupy dárků začínají právě zde.

Chytré funkce spotřebičů (nejen) pro zrakově postižené aneb Když technologie skutečně pomáhají

Zprávy z firem

Pro člověka bez handicapu je zapnutí pračky, myčky, sušičky nebo trouby otázkou několika málo vteřin. Ne každý má ovšem takové štěstí. Pro lidi se zrakovým postižením se kvůli stále rozšířenějším dotykovým displejům stávají i zdánlivé maličkosti takřka nemožným úkolem. Této oblasti si tak přirozeně začali všímat výrobci domácích spotřebičů. 

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

Když domácí spotřebiče plní funkci designových doplňků

Zprávy z firem

O tom, že pokrok nelze zastavit, se každodenně přesvědčujeme i v běžném životě. Pokud jste v poslední době vyrazili na nákup domácích spotřebičů, možná jste se nestačili divit. Doby, kdy jedinou funkcí lednice bylo chlazení potravin, jsou totiž dávno minulé. Jak potvrzuje Barbora Bártíková, PR manažerka společnosti BSH domácí spotřebiče, která na našem trhu nabízí spotřebiče německých značek Bosch, Siemens a Gaggenau, zákazníci dnes kladou důraz nejen na chytré technologie, ale také atraktivní design. 

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Biohacking: Jak přežít zimu bez nafouklého břicha

Biohacking: Jak přežít zimu bez nafouklého břicha
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Zimní měsíce dávají trávícímu systému zabrat. Chlad, stres a těžká jídla vytvářejí kombinaci, která snadno vyvolá nadýmání i tlak v břiše. Co dělat, aby žaludek a střeva fungovaly normálně? V dalším díle seriálu Biohacking přinášíme tipy na zlepšení trávení. A některé fungují už během několika minut.

Trávicí obtíže, zejména nadýmání, pocit tlaku v břiše a zpomalené vyprazdňování, se v zimních měsících objevují častěji než v jiných obdobích roku. Prosinec je typický kombinací těžších jídel s vyšším podílem tuků a cukrů, vliv má i střídání teplot a celkově zvýšený stres spojený s koncem roku. Tyto faktory se vzájemně posilují a mohou narušovat optimální funkci trávicího traktu. Chladnější počasí snižuje periferní prokrvení, což může způsobit zpomalenou funkci střev, zatímco větší množství typicky slavnostního jídla představuje pro organismus větší zátěž.

Nehltejte 

Trávicí trakt reaguje na způsob a rychlost konzumace jídla. Nyní v prosinci je to relevantní, protože jíme často ve spěchu nebo v mírně stresovém emočním rozpoložení. Rychlá konzumace vede k vyššímu objemu polknutého vzduchu, opožděné aktivaci signálů sytosti a větší fermentační zátěži ve střevech. Výzkum dlouhodobě ukazuje, že již samotné zpomalení při jídle snižuje plynatost i tlak v břiše, protože umožňuje efektivnější mechanické i chemické zpracování potravy a stabilnější motilitu žaludku.

Biohacking: Prokrastinace není lenost. Mozek reaguje na stres, hrozby a emoční napětí

Enjoy

Prokrastinace není otázkou lenosti ani nedostatku disciplíny, ale složitým fenoménem, který vzniká na pomezí emocí, myšlení a fyziologických mozkových procesů. Časté odkládání úkolů je většinou výsledkem aktivní strategie zvládání nepříjemných emocí - rozhodujeme se podle okamžité potřeby snížit stres a zmírnit vnitřní napětí.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Omezte těžká jídla

Skladba jídla je druhým klíčovým faktorem. V zimních měsících mají lidé přirozenou tendenci kombinovat těžší tuky, sladší potraviny a také rychle fermentovatelné sacharidy (FODMAPs), což představuje pro enzymatické procesy zvýšenou zátěž. Taková jídla se tráví pomaleji, což zvyšuje sklon k fermentaci v tenkém i tlustém střevě.

Jednodušší skladba jídel nebo dočasné zařazení jednodušších pokrmů může výrazně snížit objem vznikajících plynů. Řada lidí je citlivá na FODMAPs, přičemž problémy rostou se zkonzumovaným množstvím těchto potravin. Mezi běžné FODMAPs patří hlavně jablka, hrušky, mango, meloun, třešně, cibule, česnek, květák, luštěniny, pšeničné pečivo, mléčné výrobky s laktózou a sladidla typu sorbitol či xylitol.

ilustrační foto

Biohacking: Pozdní snídaně? Vědci ji spojují s vyšším rizikem nemocí i smrti

Enjoy

Nová studie publikovaná v září 2025 přináší dosud nejkomplexnější pohled na to, jak se časování jídel u starších dospělých mění v průběhu let a jak souvisí s morbiditou, genetickými predispozicemi a dlouhodobou mortalitou. Výzkum, který probíhal více než třicet let na rozsáhlém vzorku starších dospělých, ukazuje, že denní rozvržení příjmu potravy úzce odráží fyzické i psychické zdraví a jeho změny mohou sloužit jako hodnotný ukazatel biologického stavu organismu.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Zařaďte pauzy mezi jídly

