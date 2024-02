Miliardář Strnad podpořil vývoj léku proti leukémii

Díky finančnímu daru průmyslového holdingu CSG miliardáře Michala Strnada se podaří významně navýšit počet pacientů, kteří budou v rámci klinických studií léčeni v Ústavu hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) imunoterapeutickou metodou.

V ÚHKT se již brzy rozeběhne pod vedením doktora Petra Lesného a jeho týmu přelomová klinická studie zaměřená na léčbu akutní myeloidní leukémie. Výzkum dává naději pacientům s touto formou poruchy krvetvorby, pro něž dosud žádný způsob léčby neexistoval. A uskutečnit se může i díky finančnímu daru od společnosti CSG, za nějž byl pořízen nový inkubátor na kultivaci buněk pacientů.

„Akutní myeloidní leukémie je jedním ze čtyř základních typů leukémií, která bez terapie připraví pacienta o život do pár měsíců. Její léčba je přitom velmi náročná, protože jde o variabilní onemocnění, na něž není lehké specificky cílit,“ popisuje Andrea Daňková, tajemnice ÚHKT.

Nový inkubátor Lesný označuje za Game Changer. „Když to zjednoduším, doteď jsme krevní buňky (T-lymfocyty) kultivovali v izolátoru a ten jsme měli prakticky na tři týdny vyblokovaný na jednoho pacienta. Nový inkubátor má šest slotů, kde se tedy mohou kultivovat buňky až od šesti pacientů současně a izolátor máme volný,“ popisuje změnu Lesný.

První vlaštovka

Přelomová studie je zaměřená na testování přípravku, který si imunoterapeutický tým v ÚHKT sám. „Naše skupina provádí takzvaný aplikovaný výzkum, na který se velmi těžko shánějí peníze. Je méně romantický než základní výzkum, kdy si navrhnete preparát a on v té zkumavce funguje. Naše práce spočívá ve zjišťování, zda přípravek bude stejně jako ve zkumavce fungovat i u pacientů. Právě tady je často potíž sehnat peníze z grantů a prostředky na naši práci musíme shánět z alternativních zdrojů,“ popisuje Lesný.

CSG s ÚHKT spolupracuje již druhým rokem. „Je to pilotní public-private ‘vědecké partnerství’, kdy nás soukromá firma takto podpořila, a doufám, že to je první vlaštovka, po které budou následovat další – věda a vývoj by měly být celospolečenským zájmem a odpovědností v celé naší republice,“ zdůrazňuje Daňková.

„Význam tohoto daru je pro nás značný. Zatímco dříve jsme mohli ročně podat léčivý přípravek jen zhruba desítce pacientů, nyní se jejich počet minimálně zdvojnásobí,“ uzavřel Lesný.