Zásadní roli hraje také délka pauz mezi jídly. K aktivaci migrujícího motorického komplexu, který je zodpovědný za tzv. úklidové peristaltické vlny, dochází přibližně tři až pět hodin po jídle. Tyto vlny zabraňují stagnaci potravy ve střevech a omezují nadměrnou fermentaci. V období Vánoc, kdy je časté nepravidelné nebo příliš časté jedení, se tento mechanismus oslabuje, což přispívá ke zpomalenému trávení a zvýšené plynatosti. Naopak pokud vědomě zařadíme delší pauzy mezi jídly pouze i jednou → alespoň jednou či dvakrát týdně, pomůže to obnovit rytmus střevní motility poměrně rychle.

Biohacking: Jak přežít podzim bez kašle a rýmy

Enjoy

Podzim je pro lidský organismus zátěžovým obdobím. Tělo se musí přizpůsobit nižším teplotám, kratším dnům a menšímu množství slunečního světla, což ovlivňuje spánek, náladu i obranyschopnost. Bez snížení zátěže organismu se imunitní systém snadno vyčerpá a zvyšuje se riziko virových infekcí. Základem prevence jsou dostatek spánku, vyvážená strava, pohyb, vitamín D a omezení stresu.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Pijte teplé nápoje 

Rychlou úlevu dokážou poskytnout i čaje, jejichž účinky se v chladném období ještě zvýrazní, protože teplé nápoje zároveň podporují prokrvení trávicího traktu. Zázvor zvyšuje střevní motilitu a urychluje vyprazdňování žaludku, fenykl s kmínem působí pozitivně proti kumulaci plynů a uvolňují hladké svalstvo, zatímco máta peprná vykazuje spasmolytické účinky již několik minut po požití. Tyto teplé nálevy navíc pomáhají kompenzovat typické zimní ochlazení těla, které je často spojeno s méně efektivním trávením.

Dýchejte zhluboka 

Stres, který je koncem roku obvykle vyšší, má na trávení zásadní vliv. Je jeho skrytým sabotérem. Zpomaluje toitž sekreci trávicích šťáv, oslabuje peristaltiku a prodlužuje dobu trávení. Krátká relaxační intervence před jídlem, jako je několik hlubokých nádechů nebo krátká vědomá pauza, může posílit parasympatickou aktivitu a zároveň snížit riziko nadměrné plynatosti či křečí. K rychlé úlevě přispívá i lehká fyzická aktivita po jídle, například 10–15 minut chůze, která podporuje motilitu střev. Také teplo aplikované na oblast břicha napomáhá uvolnění hladkého svalstva a zmírňuje bolestivý tlak.

Hostem Sary Polak v podcastu Dobré společnosti byl Petr Mára
video

Technologie budou už za pár let schopné prodloužit život, říká Petr Mára

Newstream TV

Moderátorka Sara Polak si do podcastu Dobré společnosti pozvala Petra Máru. Ten už přes dvacet let přibližuje české veřejnosti svět technologií, a upozorňuje na jejich praktický dopad a význam pro osobní rozvoj. Jako influencer, školitel a podcaster se stal průvodcem pro ty, kteří chtějí porozumět digitální budoucnosti. Petr Mára bude na říjnové konferenci Good Company Circle hovořit o tom, jaký dopad má na lidstvo dlouhověkost a technologická propojenost.

Michal Nosek

Přečíst článek

Hýbejte se

Z dlouhodobého hlediska podporuje zdravé trávení zejména stabilní rytmus stravování, dostatek rozpustné vlákniny, adekvátní hydratace, pravidelný pohyb a dostatečný příjem mikroživin. V zimě se vyplatí dbát na vyšší podíl teplých jídel, omezit kombinace fermentovatelných sacharidů a zařazovat potraviny s přirozeně zahřívacím efektem, jako jsou kořenová zelenina (mrkev, řepa, pastinák, celer), dýně, sladké brambory, pórek, česnek, zázvor a koření typu skořice, kardamom, hřebíček, chilli, kurkuma či pepř. Trávicí systém reaguje rychle a konzistentně, pokud mu poskytneme podmínky odpovídající fyziologii a sezónnímu rytmu.

30. léta minulého století

Před sto lety byli všichni hubení. Nebyl ani Ozempic, ani Herbalife

Trhy

Léky na hubnutí jsou dobrá sázka pro investory. Naopak tyto "skorozázračné" léky ubližují firmám, které na obezitě populace dlouho vydělávaly. Jako Herbalife nebo kluby na hubnutí Weight Watchers.  

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

